Wann erscheint Intergalactic: The Heretic Prophet? Einen offiziellen Termin gibt es weiterhin nicht. Laut Insider NateTheHate peilt Naughty Dog für sein neues Science-Fiction-Abenteuer jedoch eine Veröffentlichung im Jahr 2027 an.

Seit der Ankündigung bei den Game Awards 2024 wartet die PlayStation-Community auf neue Einblicke in „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Naughty Dog zeigte bislang lediglich den ersten Trailer und hält sich sowohl mit Gameplay als auch mit Angaben zum Release zurück.

Hinter den Kulissen scheint allerdings bereits ein konkreter Zeitplan zu existieren. Glaubt man einem bekannten Insider, soll die neue Marke der „The Last of Us“-Entwickler im kommenden Jahr erscheinen.

Intergalactic soll 2027 für die PS5 erscheinen

Ausgangspunkt der neuen Meldung ist eine kurze Antwort des Insiders NateTheHate auf X. Dort wurde er gefragt, ob „Intergalactic: The Heretic Prophet“ voraussichtlich 2027 oder erst 2028 veröffentlicht wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Seine Antwort fiel eindeutig aus:

„2027 ist das angestrebte Ziel.“

Die Aussage von NateTheHate auf X ist allerdings nicht mit einer offiziellen Ankündigung gleichzusetzen. Sony und Naughty Dog haben bisher weder das Jahr 2027 noch einen anderen Veröffentlichungszeitraum bestätigt. Zudem spricht der Insider ausdrücklich von einem internen Ziel – Verschiebungen bleiben bei einem Projekt dieser Größenordnung jederzeit möglich.

Dennoch kommt die Angabe nicht völlig überraschend. Bereits frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Naughty Dog intern mit einer Veröffentlichung im Jahr 2027 plant. Damit verdichten sich zumindest die Hinweise, dass Fans womöglich nicht bis 2028 warten müssen.

Entwicklung läuft bereits seit 2020

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ befindet sich laut Naughty Dog bereits seit 2020 in Entwicklung. Das Spiel entsteht für die PS5 und soll eine komplett neue Marke begründen.

Im Mittelpunkt steht die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun, gespielt von Tati Gabrielle. Nach einem Auftrag strandet sie auf Sempiria, einem abgelegenen Planeten, dessen Kontakt zur Außenwelt vor Jahrhunderten abbrach. Bislang soll niemand zurückgekehrt sein, der versucht hat, den Geheimnissen des Planeten auf den Grund zu gehen.

Naughty Dog bezeichnet das Projekt als seine bislang kreativste Geschichte. Gleichzeitig verspricht das Studio das tiefgehendste Gameplay seiner bisherigen Spiele. Für den Soundtrack sind Trent Reznor und Atticus Ross verantwortlich.

Wann könnte neues Gameplay gezeigt werden?

Sollte Naughty Dog tatsächlich an einem Release im Jahr 2027 festhalten, dürfte eine ausführlichere Präsentation nicht mehr allzu weit entfernt sein. Denkbar wäre ein Auftritt bei einer kommenden State of Play oder bei den Game Awards im Dezember. Bestätigt ist eine solche Präsentation derzeit allerdings nicht.

Bis Sony einen offiziellen Zeitraum nennt, sollte 2027 weiterhin als Gerücht behandelt werden. Die neue Aussage zeigt aber, dass Naughty Dogs interner Fahrplan offenbar weiterhin auf das kommende Jahr ausgerichtet ist.

Was glaubt ihr: Kann Naughty Dog „Intergalactic: The Heretic Prophet“ tatsächlich schon 2027 veröffentlichen oder rechnet ihr mit einer Verschiebung?