LEGO-Fan baut Ravensburger Labyrinth als voll spielbares Brettspiel nach

Ein LEGO-Fan hat ein Brettspiel-Highlight der 80er in ein komplett spielbares LEGO-Set verwandelt und damit gerade auf Reddit für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Im Mittelpunkt steht Labyrinth, das Ravensburger-Spiel von 1986, das hier als MOC My Own Creation mit Minifiguren, verschiebbaren Gängen und austauschbaren Kacheln neu interpretiert wird.

Die Idee trifft einen Nerv: Während offizielle LEGO-Sets immer öfter auf reine Vitrinenoptik setzen, wächst in der Community der Hunger nach Builds, die man wirklich bespielen kann. Genau da setzt dieses Projekt an und liefert eine LEGO-Version, die das Originalprinzip erstaunlich konsequent nachbaut.

So funktioniert die LEGO-Version von Labyrinth

Was macht das Labyrinth-Brettspiel so besonders? Das Spielprinzip lebt davon, dass sich das Labyrinth ständig verändert. Zu Beginn wird das Spielfeld aus Kacheln zusammengesetzt, anschließend ziehen die Teilnehmer Karten mit Symbolen und müssen sich durch die Gänge bewegen, um die passenden Motive einzusammeln.

In der LEGO-Umsetzung von Next-Sentence1345 sind diese zentralen Elemente erhalten geblieben. Die gezeigten 3D-Konzeptbilder setzen auf vorhandene LEGO-Teile, um das Spielfeld modular nachzubilden. Besonders wichtig: Die Kacheln sind nicht nur Deko, sondern so angelegt, dass sie sich wie beim Vorbild entfernen, neu anordnen und ins Labyrinth integrieren lassen.

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Wie wird das Schieben der Wege in LEGO umgesetzt? Beim klassischen Labyrinth wird mit einer übrig gebliebenen Kachel gearbeitet: Sie wird an einer Seite in das Spielfeld geschoben, wodurch sich eine komplette Reihe verschiebt und am gegenüberliegenden Ende eine Kachel herausgedrückt wird. Diese herausfallende Kachel wird anschließend zum nächsten Schub verwendet.

Genau dieses Kern-Feature bildet das MOC ebenfalls ab. Laut der Präsentation sind die Reihen so konstruiert, dass sich die Platten entlang der vorgesehenen Bahnen verschieben lassen. Dadurch bleibt das typische Taktikgefühl erhalten, bei dem sich sichere Routen im nächsten Moment komplett verändern können.

Minifiguren, Symbole und der Reiz eines spielbaren Builds

Welche Details stecken in der Fan-Konstruktion? Neben den verschiebbaren Segmenten setzt der Fan-Build auf Minifiguren als Spielfiguren und auf Symbol-Plättchen, die optisch an bekannte Labyrinth-Versionen angelehnt sind. Damit wirkt das Ganze nicht nur wie ein LEGO-Diorama, sondern wie ein echtes, nutzbares Brettspiel mit klar erkennbarem Zielsystem.

Auch das Regelgefühl bleibt erhalten: Weil sich das Labyrinth permanent verschiebt, können Figuren bei einem Schub aus ihrer Position gedrängt werden und müssen gemäß den Regeln neu platziert werden. Diese Art von Chaos mit System ist genau das, was Labyrinth über Jahrzehnte so beliebt gemacht hat und in LEGO-Form bekommt es einen zusätzlichen Bastel- und Tüftel-Charme.

Warum feiern Fans spielbare LEGO-Ideen gerade so sehr? Die Community hat zuletzt immer wieder gezeigt, wie groß die Lust auf interaktive LEGO-Modelle ist. Ein aktuelles Beispiel im offiziellen Line-up ist das Donkey-Kong-Arcade-Set, das am 1. August 2026 erscheint und mit spielbaren Bedienelementen auf Retro-Arcade macht. Gleichzeitig erinnern Fans daran, dass auch große Lizenz-Sets nicht ewig verfügbar bleiben: Das LEGO-Set zu Dungeons and Dragons Red Dragons Tale steht auf der Liste der Sets, die am 31. Juli 2026 auslaufen sollen.

So ist der Stand zur Veröffentlichung der Fan-Idee

Wo findet man Bauanleitungen oder Teilelisten? Aktuell hat der Ersteller laut Thread keine weiteren Details nachgereicht und auch keine Anleitung veröffentlicht. Wer das Projekt nachbauen möchte, muss sich daher an den geteilten Bildern orientieren und die Konstruktion in Eigenregie rekonstruieren.

Gerade das dürfte aber viele LEGO-Fans zusätzlich reizen: Labyrinth eignet sich perfekt für eigene Varianten, neue Symbole, alternative Minifiguren-Themes oder sogar Crossover-Ideen, die das Grundprinzip beibehalten, aber optisch komplett neu aufziehen.

Wie findet ihr die Idee, Labyrinth als voll spielbares LEGO-Brettspiel nachzubauen, und welches klassische Brettspiel würdet ihr als Nächstes gern in Minifiguren-Form sehen? Schreibt es in die Kommentare.