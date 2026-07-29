GTA 6 könnte für Sony genau zum richtigen Zeitpunkt erscheinen. Die alternde PlayStation 5 verkauft sich zunehmend schlechter, während steigende Produktionskosten die Hardware-Sparte unter Druck setzen. Branchenexperten erwarten jedoch, dass Rockstars Open-World-Hit die Nachfrage nach der Konsole noch einmal deutlich ankurbeln wird.

Besonders gute Aussichten werden dabei der PS5 eingeräumt. Obwohl GTA 6 ebenfalls für Xbox Series X und Series S erscheint, dürfte laut einer aktuellen Reuters-Analyse ein großer Teil der neuen Konsolenkäufer zu Sonys Plattform greifen.

GTA 6 könnte zum großen PS5-System-Seller werden

Wie stark profitiert Sony von GTA 6? Branchenanalyst Serkan Toto von Kantan Games geht davon aus, dass sich die große Mehrheit der durch GTA 6 neu gewonnenen Konsolenkäufer für eine PlayStation 5 entscheiden wird.

Microsoft hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend von exklusiver Xbox-Hardware entfernt und veröffentlicht zahlreiche eigene Spiele inzwischen auch für PlayStation. Gleichzeitig liegt die installierte Basis der PS5 deutlich vor Xbox Series X und Series S.

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GTA 6 könnte diese Entwicklung weiter verstärken. Da zum Release keine PC-Version angeboten wird, benötigen Spieler zwingend eine aktuelle Konsole, wenn sie den Titel vom ersten Tag an erleben möchten.

Eine Exklusivität für die PS5 besteht allerdings nicht: GTA 6 erscheint am 19. November 2026 gleichzeitig für PS5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Fassung wurde bislang nicht angekündigt.

Analyst erwartet steigende Softwareumsätze

Auch Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis rechnet mit einem spürbaren Effekt. Seiner Einschätzung nach wird GTA 6 den diesjährigen Rückgang der PS5-Hardwareverkäufe abmildern und gleichzeitig das Wachstum bei den Softwareumsätzen unterstützen.

Sony verdient schließlich nicht nur am Verkauf neuer Konsolen. Über den PlayStation Store erhält das Unternehmen einen Anteil an den Verkäufen von GTA 6 und weiteren Spielen. Hinzu kommen Einnahmen durch Zusatzinhalte und die stärkere Nutzung des PlayStation-Ökosystems.

Der Vorgänger zeigt, welches Potenzial in der Marke steckt. GTA 5 wurde seit seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2013 fast 230 Millionen Mal verkauft. Der Nachfolger gehört entsprechend zu den wichtigsten Spieleveröffentlichungen der vergangenen Jahre.

GTA 6 erscheint sehr spät im Lebenszyklus der PS5

Für Sony hat der Zeitpunkt dennoch einen Nachteil. Die PS5 kam bereits im November 2020 auf den Markt und befindet sich beim Erscheinen von GTA 6 seit sechs Jahren im Handel.

Harding-Rolls zufolge hätte Sony den Titel vermutlich lieber zu einem früheren Zeitpunkt im Lebenszyklus der Konsole begrüßt. Während der Phase besonders schnellen Wachstums hätte GTA 6 der PS5 noch mehr zusätzlichen Schwung verleihen können.

Ende 2026 dürfte sich der Blick vieler Spieler hingegen bereits langsam auf die nächste PlayStation-Generation richten. Eine PS6 wurde von Sony noch nicht offiziell vorgestellt, verschiedene Analysten rechnen mit einer Veröffentlichung aber frühestens gegen Ende 2028.

Hohe PS5-Preise könnten den Effekt bremsen

Vor welchem Problem steht Sony? Ausgerechnet vor dem Start von GTA 6 ist die PS5 teurer als zu Beginn ihrer Generation. Sony hat die Preise der Konsole in mehreren Märkten wiederholt angehoben.

Harding-Rolls bezeichnet das aktuelle Preisniveau deshalb als höher, als es für die Veröffentlichung von GTA 6 ideal wäre. Wer nur wegen Rockstars neuem Open-World-Spiel eine Konsole kaufen möchte, muss neben dem Spiel selbst eine vergleichsweise hohe Summe für die Hardware einplanen.

Damit unterscheidet sich die aktuelle Situation von früheren Konsolengenerationen. Normalerweise werden Geräte im Laufe ihres Lebenszyklus günstiger. Bei der PS5 führten Inflation, Wechselkurse und steigende Produktionskosten stattdessen zu mehreren Preiserhöhungen.

KI-Boom verteuert die Produktion

Eine zentrale Rolle spielen derzeit die Preise für Speicherchips. Durch den weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren ist die Nachfrage nach Speicher stark gestiegen. Das erhöht auch die Kosten für Elektronikhersteller wie Sony.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben genügend Speicher für das laufende Geschäftsjahr gesichert. Auch im kommenden Jahr werden jedoch hohe Preise erwartet.

CLSA-Analyst Amit Garg geht laut Reuters sogar davon aus, dass Sony beim Verkauf neuer PS5-Konsolen erhebliche Verluste hinnehmen könnte, wenn die gegenwärtigen Preise in künftige Lieferverträge einfließen. Als Reaktion könnte das Unternehmen die produzierte Stückzahl reduzieren und auf sinkende Speicherpreise warten.

Damit steht Sony vor einem schwierigen Spagat: GTA 6 dürfte die Nachfrage nach der PS5 erhöhen, gleichzeitig wird es kostspieliger, genügend Konsolen für diese Nachfrage herzustellen.

GTA 6 bleibt trotzdem eine große Chance für PlayStation

Unterm Strich dürfte Sony dennoch zu den größten Gewinnern des GTA-6-Starts gehören. Die starke Marktposition der PS5, die fehlende PC-Version zum Release und die enorme Reichweite der Marke schaffen günstige Voraussetzungen.

Ob GTA 6 die rückläufigen Hardwarezahlen tatsächlich umkehren kann, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlicher ist zunächst, dass der Titel den natürlichen Rückgang der PS5-Verkäufe deutlich verlangsamt und Sony ein besonders starkes Weihnachtsgeschäft beschert.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S. Die Standardausgabe kostet 79,99 US-Dollar. Welche Preise Rockstar im deutschen Handel verlangt, hängt von der jeweiligen Plattform und Ausgabe ab.

Würdet ihr euch eigens für GTA 6 eine PS5 oder Xbox Series X|S kaufen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.