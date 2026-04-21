Crimson Desert: Blutgestein finden – alle Fundorte & Tipps

Blutgestein gehört in Crimson Desert zu den wichtigsten Ressourcen im Mid- bis Endgame. Das seltene, leuchtend rote Erz wird vor allem für hochwertige Waffen- und Rüstungs-Upgrades benötigt – etwa für mächtige Ausrüstung wie das Schwert des Lords, das bereits in Kapitel 2 freigeschaltet wird.

Auch wenn Blutstein später in Regionen wie Pailune oder den Wüstengebieten häufiger vorkommt, kannst du bereits früh im Spiel erste Vorkommen entdecken, vor allem in Hernand. Genau hier setzt dieser Guide an.

Früher Blutgestein in Hernand finden

Zum Release wurden bislang zwei sichere Fundorte für Blutgestein in Hernand entdeckt. Diese sind besonders wertvoll für deinen frühen Fortschritt.

© Pearl Abyss

Fundort 1: Nördlich von St. Halssius’ Haus der Heilung

Bewege dich direkt nördlich des Heilhauses und überquere den Fluss. Auf der anderen Seite angekommen, solltest du den Fuß einer Felswand absuchen. Dort findest du eine Blutgestein-Ader, die sich gut sichtbar entlang der Wand zieht.

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Tipp: Die Ader kann leicht übersehen werden, wenn du zu nah an der Wand stehst. Halte etwas Abstand, um sie besser zu erkennen.

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Fundort 2: Heulender Hügel (bei Wachturm)

Starte beim Nördlichen Wachturm in den Haunted Hills und gehe leicht nordwestlich.

Schon nach kurzer Strecke erreichst du eine weitere Felsformation – auch hier befindet sich eine Blutgestein-Ader am Boden der Klippe.

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Dieser Spot ist meist schneller erreichbar und eignet sich gut für wiederholtes Farmen.

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Alternative: Blutgestein durch Quest erhalten

Wenn du am Anfang Probleme hast, genug Blutgestein zu sammeln, gibt es noch eine sichere Methode:

Schließe die Quest „Die Ehre des Grafen“ ab

ab (5. Quest der Fraktion Haus Roberts)

Belohnung: 3x Blutgestein

Das ist besonders hilfreich, um erste Upgrades freizuschalten, ohne lange farmen zu müssen.

Später im Spiel: Mehr Blutgestein finden

Sobald du weiter im Spiel voranschreitest, wirst du deutlich häufiger auf Blutgestein stoßen. Besonders ergiebig sind:

Regionen wie Pailune

Wüstengebiete von Pywel

abgelegene Klippen und Bergregionen

Dort findest du oft mehrere Adern in kurzer Distanz, was das Farmen deutlich effizienter macht.

Blutstgestein ist einer dieser Rohstoffe, die am Anfang knapp wirken, später aber zum festen Bestandteil deiner Progression werden. Wenn du die beiden frühen Fundorte in Hernand kennst und zusätzlich die Quest-Belohnung mitnimmst, hast du einen klaren Vorteil beim Ausbau deiner Ausrüstung und sparst dir später einiges an Grind.