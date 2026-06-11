McFarlane-Listing sorgt für Spekulationen um Fallout New Vegas Remaster

Ein möglicher Hinweis auf ein Fallout: New Vegas Remaster kommt aus einer Ecke, aus der man Leaks eher selten erwartet. In einem Produktlisting von McFarlane Toys, genauer der China-Sparte des Herstellers, sind zwei neue Figuren aufgetaucht, die laut Community zu einer potenziellen Remaster-Reihe passen könnten.

Entdeckt wurde das Listing laut Berichten in sozialen Netzwerken und wurde anschließend auch im Fallout-Subreddit diskutiert. Offiziell bestätigt ist bislang nichts, aber die Namensgebung und ein besonderes Rüstungsdetail sorgen gerade für reichlich Spekulationen.

Die auffälligen Figuren im Listing

Welche Hinweise liefert das McFarlane-Listing? In dem Eintrag werden zwei Artikel für einen Release im Oktober 2026 genannt. Die Figuren tragen die Namen Fallout New California Ranger sowie Scorched New California Sierra Member.

Besonders interessant: Beide Produkte sollen zwar zur Fallout 4-Reihe gehören, doch genau hier wird es für Fans auffällig. Denn die sogenannte Sierra-Powerrüstung gilt als klar mit Fallout: New Vegas verbunden und ist dort als exklusives Element bekannt.

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Auf einen Blick liest sich der potenzielle Leak so:

McFarlane Toys China listet zwei neue Fallout-Figuren

Release-Zeitraum: Oktober 2026

Bezeichnungen: Fallout New California Ranger und Scorched New California Sierra Member

Zuordnung im Shop: Fallout 4-Lineup

Auffälligkeit: Sierra-Powerrüstung ist mit Fallout: New Vegas verknüpft

Warum die Community jetzt auf ein Remaster setzt

Warum passt die Sierra-Powerrüstung zu Fallout: New Vegas? Weil sie als ikonisches Detail genau bei Fans dieses Ablegers hängen geblieben ist. Fallout: New Vegas genießt bis heute einen besonderen Ruf, vor allem wegen seines Storytellings, der Fraktionen und der großen Entscheidungsfreiheit, die sich oft spürbar auf Quests und Enden auswirkt.

Entsprechend schnell wird aus einem Merchandise-Hinweis ein möglicher Fingerzeig auf ein Projekt, das viele seit Jahren fordern. Ein Remaster wäre für Bethesda und Microsoft auch deshalb spannend, weil Fallout: New Vegas als Fanliebling gilt und eine Neuauflage die Reihe zwischen großen Hauptteilen wieder stärker ins Rampenlicht rücken könnte.

Offizielle Informationen von Bethesda zu einem Fallout: New Vegas Remaster gibt es aktuell nicht.

Der Kontext mit Fallout 3 Remastered im Merchandise

Welche Rolle spielt der frühere Fallout-3-Fund? Der aktuelle Wirbel kommt nicht aus dem Nichts. Erst vor rund drei Monaten tauchte im McFarlane-Shop in China bereits ein Listing auf, das sich explizit auf eine Fallout 3 Remastered-Figur bezog, inklusive T-45B-Nuka-Cola-Variante.

Für diese Figur wurde damals ein mögliches Release-Zeitfenster im Juli genannt. Dass nun schon wieder Begriffe wie Remastered oder deutlich zuordenbare Inhalte aus älteren Fallout-Spielen im Merchandising-Kontext auftauchen, befeuert die Erwartung, dass hinter den Kulissen tatsächlich mehr geplant sein könnte.

Was denkst du: Wünschst du dir eher ein Remaster, das das Original modernisiert, oder lieber ein vollständiges Remake von Fallout: New Vegas? Schreib deine Meinung gern in die Kommentare.