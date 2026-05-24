Gothic 1 Remake – Disc-Version auf PS5 erfordert Day-One-Download

Wer sich auf das Gothic 1 Remake als schicke Box im Regal gefreut hat, muss zum Launch einen Umweg einplanen. Denn die physische Konsolen-Version ist offenbar nicht direkt von der Disc spielbar, sondern verlangt zwingend einen Download, bevor es überhaupt losgehen kann.

Damit trifft es ausgerechnet die Fans, die bewusst zur Disc greifen, um unabhängig von großen Updates zu sein. Gerade bei einem Kult-Rollenspiel wie Gothic, das für viele auch ein Stück PC- und RPG-Geschichte ist, sorgt so eine Pflicht-Aktualisierung schnell für Frust.

Der Haken bei der Disc-Version

Was ist der konkrete Haken bei der physischen Version? Laut einem Bericht des Accounts DoesItPlay1 auf X startet die Disc-Fassung von Gothic 1 Remake nicht ohne Internetverbindung. Beim Versuch, das Spiel direkt von der Disc zu starten, erscheint eine Fehlermeldung, die sinngemäß darauf hinweist, dass der Status des Spiels nicht geprüft werden kann und man online sein müsse.

Demnach ist ein Day-One-Patch verpflichtend, der rund 5 GB groß sein soll. Betroffen war in dem Fall eine PlayStation-5-Version, erkennbar am eingeblendeten Button-Prompt im Screenshot.

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Brisant ist außerdem: Weder die Store-Seite noch gängige Shop-Listings sollen diesen Pflicht-Download derzeit klar ausweisen. DoesItPlay1 wertete das als irreführend und riet als Reaktion sogar dazu, Vorbestellungen zu stornieren.

Stellungnahme und Entwarnung beim Online-Zwang

Warum ist das Update verpflichtend und bleibt das Spiel immer online? Der offizielle X-Account GothicTheGame reagierte wenige Stunden nach dem Aufkommen der Meldung und bestätigte die Pflicht zum Download. Begründet wurde das damit, dass eine frühe Produktion der Discs der einzige Weg gewesen sei, damit Käuferinnen und Käufer ihre Box-Version zum Release-Tag auch tatsächlich nutzen können.

In derselben Aussage wurde auch die Größe des Downloads beziffert: etwa 5 GB, was ungefähr 8 Prozent der Installationsgröße der ungepatchten Version entsprechen soll.

Wichtig für alle, die bei so etwas sofort an DRM und Dauer-Online denken: Laut Statement handelt es sich um einen einmaligen Schritt. Nach dem Day-One-Patch soll das komplette Spiel offline spielbar sein, ein Always-Online-Zwang ist demnach nicht vorgesehen.

Release-Termin und Kontext für Gothic-Fans

Wann erscheint Gothic 1 Remake und was ist sonst noch geplant? Nach mehr als sechs Jahren Entwicklung soll Gothic 1 Remake am 5. Juni 2026 für PC und Konsolen erscheinen. Das Projekt wurde Anfang 2020 offiziell angeschoben und bei Alkimia Interactive angesiedelt, einem Studio, das speziell für dieses Remake aufgebaut wurde. Publisher ist THQ Nordic.

Parallel dazu sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 weitere Gothic-Versionen erscheinen, die auf Gothic Classic basieren. Dazu zählt auch ein Port des Originals, der nach dem Switch-Release aus dem Jahr 2023 inzwischen auch für PlayStation- und Xbox-Konsolen der aktuellen und vorherigen Generation sowie für iOS-Geräte bestätigt wurde.

Day-One-Patches sind 2026 zwar Alltag, gerade bei großen RPGs mit vielen Systemen und Quests. Trotzdem bleibt ein Pflicht-Download bei einer Disc-Version ein Thema, weil er Fans mit schlechter Verbindung oder ohne stabile Internetleitung am ersten Abend im schlimmsten Fall komplett ausbremst.

Wie steht ihr dazu: Ist ein verpflichtender Day-One-Patch bei einer Box-Version für euch ein No-Go oder heutzutage einfach der Standard? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.