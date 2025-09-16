Palworld verlässt 2026 den Early Access – was die Spieler erwartet

Palworld, das actionreiche Abenteuer- und Überlebensspiel von Pocketpair, steht kurz vor einem großen Meilenstein. Der Entwickler hat bekannt gegeben, dass das Spiel 2026 endlich den Early Access verlassen wird. Ein genaues Datum für die vollständige Veröffentlichung gibt es zwar noch nicht, doch die Bestätigung allein sorgt bereits für Aufregung in der Gaming-Community.

Was ist Palworld?

Was macht Palworld einzigartig? Palworld ist ein actionreiches Überlebensspiel, das in einer offenen Welt spielt, die von tierähnlichen Kreaturen namens Pals bevölkert wird. Du kannst diese Pals bekämpfen, fangen und sie für verschiedene Aufgaben einsetzen, wie den Bau von Basen, die Erkundung der Welt oder den Kampf gegen Feinde. Das Spiel bietet eine Vielzahl an Aktivitäten und kann sowohl solo als auch online mit bis zu 32 Spielern gespielt werden.

Das Spiel wurde erstmals 2021 angekündigt und startete im Januar 2024 im Early Access für Windows, Xbox One und Xbox Series X/S. Im September 2024 folgte die Veröffentlichung für die PlayStation 5. Innerhalb der ersten sechs Tage nach dem Early Access-Start verkaufte sich Palworld acht Millionen Mal und erreichte auf Steam über zwei Millionen gleichzeitige Spieler.

Gameplay und Features

Welche Gameplay-Elemente erwarten dich? In Palworld steuerst du einen anpassbaren Avatar aus der Third-Person-Perspektive und erkundest die Palpagos-Inseln. Du musst deinen Hunger im Auge behalten, grundlegende Werkzeuge herstellen, Materialien sammeln und Basen bauen, die als Schnellreisepunkte dienen. Über einen Technologiebaum kannst du Waffen, Strukturen und Dekorationen freischalten und nutzen.

Die Inseln sind von 187 verschiedenen Pal-Arten bewohnt, die du im Kampf schwächen und dann mit sogenannten Pal-Sphären fangen kannst. Pals können auch auf dem Schwarzmarkt gekauft oder mit anderen Spielern gehandelt werden. Einmal gefangen, kannst du Pals in den Kampf rufen oder sie an deinen Basen für Aufgaben wie das Sammeln von Ressourcen, das Herstellen von Gegenständen oder das Kochen einsetzen.

Entwicklung und Inspiration

Welche Inspirationen und Herausforderungen gab es bei der Entwicklung? Palworld wird von Pocketpair entwickelt und veröffentlicht, einem unabhängigen Entwickler aus Tokio. Es ist das zweite Open-World-Survival-Projekt des Unternehmens nach Craftopia. Die Spielmechaniken sind von Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert, jedoch wurden auch Elemente aus der Pokémon-Reihe integriert, obwohl dies nicht die Hauptinspiration war. Laut CEO Takuro Mizobe basiert das Konzept von Palworld auf Ark: Survival Evolved. Die Überlebensmechaniken und In-Game-Aufgaben wurden von Rust inspiriert.

Eine der größten Herausforderungen bestand darin, mehr originelle Assets zu erstellen, als es bei Craftopia der Fall war. Das Team musste sicherstellen, dass Palworld seine eigene Identität behält und sich von anderen Spielen abhebt.

Große Erwartungen für 2026

Warum wird 2026 ein bedeutendes Jahr für Palworld? Mit der geplanten vollständigen Veröffentlichung im Jahr 2026 erhoffen sich Fans und Entwickler, dass Palworld seinen festen Platz in der Welt der Survival- und Abenteuer-Spiele einnimmt. Die Bestätigung, dass das Spiel den Early Access verlassen wird, ist ein großer Schritt, der viele neue Inhalte verspricht.

Die Spieler dürfen sich auf eine Vielzahl zusätzlicher Inhalte freuen, die das Erlebnis noch spannender machen werden. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Spiel nach der vollständigen Veröffentlichung entwickeln wird und welche Neuerungen es mit sich bringen wird.

Was denkst du über die Entwicklung von Palworld und seine bevorstehende Veröffentlichung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!