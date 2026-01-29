Neue Flug-Fähigkeit durch Glitch in ARC Raiders – Community im Lachfieber

Ein neuer, urkomischer Glitch in ARC Raiders hat die Community in Aufruhr versetzt: Spieler können derzeit quer über die Karte fliegen – ganz im Stil von Superman. Der Fehler tauchte nach dem jüngsten Update 1.13.0 auf und sorgt für reichlich Gesprächsstoff in sozialen Netzwerken und auf Streaming-Plattformen wie Twitch und YouTube.

Das dystopische Extraction-Shooter-Abenteuer von Embark Studios erschien Ende Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Seitdem hat es sich zu einem der spannendsten Multiplayer-Erlebnisse des Jahres entwickelt – mit regelmäßigen Updates, die neue Inhalte und Gameplay-Verbesserungen bringen.

Wie funktioniert der Superman-Glitch?

Was genau passiert bei dem Bug? Der Glitch ist ebenso einfach wie unterhaltsam: Wenn du dich mit dem Greifhaken an einen Mitspieler klammerst und gleichzeitig „down“ gehst, wirst du nach der Wiederbelebung mit voller Wucht in dessen Richtung geschleudert.

Einige Spieler fliegen dabei hunderte Meter weit – mit ausgestreckten Armen, ganz wie Superman. Besonders auf Reddit kursieren derzeit zahlreiche Clips unter dem Titel „TheBurntPeanut new meta“, in denen Spieler den Glitch ausnutzen. Ob der Fehler bald gepatcht wird, ist unklar. Viele in der Community hoffen jedoch, dass der Bug vorerst im Spiel bleibt, weil er für jede Menge Lacher sorgt.

Neue Inhalte im Update 1.13.0

Welche Features bringt das neue Update? Neben dem Glitch hat das Update 1.13.0 auch offiziell neue Inhalte ins Spiel gebracht. Die wichtigste Neuerung: Der lange gewünschte Modus „Solo vs Squads“ ist jetzt verfügbar. Damit wird offiziell unterstützt, dass Solo-Spieler gegen Teams antreten können – inklusive 20 % XP-Bonus bei erfolgreicher Extraktion.

Auch kosmetisch gibt es frischen Wind: Spieler können ab sofort ihre prestigeträchtigsten Trophäen in einer eigenen Vitrine präsentieren. Dafür müssen zunächst spezielle Bauteile erspielt werden, die über neue Missionsziele gesammelt werden können.

Neuerungen in Update 1.13.0 Details Solo vs Squads Neuer Matchmaking-Modus mit 20 % XP-Bonus Trophäen-Vitrine Anzeige der besten Ingame-Erfolge, mit Bauteilen freischaltbar Neue Map-Bedingung Massenzug von Vögeln in die Buried City, Nester mit Loot Neue Augments Zwei neue epische Augments im Spiel Neue Quests Sieben zusätzliche Missionen mit Belohnungen

Was macht ARC Raiders besonders?

Warum begeistert das Spiel so viele? ARC Raiders kombiniert intensive PvPvE-Action mit einem einzigartigen Sci-Fi-Setting. Du schlüpfst in die Rolle eines sogenannten „Raiders“, der in einer postapokalyptischen Welt im Jahr 2180 auf die gefährliche Oberfläche zurückkehrt, um Ressourcen zu sammeln.

Dabei triffst du nicht nur auf feindliche Maschinen („ARC“), sondern auch auf andere Spieler – und musst taktisch entscheiden, ob du kämpfst oder fliehst. Wer stirbt, verliert den gesammelten Loot, außer er wurde in die sichere Tasche gepackt. Die Rückkehr in die sichere Untergrundbasis erfolgt über verschiedene Extraktionspunkte wie Aufzüge oder Tunnel.

Entstehung und Entwicklung

Wie entstand ARC Raiders? Das Spiel wurde ursprünglich als Koop-Shooter angekündigt, entwickelte sich aber im Laufe der Zeit zu einem vollwertigen Extraction-Shooter mit PvPvE-Fokus. Der Entwickler Embark Studios – bekannt durch The Finals – setzte dabei auf die Unreal Engine 5.

Nach mehreren Testphasen, darunter zwei Tech-Tests und ein öffentliches Server-Event im Oktober 2025, erschien ARC Raiders am 30. Oktober 2025. Seitdem wurden elf größere Updates veröffentlicht, wobei sich die Entwickler auf Balance, Bugfixes und neue Inhalte konzentrieren.

Humorvoller Bug oder baldiger Patch?

Wird der Superman-Glitch bald entfernt? Noch ist unklar, ob Embark Studios den Flug-Glitch in einem kommenden Patch beheben wird. Bisher gibt es keine offizielle Stellungnahme. Die Community ist zumindest geteilter Meinung: Während einige den Glitch als Spielverzerrung sehen, feiern andere die komische Komponente und nutzen ihn für kreative Clips und Speedruns.

Wer den Glitch selbst ausprobieren möchte, sollte sich beeilen – Updates erscheinen regelmäßig, und humorvolle Bugs wie dieser verschwinden oft schneller, als einem lieb ist.

Hast du den Superman-Glitch schon ausprobiert? Oder wurdest du vielleicht sogar dadurch überrascht? Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren!