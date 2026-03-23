Crimson Desert – So erhöhst du das Ausdauer-Cap von 10 auf 14

Ausdauer ist in Crimson Desert einer der wichtigsten Werte, wenn du dich frei durch die Open World bewegen willst. Mehr Ausdauer bedeutet nicht nur längeres Sprinten, sondern auch weitere Gleitflüge, längere Kletterpartien und mehr Spielraum bei schweren Angriffen, ohne ständig in die Erschöpfung zu rutschen.

Der Haken: Regulär endet die Stamina-Progression bei Level 10. Wer aber wirklich alles aus seinem Build rausholen will, kann die Obergrenze anheben. Mit einem Forschungsauftrag am Urdavah-Forschungsinstitut lässt sich die maximale Ausdauer auf Level 14 erhöhen. Hier ist der komplette Ablauf, inklusive der nötigen Voraussetzungen und Sammelziele.

Ausdauer-Cap erhöhen über das Urdavah-Forschungsinstitut

Wie bekommst du Level-14-Ausdauer in Crimson Desert? Der Weg führt über einen spezifischen Forschungsauftrag namens Red-Seetang-Forschung am Urdavah-Forschungsinstitut. Sobald dieser Auftrag freigeschaltet und abgeschlossen ist, kannst du die Ausdauer-Upgrades über Level 10 hinaus aktivieren.

Wichtig ist dabei, dass du nicht einfach nur Materialien farmst, sondern zunächst überhaupt Zugriff auf den passenden Research-Request bekommst. Erst danach zählt das Sammeln der benötigten Red-Seetang-Ressourcen wirklich für dein Ziel.

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Wenn du das Ausdauer-Cap auf Level 14 anheben willst, brauchst du am Ende x10 Red Seetang im Inventar. Danach werden weitere Ausdauer-Upgrades zusätzlich über ein separates Upgrade-Kostenmodell geregelt, das an Abyss-Artefakte gebunden ist.

Red-Seetang-Forschung freischalten und starten

Wo startest du die Red-Seetang-Forschung? Du musst nach Urdavah reisen, der nördlichen Stadt in der Crimson-Desert-Region. Dort sitzt der relevante NPC im Forschungsbereich des Instituts.

So schaltest du den Auftrag frei und nimmst ihn an:

Reise nach Urdavah, die nördliche Stadt in Crimson Desert. Sprich mit Valtus, der sich im westlichen Bereich im zweiten Stock befindet, direkt nach dem Aufzug. Wähle im Dialog Research Request und anschließend Red Seaweed Research. Als Voraussetzung müssen die Aufgaben Desert Lifestyle Research und Bioenergy Amplification Research bereits abgeschlossen sein.

Falls Valtus sich nicht ansprechen lässt, hilft laut Quest-Verlauf typischerweise ein Story-Fortschritt bis Kapitel 9. Alternativ kann es reichen, die goldene Statue im gegenüberliegenden Raum im Ostbereich zu untersuchen, um den Forschungsstrang zu aktivieren.

Forschung nach Unterbrechung fortsetzen

Was passiert, wenn die Forschung stoppt? Nach etwa 9 Stunden In-Game-Zeit wird die Red-Seetang-Forschung unterbrochen und du musst sie aktiv wieder in Gang bringen. Das ist kein Bug, sondern Teil des Ablaufs.

Für das Fortsetzen sind diese Schritte nötig:

Kehr nach Urdavah zurück. Wenn du vom Aufzug aus vor Valtus stehst, nimm die Treppe rechts. Sprich mit dem Urdavah Institute Research Assistant. Du wirst anschließend südlich von Dewhaven in Delesyia hingeschickt. Sammle x1 Red Seetang und gib ihn beim Research Assistant ab, um die Forschung fortzusetzen.

Plane diesen Zwischenschritt ein, damit du nicht unnötig lange auf der Stelle trittst. Gerade wenn du die Ausdauer-Erweiterung zügig willst, lohnt es sich, die Route nach Delesyia direkt parat zu haben.

Red Seetang farmen in Delesyia

Wo findest du Red Seetang am schnellsten? Red Seetang liegt an den Stränden und Küsten von Delesyia. Am einfachsten ist es, wenn du dich in den Bereich südlich von Dewhaven begibst, am Strand entlangläufst und Richtung Wasserlinie Ausschau hältst.

Die Ressource ist erfreulich eindeutig zu erkennen, weil sie tatsächlich als roter Seetang im Küstenbereich sichtbar ist. Du musst ihn nur aufsammeln, ein spezielles Werkzeug wird dafür nicht erwähnt.

Für die Ausdauer-Freischaltung: exakt x10 Red Seetang

exakt Wenn du zusätzlich den Forschungs-Fortsetzungsstep einrechnest: insgesamt x11 Red Seetang

Mehr als diese Menge brauchst du für den eigentlichen Unlock nicht. Wenn du effizient spielen willst, farmst du direkt 11 Stück, damit du sowohl den Forschungs-Check als auch die Ausdauer-Anforderung in einem Rutsch erledigst.

Ausdauer-Upgrades bis Level 14 und die Kosten

Wie funktionieren die zusätzlichen Ausdauer-Levels nach Level 10? Sobald die Red-Seetang-Forschung abgeschlossen ist und du die x10 Red Seetang im Inventar hast, kannst du Ausdauer über das normale Cap hinaus weiter ausbauen, bis zur neuen Obergrenze Level 14.

Jedes zusätzliche Upgrade kostet dabei x5 Abyss-Artefakte. Das ist der eigentliche Engpass nach dem Freischalten, weil du für jeden weiteren Schritt Materialkosten einplanen musst, statt nur einen einmaligen Questabschluss.

Außerdem wichtig für alle, die gerne mit Builds experimentieren: Wenn du einen Respec machst, werden die eingesetzten Red Seetang laut Upgrade-Regel nicht zurückerstattet. Wer häufiger umskillt, sollte die Stamina-Erweiterung also bewusst timen.

Wie weit bist du mit deiner Ausdauer in Crimson Desert schon gekommen, und hast du die Red-Seetang-Forschung direkt durchgezogen oder erst später nachgeholt? Schreib es gern in die Kommentare.