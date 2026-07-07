Leak zeigt LEGO Pokémon Trainer Rot als großes Display-Set ab August 2026

Neue Bilder eines kommenden LEGO–Pokémon-Sets rund um Trainer Rot aus der ersten Generation sind online aufgetaucht und geben einen ziemlich konkreten Vorgeschmack darauf, was Fans ab August 2026 erwartet. Nach dem Start der Kooperation Anfang 2026, der bei einigen Builds noch gemischte Reaktionen ausgelöst hatte, wirkt die nächste Welle deutlich ambitionierter und richtet sich klar an Nostalgiker, die mit Kanto groß geworden sind.

Das Rot-Set ist dabei nicht einfach nur ein weiteres Pokémon-Modell, sondern setzt erstmals sichtbar auf eine große, aufgewertete Figur des Trainers selbst. Genau dieser Perspektivwechsel dürfte für viele Sammler spannend sein, weil Rot als Spiele-Ikone im Pokémon-Kosmos einen ganz eigenen Stellenwert hat.

Leak zeigt detailreichen Trainer Rot als großes Display-Modell

Was ist am neuen LEGO-Pokémon-Rot-Set besonders? Der Leak zeigt eine hochskalierte, posierbare Version von Rot, die sich optisch an offiziellen Darstellungen orientiert und gleichzeitig typische LEGO-Designentscheidungen mitbringt. Der ikonische Hut ist auffällig detailliert umgesetzt, und auch das Outfit greift bekannte Elemente auf, inklusive der gelben Streifen an den Seiten des Oberteils, die an die Träger seines Rucksacks erinnern.

Passend zum Look trägt die Figur blaue Jeans, und als Zubehör ist ein übergroßer Pokéball dabei, den der Figur in der Hand halten kann. Wie bei klassischen Minifiguren sind mehrere Gelenkpunkte vorgesehen, sodass sich Beine, Arme, Kopf und Hände in verschiedene Posen bringen lassen. Damit wirkt das Set weniger wie ein statisches Sammlerstück, sondern eher wie ein Display-Modell, das man im Regal immer wieder neu inszenieren kann.

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Die bislang bekannten Eckdaten lassen das Set zudem als solides Mittelklasse-Modell erscheinen, das nicht nur für Hardcore-LEGO-Bauer gedacht ist, sondern auch für Pokémon-Fans, die vor allem ein schickes Ausstellungsstück suchen.

Detail Angabe Release-Datum 01.08.2026 Set-Nummer 40868 Teileanzahl 930 Größe ca. 16,5 cm breit, ca. 28 cm hoch UVP Für Deutschland noch nicht offiziell bestätigt

Große August-Welle mit Kanto-Klassikern und überraschenden Picks

Welche weiteren LEGO-Pokémon-Sets kommen am 01.08.2026? Gleichzeitig mit Rot soll eine ganze Reihe neuer Smart-Brick-Sets erscheinen, die stark auf bekannte Pokémon setzt, vor allem aus Kanto. Genannt werden unter anderem Blitza, Glurak, Gengar, Tragosso und Pummeluff, also genau die Art von Auswahl, die bei vielen direkt das Game-Boy-Kopfkino anwirft.

Interessant ist aber auch, dass die Reihe nicht bei Generation 1 stehen bleibt. In der kommenden Welle soll es zudem ein Set geben, das sich den drei Startern aus Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur widmet, sowie ein weiteres Set zu Knakrack aus Generation 4. Genau diese Mischung aus Nostalgie und neueren Fanlieblingen scheint bei vielen bisher besser anzukommen als einzelne frühe Releases der Kooperation.

Zu den Builds, die in den bisherigen Reaktionen besonders positiv herausstechen, zählen laut den geleakten Eindrücken auch ein kräftig wirkender Arkani sowie ein besonders niedlicher Mampfaxo. Wer eher auf imposante Vitrinen-Modelle setzt, bekommt offenbar außerdem mit Rayquaza ein weiteres Highlight, das ebenfalls am 1. August 2026 an den Start gehen soll.

Release-Termin und Insider-Start sorgen für frühe Verfügbarkeit

Wann könnt ihr das Set tatsächlich kaufen? Als Datum für den Launch wird der 1. August genannt, wobei die Verfügbarkeit je nach Verkaufsstart gestaffelt sein kann. Für Teilnehmende am LEGO-Insiders-Programm wird mit einem früheren Zugriff ab Anfang August gerechnet, während der reguläre Verkaufsstart außerhalb dieses Rahmens voraussichtlich kurz danach liegt.

Zusätzlich soll es für Fans, die lieber Minifiguren im normalen Maßstab sammeln, ebenfalls Neuigkeiten geben: Ein Pikachu-Minifiguren-Set wurde im Umfeld der Leaks ebenfalls erwähnt und soll ebenfalls am am 1. August für Insiders starten. Unterm Strich wirkt es so, als würde LEGO im August deutlich breiter aufstellen, statt nur einzelne Solomodelle zu droppen.

Wie findet ihr den LEGO-Trainer-Rot-Look, und welches Pokémon würdet ihr euch als nächstes als großes Display-Set wünschen? Schreibt es gern in die Kommentare.