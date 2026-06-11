Xbox Game Pass knackt 2026 die 100-Neuzugänge-Marke mit 3 Day-One-Games

Microsoft hat den Xbox Game Pass am 11. Juni 2026 gleich mit drei Day-One-Neuzugängen erweitert und dabei eine neue Marke geknackt: Damit sind 2026 offiziell mehr als 100 Spiele neu im Abo gelandet. Besonders auffällig ist dabei, dass der Meilenstein nicht an einem einzigen Release hängt, sondern sich durch die zeitliche Staffelung der Veröffentlichungen praktisch auf zwei Titel verteilt.
Erst am 9. Juni 2026 wurde Persona 5 Royal wieder in den Katalog aufgenommen und zählte als 98. Neuzugang des Jahres. Mit den Day-One-Launches am 11. Juni ist die 100er-Marke nun erreicht und sogar direkt überschritten.
Drei Day-One-Spiele am 11. Juni 2026
Welche neuen Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar? Am 11. Juni 2026 kamen drei Spiele direkt zum Release in den Xbox Game Pass: Beastro, Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions. Laut Zeitplan ging Beastro zuerst live, während Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions kurz danach folgten.
Was ist das Besondere an der 100-Spiele-Marke 2026? Durch den gestaffelten Start am 11. Juni zählen Frog Sqwad und Starseeker: Astroneer Expeditions als der 100. und 101. Katalogzugang des Jahres 2026. Der eigentliche Meilenstein wird damit technisch zwischen zwei Releases geteilt, während Beastro als zusätzlicher Day-One-Boost obendrauf kommt.
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|Spiel
|Genre
|Game-Pass-Stufe
|Plattformen
|Spieleranzahl
|Hinweise
|Beastro
|Cooking-Roguelite
|Ultimate
|Cloud, PC, Xbox Series
|1
|Day-One-Release
|Frog Sqwad
|Extraction-Puzzle-Plattformer
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|1 bis 8
|Day-One-Release
|Starseeker: Astroneer Expeditions
|Sandbox
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|1 bis 4
|Game Preview, Day-One-Release
2026 deutlich schneller als 2025
Wie schnell wächst der Xbox-Game-Pass-Katalog 2026? Der Vergleich zum Vorjahr fällt klar aus: 2025 erreichte der Xbox Game Pass die Marke von 100 neu hinzugefügten Spielen erst am 14. August 2025. 2026 ist dieser Punkt bereits am 11. Juni erreicht worden, also spürbar früher im Jahr.
Warum wirkt das Tempo 2026 so hoch? 2025 kamen insgesamt 216 neue Titel hinzu, allerdings wurde diese Zahl durch einen großen Schwung im Oktober stark nach oben getrieben, als 48 Spiele an einem einzigen Tag veröffentlicht wurden, darunter vor allem Inhalte aus Ubisoft+ Classics. 2026 deutet sich aktuell an, dass die 200er-Marke auch ohne einen vergleichbaren Einmal-Drop in Reichweite ist.
Die nächsten offiziell datierten Game-Pass-Releases
Welche Xbox-Game-Pass-Spiele sind als Nächstes terminiert? Mit offiziellen Daten sind derzeit 14 kommende Titel gelistet, die bis Februar 2027 reichen. Für den restlichen Juni 2026 sind dabei aktuell drei Releases konkret datiert.
|Datum
|Spiel
|Game-Pass-Stufe
|Plattformen
|16. Juni 2026
|Junkster
|Ultimate, PC
|Cloud, Handheld, PC, Xbox Series
|17. Juni 2026
|Denshattack
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|17. Juni 2026
|Shift at Midnight
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|13. Juli 2026
|Ascend to Zero
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|28. Juli 2026
|Halo: Campaign Evolved
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|4. August 2026
|Beast of Reincarnation
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|14. August 2026
|Grave Seasons
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|27. August 2026
|Resonance: A Plague Tale Legacy
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|25. September 2026
|Valor Mortis
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|29. September 2026
|Minecraft Dungeons 2
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|6. Oktober 2026
|Gears of War: E-Day
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|8. Oktober 2026
|Forever Ago
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|18. Februar 2027
|Persona 4 Revival
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
|23. Februar 2027
|Fable
|Ultimate, PC
|Cloud, PC, Xbox Series
Wann gibt es Infos zur nächsten Welle? In naher Zukunft gilt der 16. Juni 2026 als wahrscheinlichster Termin, an dem Microsoft das Wave-2-Line-up für Juni 2026 offiziell konkretisiert. Auffällig: Einen Tag zuvor, am 15. Juni 2026, sollen fünf Titel den Service verlassen.
- Lost in Random: The Eternal Die
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game
- Jurassic World Evolution 2
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
- Warhammer 40,000 Space Marine: Master Crafted Edition
Welche der neuen Day-One-Veröffentlichungen reizt dich am meisten und welche Abgänge tun dir im Juni besonders weh? Schreib es gern in die Kommentare.