Wann erscheint GTA 6 Trailer 3? Diese Frage beschäftigt aktuell viele Fans von Grand Theft Auto 6. Nach den ersten beiden Trailern warten Spieler auf den nächsten großen Blick auf Rockstars Open-World-Spiel – möglicherweise mit neuen Szenen aus Vice City, mehr Gameplay und weiteren Details zu Jason, Lucia und Leonida.

Offiziell hat Rockstar Games GTA 6 Trailer 3 bislang aber noch nicht angekündigt. Es gibt aktuell also weder ein bestätigtes Datum noch eine konkrete Uhrzeit für den nächsten Trailer.

Auf dieser Seite sammeln wir den aktuellen Stand, mögliche Hinweise und die wichtigsten Fragen rund um den dritten Trailer zu GTA 6. Sobald Rockstar neue Informationen veröffentlicht, aktualisieren wir diesen Artikel.

Aktueller Stand: GTA 6 erscheint laut Rockstar am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Ein dritter Trailer wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Gibt es schon einen Termin für GTA 6 Trailer 3?

Nein, aktuell gibt es noch keinen offiziellen Termin für GTA 6 Trailer 3. Rockstar Games hat bislang nicht angekündigt, wann der nächste Trailer zu Grand Theft Auto 6 erscheint.

Alle angeblichen Termine, Countdowns oder konkreten Daten, die derzeit in sozialen Netzwerken oder Foren kursieren, sind bislang nicht bestätigt. Besonders rund um GTA 6 entstehen regelmäßig Fan-Theorien, weil Rockstar schon kleine Änderungen auf Webseiten, Social-Media-Profilen oder Store-Seiten sehr genau beobachtet werden.

Solange Rockstar selbst keinen Termin nennt, bleibt Trailer 3 Spekulation.

Wann könnte GTA 6 Trailer 3 erscheinen?

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Möglich wäre aber, dass Rockstar den nächsten großen Trailer im Rahmen der weiteren Marketingphase veröffentlicht.

Da GTA 6 aktuell für den 19. November 2026 geplant ist, wäre ein neuer Trailer in den Monaten vor Release naheliegend. Besonders wahrscheinlich wären größere Marketing-Schritte, sobald Rockstar über Vorbestellungen, Editionen, Gameplay-Details oder weitere Features sprechen möchte.

Mögliche Zeitfenster für Trailer 3 wären daher:

einige Monate vor Release

rund um den Start der Vorbestellungen

zusammen mit neuen Screenshots oder Gameplay-Infos

als Teil einer größeren GTA-6-Marketingwelle

Wichtig ist aber: Rockstar folgt nicht immer den Erwartungen der Fans. Trailer 2 erschien überraschend und nicht im Rahmen eines klassischen Gaming-Events. Auch Trailer 3 könnte also ohne lange Vorwarnung veröffentlicht werden.

Was könnte GTA 6 Trailer 3 zeigen?

Offiziell ist noch nicht bekannt, was Rockstar in einem möglichen dritten Trailer zeigen würde. Nach den bisherigen Videos gibt es aber mehrere naheliegende Themen.

Viele Fans hoffen vor allem auf mehr Gameplay. Trailer 1 stellte die Welt, Vice City und den Ton des Spiels vor. Trailer 2 rückte Jason, Lucia und weitere Figuren stärker in den Mittelpunkt. Ein dritter Trailer könnte nun mehr davon zeigen, wie sich GTA 6 tatsächlich spielt.

Mögliche Inhalte von Trailer 3 könnten sein:

neue Szenen aus Vice City und Leonida

mehr Gameplay-Material

weitere Einblicke in Jason und Lucia

neue Fahrzeuge, Waffen und Aktivitäten

Polizeisystem und Verfolgungsjagden

Nebenfiguren und Fraktionen

Hinweise auf GTA Online oder den Multiplayer

Informationen zu Vorbestellungen oder Editionen

Ob Rockstar tatsächlich Gameplay zeigt, bleibt offen. Es wäre aber der logisch nächste Schritt, wenn das Marketing näher an den Release rückt.

Warum warten Fans so sehr auf Trailer 3?

GTA 6 ist eines der meist erwarteten Spiele der letzten Jahre. Seit dem ersten Trailer wird jedes neue Bild, jede Szene und jede offizielle Formulierung von der Community genau analysiert.

Der Grund ist einfach: Rockstar veröffentlicht Informationen zu GTA 6 sehr kontrolliert. Zwischen großen Updates liegen oft lange Pausen. Dadurch bekommt jeder Trailer automatisch enormes Gewicht.

Trailer 3 wäre deshalb mehr als nur ein neues Video. Er könnte zeigen, wie sich GTA 6 seit Trailer 2 verändert hat, welche Rolle Jason und Lucia wirklich spielen und wie groß Leonida als Spielwelt wirkt.

Außerdem hoffen viele Fans darauf, dass Rockstar mit dem nächsten Trailer endlich weitere Fragen beantwortet:

Wann starten die Vorbestellungen?

Welche Editionen gibt es?

Gibt es Gameplay-Szenen?

Welche Aktivitäten bietet die Open World?

Wie stark unterscheidet sich GTA 6 von GTA 5?

Gibt es Hinweise auf GTA Online?

Bisherige Trailer zu GTA 6

Rockstar hat bislang zwei große Trailer zu GTA 6 veröffentlicht.

Trailer Veröffentlichung Inhalt GTA 6 Trailer 1 Dezember 2023 Erste Vorstellung von Vice City, Leonida, Lucia und dem Ton des Spiels GTA 6 Trailer 2 Mai 2025 Neuer Blick auf Jason, Lucia, Nebenfiguren, Story-Momente und die Spielwelt GTA 6 Trailer 3 Noch nicht angekündigt Kein offizieller Termin bekannt

Trailer 2 erschien nach der Verschiebung auf 2026 und gab Fans einen deutlich ausführlicheren Blick auf die Figuren und die Spielwelt. Seitdem warten viele Spieler auf den nächsten großen Marketing-Schritt.

Ist Trailer 3 vor den Vorbestellungen realistisch?

Ja, das wäre möglich. Es ist aber nicht bestätigt.

Rockstar könnte Trailer 3 nutzen, um die nächste Marketingphase einzuleiten. Ein neues Video kurz vor oder gemeinsam mit dem Start der Vorbestellungen wäre aus Marketingsicht logisch, weil dann besonders viele Spieler nach Preis, Editionen und Plattformen suchen würden.

Genauso denkbar ist aber, dass Rockstar zuerst neue Screenshots, eine Newswire-Meldung oder Store-Updates veröffentlicht und Trailer 3 erst später folgt.

Bis es eine offizielle Ankündigung gibt, bleibt die Reihenfolge offen.

Wird GTA 6 Trailer 3 Gameplay zeigen?

Das ist eine der spannendsten Fragen. Offiziell hat Rockstar noch nicht bestätigt, ob Trailer 3 Gameplay enthalten wird.

Trailer 2 bestand laut offizieller Beschreibung aus Material, das aus dem Spiel stammt. Trotzdem warten viele Fans auf eine klarere Gameplay-Präsentation, in der Kämpfe, Fahrzeuge, Missionen, Verfolgungsjagden oder Open-World-Aktivitäten stärker im Fokus stehen.

Ein klassischer Gameplay-Trailer wäre vor Release sehr wahrscheinlich. Ob dieser Trailer aber direkt als „Trailer 3“ erscheint oder Rockstar später ein separates Gameplay-Video veröffentlicht, ist noch offen.

Was ist mit GTA Online?

Auch zu GTA Online beziehungsweise dem Multiplayer von GTA 6 gibt es weiterhin viele offene Fragen. Rockstar hat bislang keinen ausführlichen Nachfolger oder neue Online-Komponente im Detail vorgestellt.

Ein möglicher Trailer 3 könnte zwar erste Hinweise auf Online-Features enthalten, sicher ist das aber nicht. Es wäre auch denkbar, dass Rockstar den Multiplayer bewusst separat und später enthüllt.

Da GTA Online für GTA 5 über Jahre extrem wichtig war, dürfte die Online-Zukunft von GTA 6 aber eines der größten Themen vor und nach Release werden.

Aktuelle News zu GTA 6 Trailer 3

Hier sammeln wir laufend die wichtigsten Meldungen und Einordnungen zu Trailer 3:

Diesen Abschnitt aktualisieren wir, sobald es neue Hinweise, Fan-Theorien oder offizielle Informationen gibt.

GTA 6 Trailer 3 ist noch nicht angekündigt

Aktuell gibt es keinen offiziellen Termin für GTA 6 Trailer 3. Rockstar hat bislang nur bestätigt, dass GTA 6 am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Ein dritter Trailer ist vor Release sehr wahrscheinlich, weil Rockstar noch viele offene Fragen beantworten muss. Wann er erscheint und ob er Gameplay, Vorbestellungen oder neue Story-Details zeigt, bleibt aber offen.

Sobald Rockstar den nächsten Trailer ankündigt oder veröffentlicht, aktualisieren wir diesen Artikel mit allen wichtigen Informationen.