Nintendo verliert Patentanmeldung – Palworlds Chancen im Rechtsstreit steigen

Die aktuelle Auseinandersetzung zwischen Nintendo und Pocketpair um das Spiel Palworld hat eine neue Wendung genommen, da die japanische Patentbehörde eine von Nintendo eingereichte Patentanmeldung abgelehnt hat. Diese Entscheidung könnte die Position von Nintendo in dem laufenden Rechtsstreit schwächen, in dem es um die Nutzung von Kreaturenfang-Systemen geht.

Die Rolle von Palworld im Rechtsstreit

Was ist Palworld? Palworld ist ein Spiel, das von dem japanischen Entwickler Pocketpair entwickelt wurde. Es kombiniert Elemente aus Action-Abenteuern, Überlebensspielen und Monsterfangmechaniken in einer offenen Spielwelt. Spieler können Kreaturen, sogenannte Pals, einfangen und diese für verschiedene Aufgaben wie Basisbau, Kampf und Erkundung nutzen.

Die Veröffentlichung von Palworld begann im Januar 2024 im Early Access für Windows, Xbox One und Xbox Series X/S, und im September 2024 für die PlayStation 5. Aufgrund seines humoristischen Ansatzes und der Möglichkeit, Kreaturen mit Schusswaffen auszustatten, wurde es scherzhaft als „Pokémon mit Waffen“ bezeichnet.

Die Ablehnung der Patentanmeldung

Warum wurde Nintendos Patentanmeldung abgelehnt? Die japanische Patentbehörde hat Nintendos Patentanmeldung mit der Nummer 2024-031879 abgelehnt, da sie keine ausreichende Originalität aufweise. Die Entscheidung bezieht sich auf frühere Werke wie Monster Hunter 4, ARK: Survival Evolved und Pokémon GO, die alle vor dem relevanten Stichtag im Dezember 2021 veröffentlicht wurden.

Obwohl diese Ablehnung nicht direkt den laufenden Rechtsstreit beeinflusst, stellt sie eine Schwächung von Nintendos Strategie dar, da die abgelehnte Anmeldung als wichtiger Bestandteil in der Argumentation gegen Pocketpair angesehen wird.

Auswirkungen auf den laufenden Rechtsstreit

Wie beeinflusst die Ablehnung den Rechtsstreit? Während die abgelehnte Patentanmeldung nicht direkt im laufenden Fall zitiert wird, könnte ihre Ablehnung die Verteidigungsstrategie von Pocketpair stärken. Die Entscheidung der Patentbehörde könnte dazu führen, dass andere Patente aus derselben Familie einer genaueren Prüfung unterzogen werden.

Nintendo hat nun bis Ende Dezember 2025 Zeit, um die Anmeldung zu ändern oder gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Trotz dieser Rückschläge bleibt der Ausgang des Rechtsstreits ungewiss, da der vorsitzende Richter nicht an die Entscheidung der japanischen Patentbehörde gebunden ist.

Weitere Herausforderungen für Nintendo

Welche weiteren Probleme gibt es für Nintendo? Ein weiteres zentrales Patent in diesem Rechtsstreit, das eine Rittwechselsystem-Implementierung betrifft, steht ebenfalls in der Kritik. Nintendo hat versucht, dieses Patent während des laufenden Falles im Juli 2025 zu ändern, was zu Verzögerungen im Verfahren geführt hat.

Das ungewöhnliche Vorgehen, ein Patent während eines laufenden Rechtsstreits zu ändern, hat das Verfahren bis weit ins Jahr 2026 verlängert. Diese Verzögerungen könnten Pocketpair zusätzliche Zeit geben, ihre Verteidigung zu stärken.

Was denkst du über diesen komplexen Rechtsstreit und die Auswirkungen auf Nintendo und Pocketpair?