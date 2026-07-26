Helldivers 2 – M-103 Supply FRV kommt gratis für alle, ab Oktober 2026

Helldivers 2 legt im Sommer 2026 beim Belohnungstempo nach und verteilt diesmal nicht nur ein kosmetisches Andenken. Arrowhead Game Studios hat angekündigt, dass der M-103 Supply Fast Recon Vehicle als mächtige Verstärkung für alle verfügbar gemacht wird. Das Besondere daran: Das Fahrzeug wird nicht an einen Premium-Kauf gekoppelt, sondern soll allen zugutekommen.

Der Hintergrund ist ein In-Game-Erfolg aus der jüngsten Zeit. Eine Kampagne rund um die neue Bedrohung durch die Voteless, eine Gegnerklasse der Illuminate-Fraktion, gilt als gewonnen und ebnet laut Erzählung den Weg für die Massenproduktion des Fahrzeugs. Dadurch wird das Gefährt später für die gesamte Community freigeschaltet, auch wenn nicht jeder im Event dabei war.

Der kostenlose M-103 als neue Verstärkung

Was genau bekommen Helldivers in Helldivers 2 kostenlos? Es geht um den M-103 Supply FRV, also die dritte Variante des leichten Aufklärungsfahrzeugs. Verfügbar werden soll das Fahrzeug ab Oktober 2026, dann als regulär freischaltbare Option für alle.

Freigeschaltet wird der M-103 nicht über einen Warbond, sondern über Requisition Slips. Wer im Juni 2026 bereits an der entsprechenden Kampagne teilgenommen hat, könnte den M-103 schon besitzen. Für alle anderen kommt die Freischaltung mit etwas Verzögerung, aber ohne Bezahlschranke.

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Warum ist der M-103 für eure Loadouts interessant? Im Vergleich zu den bisherigen Varianten bringt der M-103 nicht nur Mobilität, sondern auch direkten Mehrwert im Kampf und bei der Versorgung. Arrowhead setzt damit ein deutliches Zeichen, dass Events stärker spürbare Gameplay-Belohnungen liefern sollen.

Automatischer Geschützturm zur Unterstützung im Gefecht

Supply-Rack mit bis zu 8 Nachschub-Ladungen für Munition und Ausrüstung

Leicht gepanzertes Aufklärungsfahrzeug für schnelle Rotationen und Rettungsmanöver

Mehr Belohnungen durch neue Kampagnen-Struktur

Wie verändert Arrowhead die Live-Service-Struktur von Helldivers 2? Das Studio hat im Juni 2026 das bisherige Major-Orders-System durch Galactic War Campaigns ersetzt. Diese sollen klarer erzählen, was im Krieg auf dem Spiel steht und gleichzeitig häufiger konkrete Belohnungen für die Teilnahme liefern.

Dass der M-103 nun für alle kommt, passt genau in diese Richtung: Kampagnen sollen sich nicht nur wie ein Story-Beat anfühlen, sondern euch auch dauerhaft bessere Werkzeuge an die Hand geben. Gleichzeitig bleibt das Warbond-Modell weiterhin ein wichtiger Bestandteil für zusätzliche Inhalte wie Rüstungen, Waffen, Fahrzeuge und kosmetische Extras.

Welche neuen Modi sind als Nächstes geplant? Zusätzlich arbeitet Arrowhead an einem Rogue-lite-System namens Planet Warfronts. Das Konzept zielt auf dynamische Aktivitäten ab, die euch über mehrere Ziele hinweg durch strategische Bereiche eines Planeten führen, etwa mit wechselnden Aufgaben rund um Frontlinien, Gebietsverteidigung und ähnliche Einsatzarten.

Was sagt ihr zur Entscheidung, den M-103 Supply FRV für alle freizugeben, und hofft ihr auf mehr Gameplay-Rewards statt nur Cosmetics? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.