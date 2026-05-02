Steam-Free-Weekend – Drei Spiele bis 4. Mai 2026 gratis testen

Steam legt an diesem Wochenende wieder ein Kurzzeit-Angebot nach: Bis Montag, den 4. Mai 2026, könnt ihr gleich drei Titel kostenlos ausprobieren. Mit dabei sind der Zombie-Koop-Shooter No More Room in Hell 2, die komplexe Strategiesimulation Victoria 3 und der Arcade-Racer Sonic Racing: CrossWorlds.

Wichtig: Es handelt sich um eine klassische Free-Weekend-Aktion. Das heißt, ihr bekommt für rund 48 Stunden Zugriff und könnt nach Ablauf der Aktion nur weiterspielen, wenn ihr den jeweiligen Titel kauft.

So funktioniert das Steam-Free-Weekend

Wie lange sind die Spiele gratis spielbar? Der kostenlose Zugriff läuft nur bis Montag, den 4. Mai 2026. Danach endet die Aktion automatisch, unabhängig davon, wie weit ihr im Spiel seid.

Was ist der Unterschied zu Gratis-zum-Behalten-Angeboten? Steam unterscheidet hier klar: Bei Gratis-zum-Behalten-Aktionen bleibt ein Spiel dauerhaft in eurer Bibliothek. Beim Free Weekend geht es dagegen um zeitlich begrenzte Tests, die euch vor einem möglichen Kauf einen Eindruck verschaffen sollen.

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No More Room in Hell 2 setzt auf Koop und Early-Access-Extras

Was bekommt ihr in No More Room in Hell 2 am Free Weekend? Der 8-Personen-Zombie-Shooter von Torn Banner Studios ist weiterhin im Early Access und nutzt die Aktion, um einen Vorgeschmack auf den kommenden Survival-Modus zu geben. Zusätzlich ist eine Preview von Inhalten dabei, die für den 1.0-Launch im Sommer 2026 geplant sind.

Zum kostenlosen Testumfang gehören laut Aktion unter anderem drei spielbare Charaktere sowie zwei unterschiedliche Modi. Wer während des Wochenendes einsteigt, kann außerdem Tokens erspielen, die später Early-Access-Belohnungen zum Launch freischalten.

Genre: Koop-Zombie-Shooter für bis zu 8 Personen

Status: Early Access

Highlights am Wochenende: Survival-Preview, Inhalte-Ausblick auf Version 1.0, Tokens für spätere Belohnungen

Parallel zur Gratisphase läuft auch ein Rabatt: No More Room in Hell 2 ist während der Aktion um 35 Prozent reduziert.

Victoria 3 lädt zum Geschichtsbaukasten im 19. Jahrhundert ein

Für wen lohnt sich Victoria 3 besonders? Wenn ihr auf Grand-Strategy steht oder euch in Wirtschaft, Politik und Gesellschaftssysteme reinfuchsen wollt, ist Victoria 3 an diesem Wochenende ein naheliegender Kandidat. Ihr führt ein Land durch das 19. Jahrhundert und entscheidet, ob ihr eure Nation wirtschaftlich, politisch oder gesellschaftlich in eine bestimmte Richtung drückt.

Das Spiel lebt von seinem Detailgrad und davon, dass ihr Zusammenhänge selbst versteht und nutzt. Wer komplexe Systeme mag, bekommt hier in kurzer Zeit einen ziemlich ehrlichen Eindruck davon, ob der Paradox-Stil passt.

Genre: Grand-Strategy

Setting: 19. Jahrhundert

Fokus: Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und langfristige Planung

Auch Victoria 3 ist während des Free Weekends reduziert, hier mit 70 Prozent Rabatt.

Sonic Racing: CrossWorlds bringt Dimensionensprünge ins Rennen

Was macht Sonic Racing: CrossWorlds anders als andere Fun-Racer? Der auffälligste Kniff ist der Travel-Ring-Mechanismus: Während eines Rennens könnt ihr zwischen Dimensionen springen, was für einen drastischen Ortswechsel und eine Art Mid-Race-Abkürzung sorgt. Dazu kommt ein typischer SEGA-Cast mit bekannten Gesichtern aus dem Sonic-Universum.

Außerdem sind Gastfiguren an Bord, darunter Joker aus Persona 5, Ichiban Kasuga aus Like a Dragon und Hatsune Miku. Wer Mario-Kart-ähnliche Arcade-Racer mag, kann hier ohne Risiko testen, ob Handling, Items und Streckendesign den eigenen Geschmack treffen.

Genre: Arcade-Racer

Besonderheit: Travel-Ring-Mechanik für Dimensionenwechsel im Rennen

Gastcharaktere: Joker, Ichiban Kasuga, Hatsune Miku

Sonic Racing: CrossWorlds ist während der Aktion um 40 Prozent reduziert.

Welche der drei Free-Weekend-Spiele packt ihr euch als Erstes auf die Downloadliste, und welches hat euch am meisten überrascht? Schreibt es gern in die Kommentare.