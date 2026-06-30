Valve stoppt Portal-Case für Steam Machine – Dbrand erstattet alle Käufe

Valve hat den Verkauf eines auffälligen Drittanbieter-Cases für die neue Steam Machine gestoppt. Zubehörhersteller Dbrand bestätigte, dass das Unternehmen nach einer Abmahnung durch Valves Rechtsabteilung sämtliche Hinweise auf eine Hülle im Design des Portal Begleiterwürfels aus dem eigenen Shop sowie aus Social-Media-Posts entfernt hat.

Damit trifft es ausgerechnet ein Produkt, das kurz nach der Vorstellung der Steam Machine für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Dbrand verspricht betroffenen Käuferinnen und Käufern nun vollständige Rückerstattungen.

Abmahnung trifft Portal-Design direkt ins Herz

Was genau hat Valve bei Dbrand beanstandet? Laut Dbrand fehlte die nötige Lizenz, um das Design des Portal Begleiterwürfels kommerziell zu verwenden. Nach Kontakt durch Valve sei der Steam-Machine-Case konsequent delistet worden, inklusive aller Erwähnungen in offiziellen Kanälen.

Besonders klar ist dabei die Ansage in Richtung Zukunft: Dbrand habe nach eigenen Angaben bei Valves Juristen nachgefragt, ob eine nachträgliche Lizenzierung möglich wäre. Diese Möglichkeit habe Valve jedoch abgelehnt, womit das Projekt praktisch endgültig beendet ist.

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Dbrand räumte zugleich ein, den Ablauf selbst verschuldet zu haben und sinngemäß erst gebaut und erst später um Erlaubnis gefragt zu haben. In der Stellungnahme fällt der Ton ungewohnt reumütig aus, inklusive dem Eingeständnis, Valve sei vollständig im Recht gewesen, den Verkauf zu untersagen.

Wir haben zuerst gebaut und erst später um Erlaubnis gefragt und werden diese Entscheidung vermutlich sehr lange bereuen.

Rückerstattungen und ein teures Lehrstück

Welche Konsequenzen hat das für Käuferinnen und Käufer? Dbrand kündigte an, alle bereits verkauften Exemplare vollständig zu erstatten. Die Rückzahlungen sollten laut Ankündigung bis zum Ende des 29. Juni 2026 abgeschlossen sein. Wer das Case bestellt hatte, muss also nicht um sein Geld bangen, auch wenn das Produkt selbst nun nicht mehr regulär erhältlich ist.

Interessant ist auch die wirtschaftliche Seite: Dbrand erklärte, pro verkauftem Exemplar rund 99 US-Dollar Verlust gemacht zu haben. Trotz des Minusgeschäfts sei das Produkt extrem gefragt gewesen und habe sich zum zweitschnellsten Verkaufsschlager der Shop-Geschichte entwickelt.

Im internen Ranking lag das Case laut Dbrand nur hinter dem Killswitch-Case für Switch 2. Andere Produkte wie farblich angepasste Joy-Con-2-Skins seien sogar überholt worden, was zeigt, wie stark der Portal-Look als Fanservice funktioniert hätte.

Steam Machine startet mit viel Hype und viel Diskussion

Warum ist das Timing für Valve so heikel? Die Steam Machine ist einer der größten Hardware-Starts des Jahres und steht ohnehin unter intensiver Beobachtung. Valve wirbt damit, dass zum Launch alle Spiele laufen sollen, die auch mit Steam Deck kompatibel sind. Zusätzlich will das Unternehmen die Prozesse zur Verifizierung der Kompatibilität für die neue Konsole weiter straffen.

Technisch wird die Steam Machine zudem als Konkurrenz auf Augenhöhe mit PlayStation 5 und Xbox Series X positioniert und setzt auf Valves SteamOS. Gleichzeitig ist der Start auch deshalb kontrovers, weil die Konsole mit einem sehr hohen Einstiegspreis in Verbindung gebracht wird und die Verfügbarkeit als knapp gilt. Berichte über Reservierungen, die schon vor Auslieferung zu stark überhöhten Preisen weiterverkauft werden, heizen die Diskussion zusätzlich an.

Wie seht ihr die Aktion: konsequenter Markenschutz von Valve oder unnötig streng gegenüber Fan-Zubehör? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.