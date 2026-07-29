Xbox kehrt auch 2026 zur gamescom nach Köln zurück und fährt zum 25-jährigen Jubiläum der Marke groß auf. Am Messestand warten insgesamt 25 kommende Spiele und 140 Spielstationen. Zu den Höhepunkten gehören Call of Duty: Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day, Minecraft Dungeons II, Fable, Metro 2039 und Alien: Isolation 2.

Zahlreiche Titel können Besucher bereits vor ihrer Veröffentlichung ausprobieren. Darüber hinaus plant Microsoft zwei Livestreams, ein Xbox FanFest und verschiedene Aktionen rund um die vergangenen 25 Jahre Xbox.

Mehrere Spiele erstmals öffentlich spielbar

Welche Spiele könnt ihr auf der gamescom 2026 ausprobieren? Einige der angekündigten Titel feiern in Köln ihre öffentliche Gameplay-Premiere.

Bei Gears of War: E-Day erwartet euch die erste öffentlich zugängliche und spielbare Demo der Kampagne. Der Shooter erzählt von den Ursprüngen des Locust-Krieges und erscheint am 6. Oktober 2026.

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Minecraft Dungeons II kann auf der Messe ebenfalls erstmals ausprobiert werden. Auch Stranger Than Heaven und Metro 2039 werden in Köln erstmals öffentlich spielbar sein. Letzteres versetzt euch erneut in die postapokalyptischen Ruinen Moskaus und soll im Februar 2027 erscheinen.

Call of Duty: Modern Warfare 4 wird auf der Xbox Series X mit seinem klassischen 6-gegen-6-Multiplayer vertreten sein. Halo: Campaign Evolved präsentiert unterdessen die modernisierte Neuauflage der Kampagne aus Halo: Combat Evolved.

Fable wird in einer Live-Demo gezeigt

Fable kann offenbar nicht regulär an einer Spielstation ausprobiert werden. Stattdessen veranstaltet Playground Games erstmals eine öffentliche Live-Demo-Präsentation. Dabei soll direktes Gameplay gezeigt werden, das insbesondere das überarbeitete Kampfsystem mit Nahkampf-, Fernkampf- und Magiefähigkeiten vorstellt.

Bei Forza Horizon 6 können Besucher die neue Drift-Attack-Funktion testen. Microsoft Flight Simulator 2024 ist wiederum mit einem erstmals öffentlich spielbaren Hands-on zu den National Championship Air Races vertreten.

Diese Spiele bringt Xbox zur gamescom 2026

Microsoft spricht insgesamt von 25 kommenden Spielen am Xbox-Stand. In der offiziellen Ankündigung werden bislang folgende 21 Titel namentlich aufgeführt:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Minecraft Dungeons II

Fable

Stranger Than Heaven

Metro 2039

Halo: Campaign Evolved

Forza Horizon 6

Microsoft Flight Simulator 2024

Alien Deathstorm

Alien: Isolation 2

Bad Magpie

The Blood of Dawnwalker

Castlevania: Belmont’s Curse

Crowsworn

Genigods: Nezha

Resonance: A Plague Tale Legacy

Star Wars Zero Company

Terrible Lizards

Turok: Origins

Valor Mortis

Welche vier weiteren Spiele das angekündigte Line-up vervollständigen, verrät Xbox bislang nicht.

Livestreams mit Trailern und Gameplay-Enthüllungen

Was zeigt Xbox für Zuschauer zu Hause? Am Mittwoch, dem 26. August 2026, und Donnerstag, dem 27. August 2026, beginnen jeweils um 16 Uhr deutsche Zeit Übertragungen auf YouTube und Twitch.

Microsoft verspricht Entwicklerinterviews, besondere Gäste, Gameplay-Enthüllungen und neue Trailer. Ausgewählte Teile der Sendungen sollen in zusätzlichen Sprachen angeboten werden.

Hier findet ihr den Xbox-Stand

Der Xbox-Auftritt befindet sich in Halle 7 am Stand A-0.61. Besucher können den Stand zu folgenden Zeiten erreichen:

Donnerstag, 27. August 2026: 10 bis 20 Uhr

Freitag, 28. August 2026: 10 bis 20 Uhr

Samstag, 29. August 2026: 9 bis 20 Uhr

Sonntag, 30. August 2026: 9 bis 20 Uhr

Der Stand ist rollstuhlgerecht und bietet auf Anfrage Xbox Adaptive Controller. An ausgewählten Stationen stehen höhenverstellbare Tische und Monitore zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es einen Ruheraum, sensorische Hilfsmittel sowie deutsche und englische Audiodeskriptionen.

Xbox FanFest kehrt nach Köln zurück

Das Xbox FanFest findet am Mittwoch, dem 26. August 2026, von 20 bis 23 Uhr direkt am Messestand statt. Die Teilnahme ist über ein Gewinnspiel möglich. Weitere Informationen dazu will Microsoft über die offizielle FanFest-Webseite und die eigenen Social-Media-Kanäle veröffentlichen.

Welches der angekündigten Spiele würdet ihr auf der gamescom 2026 am liebsten ausprobieren? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.