Bethesda zu TES 6 und Fallout 5 – Exklusivität für Xbox weiter offen

Bethesda hat ein neues offizielles Update zur eigenen Spiele-Roadmap gegeben und dabei auch die heißeste Frage rund um die nächsten Mammutprojekte wieder auf den Tisch gebracht: Kommen The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 exklusiv auf Xbox, oder dürfen sich auch PlayStation-Fans Hoffnungen machen? Konkrete Klarheit gibt es zwar nicht, aber die Aussagen aus dem Umfeld eines aktuellen Interviews zeichnen ein deutliches Bild, wie vorsichtig sich das Studio beim Thema Plattformen aktuell positioniert.

Während The Elder Scrolls 6 offenbar mit Hochdruck vorangetrieben wird, laufen parallel mehrere Baustellen: Starfield soll weiter unterstützt werden, und im Fallout-Universum entstehen gleich mehrere Projekte. Fallout 5 befindet sich nach aktuellen Angaben in der Vorproduktion, was den langen Atem erklärt, den Fans weiterhin mitbringen müssen.

Bethesdas aktueller Fahrplan für die großen Marken

Welche Projekte sind bei Bethesda rund um Fallout und The Elder Scrolls aktuell geplant? Neben dem Fokus auf The Elder Scrolls 6 und der weiteren Unterstützung für Starfield hat Bethesda mehrere Fallout-Vorhaben bestätigt, die teils deutlich näher wirken als Fallout 5 selbst. Gerade für Fans der klassischen Teile ist dabei eine Nachricht besonders spannend.

Offiziell bestätigt wurden demnach mehrere Fallout-Baustellen, die über ein einzelnes neues Hauptspiel hinausgehen. Damit sendet Bethesda ein Signal: Das Franchise soll in den kommenden Jahren nicht nur weiterleben, sondern sichtbar ausgebaut werden.

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Fallout 5 ist in der Vorproduktion.

Remaster zu Fallout 3 sind real.

Remaster zu Fallout: New Vegas sind real.

Ein neues Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment.

Darüber hinaus sind weitere Projekte für das Fallout-Universum in Arbeit.

Exklusivität bleibt das große Fragezeichen

Wie steht Bethesda zur Xbox-Exklusivität von The Elder Scrolls 6 und Fallout 5? In einem aktuellen Gespräch wurde Bethesda-Chef Todd Howard direkt auf die Plattformfrage angesprochen. Seine Antwort fiel ausweichend aus und lässt die Tür in mehrere Richtungen offen.

Es ist zu früh, um das zu kommentieren.

Diese Formulierung kann man klassisch so lesen, dass die Spiele schlicht zu früh in der Entwicklung sind, um Plattformen festzunageln. Gleichzeitig passt sie aber auch zur unsicheren Großwetterlage bei Xbox, wo sich die Strategie in den letzten Jahren mehrfach spürbar verschoben hat. Für Fans bedeutet das: Wer heute plant, welche Konsole als nächstes ins Wohnzimmer soll, bekommt ausgerechnet bei den größten Rollenspiel-Marken weiterhin keine belastbare Orientierung.

Warum die Plattformfrage gerade jetzt so wichtig wirkt

Warum wünschen sich viele Fans frühzeitig Klarheit zu PlayStation und Xbox? The Elder Scrolls und Fallout sind System-Seller, also Spiele, die Hardware-Entscheidungen beeinflussen können. Das gilt auch im deutschen Markt, in dem viele sich ihre Plattform langfristig nach den großen Franchises aussuchen und nicht erst kurz vor Release.

Zusätzliche Brisanz bekommt das Thema durch den aktuellen Fokus auf Reichweiten und Verkaufszahlen: Zuletzt wurde öffentlich hervorgehoben, dass Skyrim inzwischen 65 Millionen Einheiten verkauft hat und Fallout 4 bei 35 Millionen liegt. Solche Dimensionen entstehen traditionell auch dadurch, dass die Spiele auf möglichst vielen Plattformen verfügbar sind. Genau deshalb hängt über den kommenden Releases die entscheidende Frage: Bleiben sie breit verfügbar oder wandern sie in ein engeres Ökosystem?

Was meint ihr: Würdet ihr euch eine klare Ansage zur Exklusivität von The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 schon jetzt wünschen, oder ist euch das erst kurz vor Release wichtig? Schreibt es gern in die Kommentare.