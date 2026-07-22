LEGO sortiert 20 Nintendo-Sets aus – diese Modelle verschwinden Ende Juli 2026

Für viele Nintendo-Fans, die nebenbei gern Klemmbausteine stapeln, steht ein unangenehmer Termin im Kalender: Am 31. Juli 2026 verschwinden laut LEGO rund 20 Sets mit Nintendo-Bezug aus dem offiziellen Sortiment. Sobald die Restbestände weg sind, sind die Bausätze im LEGO Store dauerhaft nicht mehr verfügbar.

Der Zeitpunkt fällt nicht zufällig: Am 1. August startet eine große neue Welle an LEGO-Neuheiten. Wie so oft bedeutet das aber auch, dass ältere Sets Platz machen müssen. Wer bestimmte Modelle noch im Regal oder als Sammlerstück haben will, sollte deshalb jetzt genauer hinschauen.

Das steckt hinter der großen Retirement-Welle

Warum verschwinden so viele Nintendo-LEGO-Sets gleichzeitig? LEGO plant seine Produktzyklen in klaren Wellen: Neue Releases kommen, ältere Sets werden in den Ruhestand geschickt. Für Fans ist das vor allem dann bitter, wenn populäre Themenlinien wie Super Mario, Animal Crossing oder The Legend of Zelda betroffen sind.

Wichtig dabei: Auch wenn der 31. Juli 2026 als Stichtag gilt, kann es je nach Lagerbestand früher vorbei sein. Umgekehrt können einzelne Sets auch noch kurz nach dem Datum auftauchen, solange Restware vorhanden ist. Die Richtung ist aber klar: Wenn weg, dann weg.

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Diese 20 Nintendo-nahen Sets sollen ab 31. Juli 2026 nicht mehr verfügbar sein

Welche Sets sind konkret betroffen? Auf der Liste stehen größere Display-Modelle ebenso wie kleinere Mario Kart-Bausätze. Hier ist die vollständige Übersicht mit Set-Nummer, Teileanzahl und dem zuletzt genannten Preis in Euro.

Set Set-Nummer Teile Preis (EUR) Franchise Der Deku-Baum (2-in-1) 77092 2.500 299,99 The Legend of Zelda PAC-MAN Arcade 10323 2.651 269,99 PAC-MAN Mario Kart: Piranha-Pflanze Power-Up Verfolgungsjagd 72044 588 49,99 Super Mario Gerds Wohnwagen und Gartenladen 77054 263 29,99 Animal Crossing Schneiderschwestern Modegeschäft 77055 322 39,99 Animal Crossing Kreative Häuser: Jahreszeiten voller Spaß 77057 814 89,99 Animal Crossing Piranha-Pflanze 71426 540 59,99 Super Mario Super Mario World: Mario und Yoshi 71438 1.215 129,99 Super Mario Abenteuer mit interaktivem LEGO Mario 71439 218 49,99 Super Mario Mario Kart: Yoshi-Bike 72031 133 14,99 Super Mario Mario Kart: Standard-Kart 72032 174 19,99 Super Mario Mario Kart: Baby Mario vs. Baby Luigi 72034 321 29,99 Super Mario Mario Kart: Toads Garage 72035 390 39,99 Super Mario Mario Kart: Baby Peach und Grand-Prix-Set 72036 823 79,99 Super Mario Mario Kart: Wario und König Buu Huu 72038 512 49,99 Super Mario Mario Kart: Bowsers Festung 72039 1.068 99,99 Super Mario Captain Toads Lager 72040 159 14,99 Super Mario Party in Toads Haus 72041 276 29,99 Super Mario Prinz Florian und Schloss Bowser 72042 1.251 99,99 Super Mario Mario Kart: Piranha-Pflanze Power-Up Verfolgungsjagd 72044 588 49,99 Super Mario

Was das für Fans und Sammler jetzt bedeutet

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Kaufen? Wenn du eines der Sets ohnehin noch bauen oder ins Display stellen wolltest, ist die Zeit bis zum 31. Juli 2026 das entscheidende Fenster. Gerade größere Prestige-Sets wie der Deku-Baum oder das PAC-MAN-Arcade-Modell dürften nach dem Auslisten schnell schwerer zu bekommen sein.

Unterm Strich ist das eine ziemlich harte Zäsur für Nintendo-LEGO-Fans: Super Mario, Animal Crossing und Zelda verlieren auf einen Schlag gleich mehrere Highlights, während parallel schon die nächste Neuheitenwelle vor der Tür steht.

Welche Sets davon hast du noch auf deiner Liste, und welche würdest du dir vor dem 31. Juli 2026 am liebsten noch sichern? Schreib es gern in die Kommentare.