Valve bestätigt Steam Machine und Steam Frame – Release im Sommer 2026

Valve hat das Release-Zeitfenster für zwei der spannendsten Hardware-Neuzugänge im Steam-Ökosystem bestätigt: Steam Machine und Steam Frame sollen im Sommer 2026 ausgeliefert werden. Konkrete Termine nennt das Unternehmen weiterhin nicht, aber nach Monaten voller Spekulationen ist zumindest klar, in welchem Zeitraum ihr mit Vorbestellungen und ersten Lieferwellen rechnen könnt.

Beide Geräte wurden Ende 2025 gemeinsam mit einem überarbeiteten Steam Controller angekündigt. Seitdem stand vor allem die Steam Machine im Fokus, weil viele Fragen offen waren, etwa zu Preis, Stückzahlen und Produktion. Mit der Sommer-Ansage zieht Valve jetzt eine klare Linie, auch wenn der Tag X noch fehlt.

Die Bestätigung kam im Zusammenhang mit einer anderen wichtigen Neuerung: Valve weitet sein Steam-Verified-Konzept über das Steam Deck hinaus aus und macht damit die Kompatibilitäts-Transparenz auch für die neue Wohnzimmer-Hardware zum Thema.

Release-Zeitfenster und Strategie hinter der Ankündigung

Wann erscheinen Steam Machine und Steam Frame? Valve spricht davon, dass beide Geräte im Sommer 2026 verschickt werden. Das klingt nach einem gemeinsamen Launch-Fenster, lässt aber Raum für gestaffelte Verfügbarkeit je nach Region, Händlern und Produktionschargen. Wer auf einen festen Tag gehofft hat, muss sich allerdings weiter gedulden.

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Warum kommt die Bestätigung gerade jetzt? Inhaltlich drehte sich die Mitteilung vor allem um das erweiterte Verified-Programm. Damit setzt Valve ein Signal: Nicht nur die Hardware soll kommen, auch die Orientierung im Spiele-Dschungel soll von Beginn an stehen. Gerade bei neuen Plattformvarianten ist das ein entscheidender Punkt, weil niemand Lust hat, zum Start erst einmal Stunden mit Tweaks und Workarounds zu verbringen.

Für euch als Steam-Nutzer ist das vor allem eine Ansage an die Erwartungen: Valve positioniert die Steam Machine nicht als Experiment, sondern als Gerät, das sich in die bestehende Steam-Welt einfügt und mit denselben Komfort-Standards antreten soll, die das Steam Deck populär gemacht haben.

Steam Machine Verified und die Kompatibilität von Spielen

Was bedeutet Steam Machine Verified für eure Bibliothek? Laut Valve sind die Anforderungen für Steam Machine Verified nahezu identisch zu den bekannten Kriterien auf dem Steam Deck. Das Ziel bleibt gleich: Ihr sollt schnell erkennen können, wie gut ein Spiel auf dem Gerät läuft, ohne dass ihr erst im Forum nach Konfigurations-Tipps suchen müsst.

Ein besonders wichtiger Satz für alle, die bereits eine große Deck-Bibliothek aufgebaut haben: Wenn ein Titel auf dem Steam Deck bereits gut läuft, sollte er in der Regel auch auf der Steam Machine ordentlich performen. Das ist keine Garantie für jeden Einzelfall, aber eine klare Richtung, wie Valve die Plattformen zueinander positioniert.

Unterm Strich läuft es auf ein simples Versprechen hinaus: Steam Machine und Steam Frame sollen nicht mit leeren Händen starten, sondern mit einem klaren Kompatibilitäts-Rahmen, der euch bei Kaufentscheidungen hilft, egal ob es um neue Releases oder eure Backlog-Klassiker geht.

Technische Eckdaten und Ausblick auf die Hardware

Welche Technik steckt in der Steam Machine? Zu den bekannten Eckpunkten zählen SteamOS 3 auf Arch-Basis sowie ein semi-custom AMD-Zen-4-Prozessor mit 6 Kernen und 12 Threads, der bis zu 4,8 GHz erreichen soll. Valve nennt außerdem ein 30-Watt-TDP-Profil sowie Support für hohe Ausgabemodi, darunter bis zu 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz, inklusive HDR.

Welche Rolle spielt das Steam Frame im Launch-Fenster? Dass Valve die Steam-Frame-Auslieferung ebenfalls für Sommer 2026 bestätigt, ist ein starkes Signal: VR soll parallel zur Wohnzimmer-Box an den Start gehen, statt Monate später nachgereicht zu werden. Details zu finalen Spezifikationen und Preisgestaltung bleiben zwar aus, aber die gemeinsame Zeitplanung deutet auf ein eng verzahntes Ökosystem hin, bei dem Software-Komfort, Store-Integration und Geräte-Zertifizierung zusammenspielen.

Spannend wird jetzt vor allem, wie Valve den Start organisiert: mit limitierten Drops, klassischen Vorbestellungen oder einer stufenweisen Verfügbarkeit. Klar ist nur, dass der Sommer 2026 für Steam-Fans deutlich heißer werden dürfte als nur wettertechnisch.

Freut ihr euch eher auf die Steam Machine fürs Wohnzimmer, auf das Steam Frame für VR oder wartet ihr erst einmal Preis und konkrete Termine ab? Schreibt eure Einschätzung gern in die Kommentare.