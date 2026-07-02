Um Star Wars Eclipse ist es seit Jahren auffällig still. Seit der spektakulären Ankündigung bei den Game Awards 2021 gab es kaum neue Bilder, kein Gameplay und weiterhin keinen Release-Termin. Nun gerät das Projekt erneut in den Fokus – diesmal wegen eines Streiks bei Entwickler Quantic Dream.

Der Vorwurf aus der Belegschaft: Das ambitionierte Star-Wars-Spiel könne ohne die von Entlassungen bedrohten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht fertiggestellt werden. Quantic Dream widerspricht nun deutlich und betont, die Entwicklung von Star Wars Eclipse laufe weiter wie geplant.

Quantic Dream widerspricht Sorgen um Star Wars Eclipse

In einem Statement gegenüber IGN erklärte Quantic Dream, dass die Entwicklung von Star Wars Eclipse nicht von der Schließung des Online-Spiels Spellcasters Chronicles betroffen sei. Das Studio spricht davon, dass die Entwicklung „wie geplant“ weitergehe und das Team über alle nötigen Ressourcen verfüge, um das Projekt fertigzustellen. IGN selbst ist für den direkten Abruf hier blockiert, die Kernaussage wird aber unter anderem von IGN Benelux aufgegriffen.

Damit reagiert Quantic Dream auf Berichte über eine angespannte Lage im Studio. Französische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten zuletzt vor dem Pariser Hauptsitz gestreikt. Hintergrund sind geplante Entlassungen nach dem Ende von Spellcasters Chronicles, einem Online-Projekt von Quantic Dream. Mehrere Berichte sprechen von bis zu 115 betroffenen Stellen.

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Mitarbeiter wollten offenbar „Star Wars Eclipse retten“

Laut Berichten ging es beim Streik nicht nur um die Jobs der betroffenen Angestellten, sondern auch um die Zukunft von Star Wars Eclipse. Die Entwickler sollen erklärt haben, man wolle das Star-Wars-Projekt retten. Die Aussage der Streikenden: Mit den zusätzlichen 115 Personen könne man das Spiel fertigstellen; ohne sie werde es schwierig.

Auch PC Gamer berichtet unter Berufung auf aktuelle Mitarbeiter, dass intern von Unterbesetzung die Rede sei. Demnach werde kritisiert, dass die Entwicklung von Star Wars Eclipse ohnehin schon schwierig sei und der Wegfall weiterer Beschäftigter die Lage verschärfen könnte.

Quantic Dream stellt die Situation anders dar. Das Studio sagt, Star Wars Eclipse sei von der Restrukturierung nicht betroffen. Die Schließung von Spellcasters Chronicles habe mit schwierigen Marktbedingungen in diesem Segment zu tun. Zugleich betont Quantic Dream, man wolle betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Restrukturierungsprozess angemessen unterstützen.

Spellcasters Chronicles wurde eingestellt

Der aktuelle Konflikt hängt eng mit Spellcasters Chronicles zusammen. Das kompetitive Multiplayer-Spiel wurde von Quantic Dream nach kurzer Laufzeit wieder eingestellt. Bereits im Mai hieß es, dass das Projekt beendet werde, während die Entwicklung von Star Wars Eclipse laut Studio weiterhin wie geplant fortgesetzt werde.

Für viele Beschäftigte scheint genau dieser Punkt aber der Knackpunkt zu sein. Die französische Gewerkschaft STJV kritisierte die geplanten Entlassungen bereits im Mai scharf und argumentierte, dass Beschäftigte aus dem Spellcasters-Team durchaus auf Star Wars Eclipse eingesetzt werden könnten. Die Behauptung, beide Teams seien nicht sinnvoll austauschbar, wies die Gewerkschaft deutlich zurück.

Damit stehen sich zwei Versionen gegenüber: Quantic Dream sagt, Star Wars Eclipse habe alle nötigen Ressourcen. Streikende Beschäftigte und Gewerkschaft sehen offenbar genau darin das Problem.

Seit 2021 kaum neue Infos zu Star Wars Eclipse

Dass die Sorgen um Star Wars Eclipse sofort so groß werden, liegt auch an der langen Funkstille. Das Spiel wurde im Dezember 2021 bei den Game Awards angekündigt. Quantic Dream beschrieb es damals als verzweigtes Action-Adventure, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entsteht und in der Ära der Hohen Republik spielt.

Seitdem ist allerdings auffällig wenig passiert. Es gibt weiterhin keinen Release-Termin und kein ausführliches Gameplay. Gerade deshalb wird jedes Lebenszeichen genau beobachtet. Das Spiel gilt für viele Star-Wars-Fans längst als eines der mysteriösesten kommenden Projekte der Marke.

Laut offizieller Projektseite soll Star Wars Eclipse eine verzweigte Geschichte bieten, mehrere spielbare Charaktere in den Mittelpunkt stellen und den Spielerinnen und Spielern erlauben, den Verlauf der Handlung stark mitzuprägen.

Was bedeutet das jetzt für Star Wars Eclipse?

Offiziell lautet die Antwort von Quantic Dream: Star Wars Eclipse ist weiter in Entwicklung und läuft wie geplant. Das ist für Fans erst einmal eine beruhigende Aussage.

Trotzdem bleibt ein großer Unsicherheitsfaktor. Wenn Beschäftigte selbst öffentlich davor warnen, dass das Projekt ohne zusätzliche Kräfte kaum fertigzustellen sei, lässt sich das nicht einfach ignorieren. Zumal die Entwicklung seit der Ankündigung ohnehin sehr still wirkt und Quantic Dream bislang kaum konkrete Fortschritte gezeigt hat.

Für den Moment ist Star Wars Eclipse also nicht offiziell in Gefahr. Es gibt keine bestätigte Einstellung, keinen verschobenen Release und keine Aussage von Lucasfilm oder Quantic Dream, dass das Spiel wackelt. Gleichzeitig zeigt der Streik, dass hinter den Kulissen offenbar erhebliche Spannungen bestehen.

Die wichtigste offene Frage bleibt deshalb: Wann zeigt Quantic Dream endlich wieder etwas Greifbares zu Star Wars Eclipse? Denn nach fast fünf Jahren ohne echtes Gameplay reicht ein beruhigendes Statement vielen Fans vermutlich nicht mehr aus.