Leak zu Obsidians neuem Fallout – soll ein modernes Kernspiel werden

Rund um Fallout wird es gerade wieder richtig laut: Erste Details zu einem neuen, noch unangekündigten Fallout-Projekt von Obsidian Entertainment sind online aufgetaucht. Der Leak kommt aus der Xbox-Ecke und wird zusätzlich durch frühere Berichte über interne Umstrukturierungen bei Microsoft und Xbox gerahmt, die offenbar direkte Auswirkungen auf Obsidians kommende Projekte haben.

Im Zentrum steht dabei die Frage, was Obsidian nach seinem Kult-Ruf durch Fallout: New Vegas als Nächstes mit dem Franchise anstellt. Noch gibt es keinen offiziellen Titel und keine offizielle Enthüllung, aber die Richtung wirkt klarer als zuvor.

Neue Hinweise aus der Xbox-Insider-Szene

Was ist zum neuen Obsidian-Fallout geleakt? Laut dem bekannten Xbox-Insider Jez Corden, der sich im Xbox Two Podcast geäußert hat, soll Obsidians neues Fallout kein isometrisches Rollenspiel werden. Stattdessen sei es als modernes Fallout angelegt, also in der Stilrichtung, die Fans seit dem Bethesda-Zeitalter der Reihe kennen.

Die entscheidende Aussage: Es handle sich demnach nicht um ein Tactics-ähnliches Projekt und auch nicht um ein kleines Spin-off, sondern um einen vollwertigen Kernableger. Das schränkt die Möglichkeiten ein, ohne schon eindeutig zu verraten, ob wir es am Ende mit Fallout 5, einem New-Vegas-Nachfolger oder einem komplett eigenständigen Fallout-Erlebnis zu tun bekommen.

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Ich habe gehört, dass es nicht isometrisch ist. Es ist ein echtes Fallout-Spiel, so wie die modernen Fallout-Spiele. Ich habe nicht gehört, dass es Tactics ist, ich habe nicht gehört, dass es ein Spin-off ist. Ich habe gehört, das ist ein echter, zentraler Fallout-Ableger.

Warum ein modernes Fallout für Obsidian plausibel wirkt

Warum ist die Perspektive so ein wichtiger Hinweis? Fallout hat seine Wurzeln zwar im isometrischen RPG-Design von Fallout und Fallout 2, doch seit der Übernahme durch Bethesda im Jahr 2007 wurde die Reihe praktisch komplett in Richtung First-Person-Shooter-RPG weiterentwickelt. Ein modernes Fallout von Obsidian würde damit eher an Fallout 3, Fallout 4 und Co. anknüpfen als an die klassischen PC-Ursprünge.

Spannend ist das auch, weil Obsidian selbst lange Zeit stark mit isometrischen Rollenspielen verbunden war, unter anderem durch Pillars of Eternity sowie weitere klassische RPG-Projekte. Gleichzeitig zeigen die neueren großen Rollenspiele des Studios, dass man längst sehr komfortabel in einer modernen 3D-Perspektive unterwegs ist. Wenn Obsidian also wieder Fallout anfasst, passt ein moderner Ansatz zur jüngeren Studio- und Franchise-Historie.

Dass Corden explizit betont, es sei kein Tactics-ähnlicher Titel, ist ebenfalls ein klares Signal: Fallout Tactics: Brotherhood of Steel steht traditionell für isometrische Perspektive und einen stärkeren Strategie-Fokus. Genau diese Schiene soll es laut Leak diesmal nicht sein.

Umstrukturierungen bei Xbox als Kontext für das Projekt

Wie hängt das neue Fallout mit den Xbox-Umbrüchen zusammen? Das Timing ist auffällig: Die Gerüchte um ein neues Fallout bei Obsidian stehen im Umfeld eines größeren Umbaus bei Xbox. Im Zuge einer Restrukturierung unter CEO Asha Sharma wurden laut den Informationen rund 3.200 Mitarbeitende über Xbox-Studios hinweg entlassen.

Zusätzlich heißt es, dass Microsoft Obsidians Avowed 2 gestrichen habe und der Fokus des Studios stattdessen auf das neue Fallout-Projekt gelegt wurde. Damit zeichnet sich ein Bild ab, in dem Fallout innerhalb des Xbox-Portfolios eine noch zentralere Rolle bekommen könnte als ohnehin schon.

Was sagt ihr zu den Leaks: Wollt ihr von Obsidian lieber ein modernes Fallout im Stil der neueren Teile oder hättet ihr euch ein isometrisches Comeback gewünscht? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.