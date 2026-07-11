God of War Laufey kommt auf Disc – Release 2027 wird wahrscheinlicher

Santa Monica Studio hat Fans von God of War Laufey ein offizielles Update gegeben, das aktuell fast wichtiger wirkt als jeder Story-Teaser: Das Spiel erscheint auf Disc. Die Ansage kommt nicht aus dem Nichts, denn seit Sonys Ankündigung, die Produktion physischer PlayStation-Discs im Januar 2028 zu beenden und die PlayStation 6 als Digital-only-Konsole auszurichten, kocht das Thema physische Sammlung in der Community hoch.

Viele wollten deshalb von Santa Monica wissen, ob God of War Laufey überhaupt noch klassisch im Regal landen wird und ob das gleichzeitig etwas über das Release-Fenster verrät. Die Antwort des Studios ist klar genug, um die Diskussion zumindest teilweise zu beruhigen.

Die offizielle Disc-Bestätigung

Was hat Santa Monica Studio konkret bestätigt? Nachdem das Studio einen Panel-Termin zur San Diego Comic-Con angekündigt hatte, wurden die Social-Media-Posts erwartbar mit Fragen zur Disc-Version und zum Release-Zeitpunkt überflutet. Rund eine Stunde später legte Santa Monica nach und bestätigte offiziell, dass God of War Laufey auf Disc erhältlich sein wird.

Das ist eine wichtige Aussage für alle, die Spiele lieber physisch besitzen, sammeln oder einfach unabhängig von Store-Verfügbarkeiten bleiben möchten. Gleichzeitig ist es auch ein indirekter Fingerzeig beim Zeitplan: Wenn neue Titel nach Januar 2028 ohne Disc erscheinen, muss ein Disc-Release zwangsläufig vorher liegen.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Damit erhärtet sich die Einordnung, dass God of War Laufey ein Spiel für 2027 ist, auch wenn ein konkretes Datum weiterhin aussteht.

Warum das Release-Fenster jetzt greifbarer wird

Warum deutet die Disc-Info auf 2027 hin? Durch die kommende Umstellung bei PlayStation wird der Zeitraum für physische Veröffentlichungen faktisch begrenzt. Ein Disc-Release passt daher am besten zu einem Launch im Jahr 2027, was sich mit bisherigen Erwartungen deckt, dass das Spiel eher früher im Jahr erscheinen könnte.

Passend dazu kursierte zuletzt bereits die Einschätzung, God of War Laufey könne Anfang 2027 erscheinen, grob im Zeitraum Februar oder März. Offiziell ist das zwar nicht terminiert, aber durch die neue Disc-Aussage wirkt das Zeitfenster deutlich plausibler.

Zusätzlich macht die Vorgeschichte Mut: Aus dem Umfeld des Projekts wurde bereits angedeutet, dass Laufeys Kapitel innerhalb der Saga schon seit Jahren geplant ist. Ein Release 2027 klingt damit nicht nach Last-Minute-Schwenk, sondern nach einem Plan, der nun langsam in die öffentliche Phase rutscht.

SDCC-Panel mit Starbesetzung

Wann findet der nächste große God of War Laufey Auftritt statt? Santa Monica Studio hat für den 24. Juli 2026 ein Panel auf der San Diego Comic-Con angekündigt. Beginn ist um 17:30 Uhr Eastern Time, was in Deutschland 23:30 Uhr entspricht.

Im Fokus sollen vor allem Einblicke hinter die Kulissen, Geschichten aus der Entwicklung und neue Figuren stehen. Als Panelisten wurden genannt:

Cory Barlog, Head of Creative

Ariel Lawrence, Game Director

Deborah Ann Woll, Faye

Christopher Judge, Kratos

Jack Quaid, Phranque the Cube

Perlina Lau, Rue

Wer auf harte News wie ein Release-Datum oder einen neuen Trailer hofft, sollte die Erwartungen trotzdem im Zaum halten. Solche Panels liefern oft eher Kontext als Knaller-News, auch wenn natürlich jederzeit eine Überraschung möglich ist.

Was als Nächstes realistisch ist

Wo könnte God of War Laufey als Nächstes gezeigt werden? Wenn God of War Laufey tatsächlich 2027 erscheinen soll, dürfte PlayStation in den kommenden Monaten nachlegen. Ein späterer Sommer-Termin wie die gamescom 2026 wäre ein logischer Kandidat für neues Material, genauso wie ein mögliches Showcase zum Ende der Saison.

Unterm Strich steht aber schon jetzt eine Info, die für viele entscheidend ist: God of War Laufey kommt als physische Version, und damit wird 2027 als Release-Jahr immer wahrscheinlicher.

Wie wichtig ist dir eine Disc-Version bei großen Singleplayer-Spielen wie God of War Laufey und planst du den Kauf eher digital oder physisch? Schreib es gern in die Kommentare.