Blizzard halbiert Transmog-Kosten in WoW: Midnight – Was das für dich bedeutet

Mit einem überraschenden Hotfix am 23. Januar 2026 hat Blizzard die Goldkosten für das Speichern von Outfits im neuen Transmog-System von World of Warcraft: Midnight um satte 50 % gesenkt. Diese Änderung tritt nur wenige Tage nach dem umfassenden Umbau des Transmog-Systems in Kraft, der mit dem Pre-Expansion-Update zur kommenden Erweiterung Midnight am 20. Januar 2026 eingeführt wurde.

Statt wie früher jeden einzelnen Ausrüstungsgegenstand manuell zu transmogrifizieren, erlaubt das neue System das Erstellen kompletter Outfits, die automatisch auf neue Items angewendet werden. Allerdings mussten dafür zunächst teure Outfit-Slots gekauft werden, und auch die Transmog-Kosten stiegen spürbar an. Der aktuelle Hotfix zielt nun darauf ab, diese Einstiegshürde etwas zu senken.

Was genau wurde beim Transmog-System geändert?

Wie funktioniert das neue Outfit-System? Im aktualisierten System kannst du feste Outfits speichern, die sich automatisch auf neu erhaltene Ausrüstung anwenden. Das ist bequemer und langfristig kosteneffizienter, bedeutete aber zunächst hohe Anfangskosten. Vor dem Hotfix kostete das Speichern eines kompletten Outfits beispielsweise rund 2.776 Gold – jetzt sind es nur noch 1.388 Gold.

Welche Einschränkungen gibt es weiterhin? Wichtig zu wissen: Die Reduzierung betrifft nur die Kosten für das Speichern von Outfits. Die Preise für den Kauf zusätzlicher Outfit-Slots bleiben unverändert. Obwohl diese bereits zwischen der Beta-Phase und dem finalen Release stark gesenkt wurden, müssen sie weiterhin mit Gold freigeschaltet werden. Blizzard hat jedoch dafür gesorgt, dass diese Slots nun accountweit gelten.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spezielle Boni und Ausnahmen

Welche Vorteile bieten bestimmte Völker? Die Leerenelfen profitieren besonders vom neuen System: Ihre Volksfähigkeit Ethereale Verbindung halbiert die Kosten für das Speichern eines Outfits nochmals, sodass sie für nur 694 Gold ein Outfit festlegen können.

Werden frühere Ausgaben zurückerstattet? Nein, Blizzard hat bestätigt, dass es keine Rückerstattungen für bereits gespeicherte Outfits vor dem Patch geben wird. Wer also direkt nach dem Pre-Patch in Transmogs investiert hat, bleibt auf den höheren Kosten sitzen.

Was bedeutet das für das Event „Trial of Style“?

Wie funktioniert das Modenschau-Event künftig? Das halbjährliche Event Trial of Style, das im März und August stattfindet, bot bislang kostenlose Transmogs während der Event-Woche. Mit dem neuen System entfällt diese Regelung. Stattdessen erhält jeder Charakter einen temporären Outfit-Slot, der nur während der Event-Woche kostenlos bearbeitet werden kann. Nach dem Ende des Events verschwindet dieser Slot wieder.

Wann findet der nächste Trial of Style statt? Das nächste Event beginnt am 20. März 2026 – und damit nur zwei Wochen nach dem Release von World of Warcraft: Midnight am 2. März 2026. Das ist ideal, um neue Transmogs aus der Erweiterung direkt im Wettbewerb zu präsentieren.

Ein kostenloses Outfit für alle

Wird es einen Gratis-Transmog geben? Ja, Blizzard hat angekündigt, dass alle Charaktere in den nächsten Wochen ein kostenloses Outfit speichern dürfen. Dieses Geschenk wird automatisch vor dem Update 12.0.1 an deine Charaktere verteilt und soll helfen, sich mit dem neuen System vertraut zu machen.

Was solltest du jetzt tun? Auch wenn die Kosten gesenkt wurden, lohnt es sich möglicherweise, mit dem Speichern neuer Outfits noch etwas zu warten – vor allem bis das Gratis-Outfit verfügbar ist. Wer allerdings bereits weiß, welche Kombinationen er langfristig tragen will, kann dank der neuen Preisstruktur jetzt deutlich günstiger loslegen.

Was hältst du von der Umstellung beim Transmog-System in World of Warcraft? Wirst du deine Outfits jetzt speichern oder doch lieber auf das Gratis-Outfit warten? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!