Dragon Age 5 – Ex-Lead Writer David Gaider will zurück zur düsteren Fantasy

Die Zukunft von Dragon Age wirkt aktuell so ungewiss wie lange nicht. Nach dem Release von Dragon Age The Veilguard am 31. Oktober 2024 ist es still geworden um die Reihe und spätestens seit den personellen Einschnitten bei BioWare steht die Frage im Raum, ob es überhaupt noch einen klaren Plan für einen möglichen fünften Teil gibt.

Nun meldet sich ausgerechnet eine der prägendsten Stimmen der Serie zu Wort: David Gaider, langjähriger Lead Writer von Dragon Age Origins sowie der Nachfolger bis einschließlich Inquisition. In einem aktuellen Interview spricht Gaider offen darüber, wie er Dragon Age 5 angehen würde, falls man ihm die Marke noch einmal anvertrauen würde und klingt dabei gleichzeitig leidenschaftlich und erstaunlich pessimistisch.

Gaider bringt Dragon Age 5 gedanklich zurück zu seinen Wurzeln

Was würde David Gaider mit Dragon Age 5 machen? Gaider sagt, er würde die Serie wieder auf das Fundament zurückführen, das sie für viele Fans überhaupt erst so attraktiv gemacht hat. In seiner Vorstellung geht es dabei klar in eine düsterere, gefährlichere Richtung, die nicht zwangsläufig allen gefallen soll.

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Dass Gaider so deutlich wird, überrascht nicht völlig. Er nennt Dragon Age sinngemäß sein Baby und macht klar, dass er grundsätzlich offen wäre, erneut Verantwortung zu übernehmen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.

Warum Gaider die Zukunft der Reihe bei EA kritisch sieht

Warum glaubt Gaider, dass Dragon Age bei EA tot sein könnte? In dem Gespräch lässt Gaider durchblicken, dass er intern schon während seiner BioWare-Zeit den Eindruck hatte, dass der Publisher nur begrenzt Vertrauen in Dragon Age hatte, selbst wenn die Spiele regelmäßig besser abschnitten als erwartet.

Besonders hängen geblieben sind ihm Aussagen aus der Phase vor Releases, in denen Dragon Age im Vergleich zu Mass Effect wie ein zweitrangiges Projekt behandelt worden sei. Gaider betont dabei ausdrücklich, dass seine Kritik nicht gegen Mass Effect gerichtet ist, das er weiterhin als starkes Rollenspiel einordnet. Sein Punkt: Dragon Age habe sich trotz Erfolgen immer wieder rechtfertigen müssen und sein spezieller Reiz sei nicht überall verstanden worden.

Der Veilguard als Wendepunkt für BioWare und das Franchise

Welche Rolle spielt Dragon Age The Veilguard für Dragon Age 5? The Veilguard war das erste Dragon Age ohne Gaider als Autor und steht heute sinnbildlich für die aktuelle Unsicherheit der Marke. Laut den vorliegenden Informationen blieb der finanzielle Erfolg hinter den Erwartungen zurück, was im Anschluss auch Auswirkungen auf BioWare hatte.

Spannend ist dabei auch Gaiders persönliche Distanz zum neuesten Teil: Er sagt, dass er The Veilguard nicht spielen will. Einerseits, weil er durch seine tiefe Beteiligung an der Erschaffung der Welt zu nah dran sei. Andererseits, weil er nach eigener Aussage zu viel darüber wisse, was hinter den Kulissen passiert und den Eindruck habe, dass das Team von Anfang an ausgebremst worden sei.

Woran Gaider heute arbeitet und was das für Dragon Age bedeutet

Womit beschäftigt sich David Gaider aktuell? Nach seinem Abschied von BioWare, der nach Anthem endgültig wurde, gründete er mit Summerfall Studios ein eigenes Team. Dort arbeitet er an einem Heist-RPG, das ihm nach eigener Aussage viel Freude macht, auch wenn das Studio derzeit wohl mit Finanzierungsthemen zu kämpfen hat.

Ob Gaider irgendwann noch einmal zu Dragon Age zurückkehrt oder ob EA und BioWare die Reihe überhaupt fortsetzen, bleibt offen. Klar ist nur: Seine Aussagen liefern einen seltenen Blick darauf, wie stark sich Dragon Age einst über Mut zur Härte, Konsequenzen und Reibung definiert hat und wie sehr sich viele Fans genau das wieder wünschen.

Was würdet ihr euch von Dragon Age 5 erhoffen: eine Rückkehr zu dunkler Fantasy mit mehr Kanten oder lieber eine modernere Ausrichtung wie in The Veilguard? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.