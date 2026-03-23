Minecraft Dungeons 2 offiziell enthüllt – Release 2026, Trailer zeigt Neues

Mojang hat Minecraft Dungeons 2 offiziell enthüllt und damit eines der beliebtesten Minecraft-Spin-offs zurück auf die Bühne geholt. Der Nachfolger soll im Laufe des Jahres 2026 erscheinen und knüpft an den Action-Abenteuer-Dungeon-Crawler von 2020 an, der das Minecraft-Universum mit Hack-and-Slash-Kämpfen, Loot und Koop-Fokus neu interpretiert hat.

Der erste Teaser zeigt bereits, dass sich der Ton etwas düsterer anfühlen könnte als zuvor: Im Trailer steht das bekannte Hub-Dorf in Flammen, wirkt verwüstet und deutet an, dass nach den Ereignissen rund um den Erz-Illager eine neue Bedrohung heranwächst. Viele Details bleiben noch unter Verschluss, aber die Richtung ist klar: Mojang will die Dungeons-Reihe als eigenständigen Lore-Ableger weiter ausbauen.

Erste Trailer-Details und mögliche Story-Hinweise

Worum könnte es in Minecraft Dungeons 2 gehen? Laut Ankündigung spielt der Nachfolger eine nicht näher benannte Zeit nach dem ersten Teil. Der Trailer setzt stark auf Stimmung und Andeutungen: Das zentrale Dorf als Treffpunkt und Ausgangsort scheint zerstört, was nach einem Umbruch klingt und Raum für eine neue Reise durch die Oberwelt schafft.

Welche neuen Orte stehen im Fokus? Besonders auffällig ist der Hinweis auf die Tiefen Dunkelheit als wichtige neue Region. Wer Minecraft kennt, denkt dabei sofort an die Bedrohung durch den Wächter und an das Gefühl, sich möglichst leise durch diese Zone bewegen zu müssen. Ob das in Dungeons 2 als neue Gegnertypen, Mechaniken oder Bosskämpfe umgesetzt wird, bleibt spannend.

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Welche Rolle spielt das Portal der antiken Stadt? Der Teaser endet an dem mysteriösen Portal, das in antiken Städten zu finden ist. Das wirkt wie ein klarer Fingerzeig: Dieses Element könnte in Minecraft Dungeons 2 zum zentralen Plot-Gerät werden, etwa als Zugang zu einer neuen Dimension, als Auslöser für die neue Gefahr oder als Ziel einer größeren Kampagne.

Release-Zeitraum und Plattformen

Wann erscheint Minecraft Dungeons 2? Mojang nennt aktuell ein Release-Zeitfenster für 2026, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Der Reveal erfolgte zusammen mit einem offiziellen Announcement-Trailer, der am 21. März 2026 veröffentlicht wurde.

Für welche Systeme kommt der Nachfolger? Bestätigt sind alle großen aktuellen Konsolen, außerdem Nintendo Switch und PC. Damit bleibt Dungeons 2 plattformübergreifend breit aufgestellt, so wie es viele Fans bereits vom Vorgänger gewohnt sind.

Info Stand der Ankündigung Release 2026 (genauer Termin offen) Gezeigte neue Region Tiefen Dunkelheit Plattformen Aktuelle Konsolen, Nintendo Switch, PC

Was Fans vom Nachfolger erwarten dürfen

Welche Stärken des Vorgängers könnten zurückkehren? Minecraft Dungeons hat sich vor allem über seinen direkten Spielfluss, den Loot-Fokus und den Koop-Reiz definiert. Das Grundgerüst bietet sich für eine Fortsetzung an, die mehr Biome, mehr Gegnerfamilien und deutlich stärkere Story-Verknüpfungen im Minecraft-Kosmos liefert.

Wie wahrscheinlich ist Post-Launch-Support? Der erste Teil wurde nach Release mit mehreren Erweiterungen versorgt, inklusive neuer Dungeons, Ausrüstung und Umgebungen. Entsprechend liegt es nahe, dass Minecraft Dungeons 2 ebenfalls langfristig ausgebaut wird, gerade wenn Mojang neue Orte wie die Tiefen Dunkelheit als Lore-Anker nutzt.

Düsterer Neustart durch das zerstörte Hub-Dorf

Neue Reiseziele wie die Tiefen Dunkelheit als großes Highlight

Portal der antiken Stadt als möglicher Story-Kern

Breite Plattform-Abdeckung inklusive Nintendo Switch und PC

Was wünscht ihr euch von Minecraft Dungeons 2 am meisten: mehr Story, härtere Endgame-Inhalte oder vor allem neue Builds und Beute? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.