Steam verschenkt Overcome Your Fears, gratis behalten bis 7. Mai 2026

Wer im Mai Lust auf einen kurzen Horrortrip hat, kann gerade auf Steam zuschlagen, ohne einen Cent auszugeben. Das psychologische Horrorspiel Overcome Your Fears: Caretaker aus dem Jahr 2025 ist dort im Rahmen einer Gratisaktion mit 100-Prozent-Rabatt verfügbar und bleibt nach dem Claim dauerhaft in eurer Bibliothek.

Die Aktion läuft nur für kurze Zeit: Bis zum 7. Mai 2026 könnt ihr euch das Spiel sichern. Danach greift wieder der reguläre Preis, falls ihr es nicht rechtzeitig hinzugefügt habt.

Kostenlos auf Steam sichern und behalten

Wie lange ist Overcome Your Fears: Caretaker gratis? Laut Aktionszeitraum endet das Free-to-Keep-Angebot am 7. Mai 2026 um 14:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin reicht es, das Spiel auf Steam zu beanspruchen, damit es dauerhaft euer bleibt.

Solche Aktionen tauchen auf Steam immer wieder auf, oft mit kleineren Indie-Titeln, die man sonst leicht übersieht. Gerade wenn ihr gern neue Genres ausprobiert oder eure Sammlung aufstocken wollt, lohnt sich ein Blick auf diese zeitlich begrenzten Deals.

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Wer aktuell gezielt nach einem Gruselspiel sucht, bekommt hier eine unkomplizierte Gelegenheit, ohne Risiko reinzuspielen. Und selbst wenn euch das Spiel am Ende nicht abholt, hat es euch immerhin nichts gekostet.

Darum geht es im Horrortrip mit VHS-Optik

Was für ein Spiel ist Overcome Your Fears: Caretaker? Es handelt sich um einen First-Person-Psychothriller mit starkem Fokus auf Atmosphäre, Erkundung und erzählerischem Horror. Ihr schlüpft in die Rolle von Steve Jackson, einem 19-jährigen Studenten, der für Freunde das Haus hütet.

Aus dem harmlosen Housesitting wird allerdings schnell eine unheimliche Spurensuche: Statt klassischer Action steht das Entdecken dunkler Geheimnisse im Mittelpunkt, die im Haus und in der Umgebung verteilt sind. Optisch setzt das Spiel auf einen VHS-Stil, der die Stimmung zusätzlich in Richtung Retro-Horror drückt.

Auf Steam kommt der Titel aktuell auf eine Mostly-Positive-Bewertung mit 76 Prozent positiven Reviews. Gelobt werden vor allem Atmosphäre, Sounddesign und die VHS-Ästhetik. Kritik gibt es unter anderem daran, dass das Erlebnis eher kurz und spielerisch simpel ausfällt und teils an andere Indie-Horror-Walking-Sims erinnert.

Weitere Gratis-Spiele mit Ablaufdaten im Blick

Welche weiteren Gratisaktionen laufen diese Woche? Neben dem Steam-Giveaway sind auch im Epic Games Store zusätzliche Freebies aktiv. Außerdem gibt es eine zeitlich begrenzte Gratisaktion rund um Hogwarts Legacy, die ihr ebenfalls im Blick behalten solltet.

Plattform Gratis-Spiel Aktionsende (Deutschland) Hinweis Steam Overcome Your Fears: Caretaker 7. Mai 2026, 14:00 Uhr Free-to-Keep, bleibt dauerhaft Epic Games Store Hogwarts Legacy 3. Mai 2026, 14:00 Uhr Zeitlich begrenzte Gratisaktion Epic Games Store Firestone Online Idle RPG 7. Mai 2026 Giveaway inklusive Bonusinhalten Epic Games Store Oddsparks: An Automation Adventure 7. Mai 2026 Zusätzliches Gratis-Spiel der Woche

Bei Firestone Online Idle RPG geht es um ein Fantasy-Idle-RPG mit Multiplayer-Fokus, Sammeln von Helden, AFK-Kämpfen und Gildenfeatures. Wer es über die Aktion einsammelt, bekommt laut Promo zusätzliche Goodies wie einen limitierten Skin plus Ingame-Wert obendrauf. Oddsparks: An Automation Adventure schlägt dagegen eine ganz andere Richtung ein und kombiniert zugängliche Automatisierung mit Erkundung und RTS-Einschlag.

Unterm Strich ist diese Woche ziemlich voll mit Gratisangeboten, aber die Fristen sind eng. Wenn euch Horror, Magie oder Automatisierung reizt, lohnt sich ein schneller Claim, bevor die Fenster wieder zugehen.

Habt ihr Overcome Your Fears: Caretaker schon gespielt oder nehmt ihr es nur für die Sammlung mit? Schreibt mir in die Kommentare, welche Gratisaktionen ihr gerade am spannendsten findet.