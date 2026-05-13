GreedFall 2 auf Steam gratis spielbar bis 17. Mai 2026 – so läuft es ab

Auf Steam läuft gerade eine Aktion, die sich vor allem für Fantasy-RPG-Fans lohnt: GreedFall: The Dying World, auch als GreedFall 2 bekannt, ist bis zum 17. Mai 2026 um 16:00 Uhr kostenlos spielbar. Wichtig dabei: Es handelt sich nicht um eine Gratis-Dauerlizenz, sondern um ein zeitlich begrenztes Free-Weekend-Angebot.

Heißt konkret: Ihr könnt das Spiel jetzt ohne Zusatzkosten herunterladen und ausprobieren, der Zugriff endet aber mit Ablauf der Aktion. Wer danach weiterspielen will, muss kaufen, bekommt aktuell jedoch parallel einen Preisnachlass.

So funktioniert die Gratis-Aktion auf Steam

Bis wann ist GreedFall: The Dying World kostenlos spielbar? Das Free-Weekend läuft bis zum 17. Mai 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin könnt ihr den Titel ohne Bezahlung starten und zocken, danach ist Schluss, sofern ihr ihn nicht gekauft habt.

Der entscheidende Unterschied: Steam unterscheidet zwischen Free-to-Keep und Free Weekend. Bei Free-to-Keep bleibt ein Spiel nach dem Claim dauerhaft in eurer Bibliothek. Beim Free Weekend gilt die Gratis-Spielzeit nur im Aktionszeitraum, auch wenn ihr den Download bereits gestartet habt.

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Welche Kaufoption gibt es während der Aktion? Begleitend zum Gratiszeitraum läuft ein Rabatt: GreedFall: The Dying World ist bis zum 27. Mai 2026 um 30 Prozent reduziert. Der Preis liegt damit bei 35 Euro.

Worum geht es in GreedFall: The Dying World

Was ist GreedFall: The Dying World eigentlich für ein Spiel? Trotz der 2 im Beinamen ist The Dying World keine klassische Fortsetzung, sondern ein Prequel zum ersten GreedFall. Ihr müsst den Vorgänger also nicht zwingend kennen, um hier reinzukommen, weil die Handlung zeitlich davor spielt.

In der Story schlüpft ihr in die Rolle einer Person von der Insel Teer Fradee, die entführt und auf den Alten Kontinent verschleppt wird. Mit mehreren Begleitern geht es anschließend darum, sich durchzuschlagen, Konflikte auszutragen und einen Weg zurück in die Heimat zu finden. Gerade wer im ersten Teil ständig vom Alten Kontinent gehört hat, bekommt hier deutlich mehr Einblicke in die Welt und ihre Hintergründe.

Welches Spielgefühl erwartet euch? GreedFall: The Dying World setzt stärker auf ein eher klassisches, stellenweise sperrigeres Rollenspielgefühl und wirkt in vielen Punkten eher wie ein kerniges Computer-RPG als ein reines Action-RPG. Gleichzeitig wird immer wieder betont, dass das Spiel zwar viel mit Lore, Setting und RPG-Ambitionen punktet, aber auch mit Problemen bei Kampf, Gameplay-Flow und Performance zu kämpfen hatte.

Ein bittersüßer Anlass für Fans des Studios Spiders

Warum ist die Aktion gerade jetzt besonders bemerkenswert? GreedFall: The Dying World ist im März 2026 nach einer Early-Access-Phase vollständig erschienen, konnte aber offenbar nicht das Momentum entwickeln, das sich Publisher und Fans erhofft hatten. Kurz danach wurde Entwickler Spiders von Nacon liquidiert.

Damit ist das Free Weekend für viele weniger ein Einstieg als eine Art Abschied: Spiders stand nicht nur hinter beiden GreedFall-Spielen, sondern auch hinter Bound By Flame, The Technomancer und SteelRising. Wer das Studio und seine eigenwilligen RPGs mochte, bekommt jetzt noch einmal die Gelegenheit, das letzte große Projekt unkompliziert anzutesten.

Was meint ihr: Nutzt ihr die Gratis-Tage bis zum 17. Mai 2026, um GreedFall: The Dying World auszuprobieren, oder habt ihr nach den gemischten Eindrücken lieber Abstand genommen? Schreibt es in die Kommentare.