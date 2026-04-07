Steam verschenkt Chamber Survival gratis bis 9. April 2026 – Horror aus Ego-Sicht

Steam verteilt schon wieder ein Gratis-Spiel, und diesmal geht es in Richtung Horror. Bis zum 9. April 2026 könnt ihr euch das First-Person-Spiel Chamber Survival komplett kostenlos eurem Account hinzufügen. Danach läuft die Aktion aus und das Spiel wird wieder regulär verkauft.

Solche zeitlich begrenzten Free-to-keep-Deals sind auf Steam zwar nichts Ungewöhnliches, aber 2026 fällt auf, wie oft neue Gratis-Titel auftauchen. Wer seine Bibliothek ohne großes Risiko erweitern will, sollte das Zeitfenster im Blick behalten.

Gratis-Horror auf Steam für kurze Zeit

Bis wann ist Chamber Survival kostenlos? Das Angebot läuft bis zum 9. April 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin reicht es, das Spiel auf Steam zu beanspruchen, dann bleibt es dauerhaft in eurer Bibliothek.

Worum geht es in Chamber Survival? Der 2024 veröffentlichte Horror-Titel setzt auf eine klassische Escape-Room-Idee aus der Ego-Perspektive. Ihr müsst aus einem Raum entkommen, indem ihr Schlüssel-Items findet und sinnvoll einsetzt, während euch gleichzeitig Gefahren wie Zombies unter Druck setzen.

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Wie ist die Stimmung rund um das Spiel? Eine große Bewertungsbasis gibt es aktuell nicht, und die vorhandenen Eindrücke fallen eher negativ aus. Gerade weil es nichts kostet, kann es sich aber lohnen, selbst kurz reinzuschauen, statt sich nur auf den Tenor zu verlassen.

Was kostet das Spiel nach der Aktion? Nach dem Gratis-Zeitraum soll Chamber Survival wieder zum Normalpreis von 15,99 Euro auf Steam angeboten werden.

Weitere Gratis-Spiele auf dem PC

Welche anderen Freebies sind gerade verfügbar? Wer neben Steam auch den Epic Games Store nutzt, kann dort aktuell mehrere Gratis-Spiele mitnehmen. Zwei davon gehören zum üblichen wöchentlichen Wechsel, dazu kommt ein Bonus-Titel mit eigenem Zeitraum.

Welche Spiele sind im Epic Games Store kostenlos? Aktuell sind folgende Titel ohne zusätzliche Kosten verfügbar oder bereits für das nächste Wechsel-Fenster angekündigt:

Evergreen Valley (kostenlos bis 8. April 2026)

Clone Drone in the Danger Zone (kostenlos bis 9. April 2026 um 17:00 Uhr deutscher Zeit)

TOMAK: Save the Earth Regeneration (kostenlos bis 16. April 2026)

Prop Sumo (kostenlos im Zeitraum 9. April 2026 bis 16. April 2026)

Für wen lohnt sich der Blick über Steam hinaus? Wenn ihr gerne Genres durchprobiert, ist die Kombination aus Steam-Deals und Epic-Wochenaktionen gerade ziemlich praktisch. Während Chamber Survival klar auf Horror setzt, decken die Epic-Freebies mit Parkour-Adventure, Voxel-Action, Visual Novel und Party-Fighting deutlich mehr ab.

Werdet ihr euch Chamber Survival sichern oder lasst ihr den Horror diesmal liegen? Schreibt es mir in die Kommentare.