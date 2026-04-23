Steam verschenkt Horror-Spiel 8AM – Free-to-Keep bis 27. April 2026

Steam verteilt gerade wieder ein Spiel zum Behalten, und diesmal geht es in eine ziemlich ungewöhnliche Horror-Ecke: Das Suspense-Game 8AM kannst du dir bis zum 27. April 2026 kostenlos in deine Bibliothek holen. Wenn du es innerhalb des Zeitfensters claimst, bleibt es dauerhaft in deinem Account und kann jederzeit installiert werden.

Die Aktion läuft nur für kurze Zeit und kann je nach Region Einschränkungen haben. Wer auf kompakte Horror-Erlebnisse mit einem klaren Gimmick steht, sollte sich den Download daher besser nicht zu lange aufheben.

Kostenlos sichern bis zum Ablauf der Aktion

Bis wann ist 8AM gratis verfügbar? Du kannst 8AM noch bis zum 27. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit kostenlos auf Steam beanspruchen. Danach springt das Spiel wieder auf seinen regulären Preis zurück.

Was bedeutet Free-to-Keep auf Steam? Bei solchen Aktionen reicht es, das Spiel innerhalb des Aktionszeitraums zur Bibliothek hinzuzufügen. Es ist dann dauerhaft mit deinem Account verknüpft, ganz ähnlich wie bei anderen Gratisaktionen auf der Plattform, die wöchentlich wechselnd neue Titel ins Rampenlicht stellen.

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Aktion Details Spiel 8AM Genre Psychologischer Horror, Suspense, Spot-the-Anomaly-Ansatz Preis während der Aktion 0 Euro Ende der Aktion (Deutschland) 27. April 2026, 16:00 Uhr Hinweis Regionale Einschränkungen möglich

So funktioniert das Spielprinzip von 8AM

Worum geht es in 8AM? Der Einstieg ist bewusst karg: Du befindest dich in einem leeren Raum, ohne große Erklärung, und hast nur einen Computer vor dir. Der Zugriff auf die Sicherheitskameras eines Hauses ist dein einziges Fenster zur Außenwelt.

Von Mitternacht bis Sonnenaufgang beobachtest du eine Familie, während sich die Lage nach und nach verändert. Mal sind es kleine Unstimmigkeiten, mal wirkt es wie Schlafwandeln, mal kippt es in eindeutig Unheimliches. Der Twist: Du musst selbst entscheiden, was normal ist und was übernatürlich sein könnte.

Was ist das Ziel bis 8 Uhr? Jede korrekte Einschätzung bringt dich näher an die namensgebende Uhrzeit 8AM. Das Spiel setzt dabei stark auf psychologischen Druck und Zweifel: Du hinterfragst deine eigene Wahrnehmung, second guessst Entscheidungen und musst mit den Konsequenzen leben, wenn du danebenliegst.

Einordnung, Bewertungen und ähnliche Spiele

Wie kommt 8AM auf Steam an? Auf Steam steht 8AM aktuell bei Sehr positiv, mit 86 Prozent positiven Bewertungen aus über 100 Reviews. Viele heben vor allem hervor, dass das Spiel mit simplen Mitteln erstaunlich viel Anspannung erzeugt und der Stresspegel mit jeder Stunde der Nacht steigt.

Für wen lohnt sich der Download? Wenn du Spot-the-Anomaly-Horrorspiele magst und dir die Idee gefällt, allein durch Beobachtung und Interpretation unter Druck gesetzt zu werden, dürfte 8AM gut passen. Als Vergleich wird häufig The Exit 8 genannt, weil beide Konzepte über kleine Abweichungen und das Gefühl arbeiten, dass etwas nicht stimmt.

Gibt es weitere Teile oder ähnliche Releases? Wer nach dem Abspann Lust auf mehr bekommt, kann bei Publisher HeadArrow inhaltlich verwandte Ableger finden, die das Grundprinzip in neue Orte verlagern: The Office, The Swimming Pool und The Mall. Außerdem sind The Subway, The Warehouse und The Graveyard bereits in Entwicklung.

Weitere kostenlose Spiele auf Steam in dieser Woche

Welche anderen Free-to-Keep-Spiele sind gerade verfügbar? Neben 8AM sind aktuell noch weitere Titel kostenlos claimbar. Die Zeitfenster unterscheiden sich, also lohnt sich ein kurzer Check, wenn du dir mehrere Spiele sichern willst.

SurrounDead Poly Construction: gratis bis 25. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit

Nocturnal: gratis bis 26. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit

Aeonic: gratis bis 29. April 2026 um 16:00 Uhr deutscher Zeit

Was steckt hinter den Gratis-Titeln? SurrounDead Poly Construction wird als kleines, systemfokussiertes Sandbox-Spiel mit begrenztem Crafting, Kämpfen und Rätseln beschrieben. Nocturnal ist ein kurzes, aber straff designtes 2D-Action-Plattformspiel, in dem ein flammenführender Krieger eine nebelverhangene Insel erkundet. Aeonic setzt dagegen auf Text, Entscheidungen und eine Choice-basierte Struktur, die verschiedene Epochen der Menschheitsgeschichte streift.

Wie sieht es bei dir aus: Schnappst du dir 8AM, oder sind die anderen Gratis-Spiele diese Woche eher dein Ding? Schreib es gern in die Kommentare.