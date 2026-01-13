Neues Palworld-Spiel angekündigt – Start im Juli 2026

Palworld ist zurück – und dieses Mal nicht mit einem neuen Survival-Update, sondern mit einem völlig neuen Spielkonzept. 2026 erscheint Palworld – The Official Card Game, ein strategisches 2-Spieler-Kartenspiel, das auf der Welt des beliebten Open-World-Survival-Games basiert. Der Release ist für den 30. Juli 2026 angekündigt und soll in Zusammenarbeit mit Bushiroad erscheinen – einem erfahrenen Publisher für Sammelkartenspiele.

Was steckt hinter dem neuen Palworld-Kartenspiel?

Worum geht es in Palworld – The Official Card Game? Das Spiel verspricht taktische 1v2-Kämpfe, bei denen Spieler ihre Karten clever einsetzen, Ressourcen sammeln und mit ihren Pal-Begleitern Basen errichten können. Dabei kommt jede Pal-Karte mit individuellen Eigenschaften, die strategisch kombiniert werden sollen, um Gegner zu besiegen.

Bislang ist offiziell bestätigt, dass zumindest Lamball – das neutrale Schaf-Pal – im Kartenspiel vertreten sein wird. Ob es sich um ein digitales oder physisches Spiel handelt, ist bisher unklar. Da jedoch Bushiroad sowohl für digitale als auch physische TCGs bekannt ist, sind beide Varianten denkbar.

Palworld-Universum wächst weiter

Wie entwickelt sich das Palworld-Franchise? Nach dem Erfolg des Open-World-Spiels Palworld, das im Januar 2024 in den Early Access gestartet ist, erweitert Entwickler Pocketpair das Universum weiter. Neben dem Kartenspiel ist für 2026 auch das Farming-Simulationsspiel Palworld: Palfarm geplant.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Das ursprüngliche Spiel war vor allem wegen seines ungewöhnlichen Konzepts bekannt geworden: eine Mischung aus Open-World, Survival und Monsterfang – inklusive der Möglichkeit, seine Pals mit Schusswaffen auszurüsten. Diese Kombination brachte Palworld den Spitznamen „Pokémon mit Waffen“ ein.

Reaktionen und Kontroversen

Wie reagiert die Community auf das neue TCG? Die Ankündigung des Kartenspiels wurde mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Viele Fans zeigen sich überrascht, dass Pocketpair trotz der laufenden rechtlichen Auseinandersetzungen mit Nintendo wegen möglicher Ähnlichkeiten zu Pokémon nun auch noch in den TCG-Markt einsteigen möchte – ein Feld, das Pokémon seit Jahrzehnten dominiert.

Einige Spieler scherzen bereits, dass jetzt nur noch ein Palworld-Anime fehlt, um das Crossmedia-Angebot nach Pokémon-Vorbild zu komplettieren.

Alles, was wir bisher wissen

Welche Informationen sind bereits bekannt? Hier ist eine Übersicht der bisher bestätigten Details zum neuen Kartenspiel:

Aspekt Details Titel Palworld – The Official Card Game Release-Datum 30. Juli 2026 Spieleranzahl 2 Spieler (1v2-Modus angekündigt) Veröffentlichung In Kooperation mit Bushiroad Plattform Noch nicht bekannt (digital/physisch möglich) Bekannte Karten Lamball (neutral)

Wie geht es weiter mit Palworld?

Was ist über den weiteren Ausbau der Marke bekannt? Neben dem Kartenspiel ist auch mit neuen Inhalten für das Hauptspiel zu rechnen. Das ursprüngliche Palworld befindet sich weiterhin im Early Access und wird regelmäßig erweitert. Zusätzlich erscheint 2026 mit Palworld: Palfarm ein Farming-Ableger, der mehr auf Aufbau und Ressourcenmanagement setzt.

Das Palworld-Universum wächst also weiter – trotz aller Kontroversen. Die Partnerschaft mit Bushiroad dürfte für das Kartenspiel zudem eine solide Grundlage bieten, um sowohl Fans des Originals als auch TCG-Enthusiasten anzusprechen.

Was denkst du über das neue Palworld-Kartenspiel? Hältst du den Schritt in Richtung Trading Card Game für mutig oder übertrieben? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!