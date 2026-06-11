Xbox Game Pass knackt 2026 die 100-Neuzugänge-Marke mit 3 Day-One-Games

Microsoft hat den Xbox Game Pass am 11. Juni 2026 gleich mit drei Day-One-Neuzugängen erweitert und dabei eine neue Marke geknackt: Damit sind 2026 offiziell mehr als 100 Spiele neu im Abo gelandet. Besonders auffällig ist dabei, dass der Meilenstein nicht an einem einzigen Release hängt, sondern sich durch die zeitliche Staffelung der Veröffentlichungen praktisch auf zwei Titel verteilt.

Erst am 9. Juni 2026 wurde Persona 5 Royal wieder in den Katalog aufgenommen und zählte als 98. Neuzugang des Jahres. Mit den Day-One-Launches am 11. Juni ist die 100er-Marke nun erreicht und sogar direkt überschritten.

Drei Day-One-Spiele am 11. Juni 2026

Welche neuen Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar? Am 11. Juni 2026 kamen drei Spiele direkt zum Release in den Xbox Game Pass: Beastro, Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions. Laut Zeitplan ging Beastro zuerst live, während Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions kurz danach folgten.

Was ist das Besondere an der 100-Spiele-Marke 2026? Durch den gestaffelten Start am 11. Juni zählen Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions als der 100. und 101. Katalogzugang des Jahres 2026. Der eigentliche Meilenstein wird damit technisch zwischen zwei Releases geteilt, während Beastro als zusätzlicher Day-One-Boost obendrauf kommt.

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Spiel Genre Game-Pass-Stufe Plattformen Spieleranzahl Hinweise Beastro Cooking-Roguelite Ultimate Cloud, PC, Xbox Series 1 Day-One-Release Frog Sqwad Extraction-Puzzle-Plattformer Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 1 bis 8 Day-One-Release Starseeker: Astroneer Expeditions Sandbox Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 1 bis 4 Game Preview, Day-One-Release

2026 deutlich schneller als 2025

Wie schnell wächst der Xbox-Game-Pass-Katalog 2026? Der Vergleich zum Vorjahr fällt klar aus: 2025 erreichte der Xbox Game Pass die Marke von 100 neu hinzugefügten Spielen erst am 14. August 2025. 2026 ist dieser Punkt bereits am 11. Juni erreicht worden, also spürbar früher im Jahr.

Warum wirkt das Tempo 2026 so hoch? 2025 kamen insgesamt 216 neue Titel hinzu, allerdings wurde diese Zahl durch einen großen Schwung im Oktober stark nach oben getrieben, als 48 Spiele an einem einzigen Tag veröffentlicht wurden, darunter vor allem Inhalte aus Ubisoft+ Classics. 2026 deutet sich aktuell an, dass die 200er-Marke auch ohne einen vergleichbaren Einmal-Drop in Reichweite ist.

Die nächsten offiziell datierten Game-Pass-Releases

Welche Xbox-Game-Pass-Spiele sind als Nächstes terminiert? Mit offiziellen Daten sind derzeit 14 kommende Titel gelistet, die bis Februar 2027 reichen. Für den restlichen Juni 2026 sind dabei aktuell drei Releases konkret datiert.

Datum Spiel Game-Pass-Stufe Plattformen 16. Juni 2026 Junkster Ultimate, PC Cloud, Handheld, PC, Xbox Series 17. Juni 2026 Denshattack Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 17. Juni 2026 Shift at Midnight Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 13. Juli 2026 Ascend to Zero Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 28. Juli 2026 Halo: Campaign Evolved Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 4. August 2026 Beast of Reincarnation Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 14. August 2026 Grave Seasons Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 27. August 2026 Resonance: A Plague Tale Legacy Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 25. September 2026 Valor Mortis Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 29. September 2026 Minecraft Dungeons 2 Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 6. Oktober 2026 Gears of War: E-Day Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 8. Oktober 2026 Forever Ago Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 18. Februar 2027 Persona 4 Revival Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series 23. Februar 2027 Fable Ultimate, PC Cloud, PC, Xbox Series

Wann gibt es Infos zur nächsten Welle? In naher Zukunft gilt der 16. Juni 2026 als wahrscheinlichster Termin, an dem Microsoft das Wave-2-Line-up für Juni 2026 offiziell konkretisiert. Auffällig: Einen Tag zuvor, am 15. Juni 2026, sollen fünf Titel den Service verlassen.

Lost in Random: The Eternal Die

Scott Pilgrim vs. The World: The Game

Jurassic World Evolution 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Warhammer 40,000 Space Marine: Master Crafted Edition

Welche der neuen Day-One-Veröffentlichungen reizt dich am meisten und welche Abgänge tun dir im Juni besonders weh? Schreib es gern in die Kommentare.