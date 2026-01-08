GTA 6: Kommt es doch noch zu einer weiteren Verschiebung? Jason Schreier ordnet den Entwicklungsstand ein

Rund um GTA 6 reißt die Diskussion um den Release-Termin nicht ab. Nachdem Rockstar Games und Mutterkonzern Take-Two Interactive Anfang November bestätigt hatten, dass sich der Open-World-Blockbuster vom ursprünglich geplanten Mai-Termin auf den 19. November 2026 verschiebt, machten schnell neue Gerüchte die Runde. Im Raum stand dabei sogar ein weiteres Abrutschen ins Jahr 2027.

Während der Insider Reece Reilly alias Kiwi Talkz im Dezember noch erklärte, aktuell deute nichts auf eine erneute Verzögerung hin, meldet sich nun ein anderer, besonders gut vernetzter Branchenkenner mit deutlich vorsichtigerem Ton zu Wort.

Jason Schreier: 2027 nicht ausgeschlossen

Der renommierte Bloomberg-Journalist Jason Schreier sprach in der aktuellen Ausgabe des Formats Button Mash über den Stand der Entwicklung von GTA 6. Demnach sei das Spiel nach seinen Informationen zuletzt inhaltlich noch nicht vollständig abgeschlossen gewesen.

Schreier erklärte, dass Rockstar weiterhin damit beschäftigt sei, Inhalte zu finalisieren. Dazu zählen unter anderem:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

das Fertigstellen von Missionen

das Abschließen einzelner Areale und Level

sowie die endgültige Entscheidung, welche Inhalte es tatsächlich ins fertige Spiel schaffen

Content Complete noch nicht erreicht?

In der Spieleentwicklung folgt auf den Status Feature Complete, also wenn alle Kernfunktionen implementiert sind, üblicherweise der Schritt Content Complete. Erst danach beginnt in vollem Umfang die Phase der Fehlerbehebung und Optimierung.

Laut Schreier befand sich GTA 6 zuletzt noch vor diesem Punkt. Selbst wenn ein Projekt offiziell in der Bugfixing-Phase ist, versuchen Entwicklerteams häufig, zusätzliche Inhalte unterzubringen, sofern es der Zeitplan erlaubt. Genau darin liege auch die Unsicherheit beim aktuellen Release-Ziel.

„Im Moment lässt sich schwer sagen, ob der Termin im November 2026 wirklich gehalten werden kann“, so Schreier sinngemäß. Nach seiner Einschätzung könne bei Rockstar derzeit niemand mit absoluter Sicherheit garantieren, dass es dabei bleibt.

Rockstar und der Anspruch auf Perfektion

Ein weiterer Faktor ist Rockstars eigener Qualitätsanspruch. Das Studio ist dafür bekannt, bei Großprojekten keine Kompromisse einzugehen. Sollte das Team der Meinung sein, dass GTA 6 noch nicht den gewünschten Qualitätsstandard erreicht, wäre eine weitere Verschiebung laut Schreier keineswegs überraschend.

Vergangene Titel haben gezeigt, dass Rockstar im Zweifel lieber Zeit investiert, als ein Spiel unfertig zu veröffentlichen, selbst wenn das bedeutet, einen bereits kommunizierten Termin erneut zu kassieren.

Aktueller Stand bleibt unverändert

Offiziell gilt weiterhin:

Release: 19. November 2026

19. November 2026 Plattformen: PS5 und Xbox Series X|S

PS5 und Xbox Series X|S PC-Version: folgt zu einem späteren Zeitpunkt

Ob es dabei bleibt oder ob sich Fans doch noch auf ein weiteres Warten einstellen müssen, dürfte sich erst im Laufe der kommenden Monate klarer abzeichnen. Bis dahin bleibt GTA 6 eines der meistdiskutierten und zugleich geheimnisvollsten Projekte der gesamten Branche.