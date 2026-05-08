Xbox Project Helix: Microsoft kündigt neue Enthüllung für später in diesem Jahr an

Microsoft hat im Rahmen des gestrigen Xbox Game Dev Update zwar keine große Enthüllung zu Project Helix geliefert, neue Informationen zur Zukunft der Plattform sollen allerdings noch in diesem Jahr folgen.

Das bestätigte jetzt Jason Ronald, Vice President für Xbox Gaming Devices & Ecosystem. Auf X erklärte Ronald, dass Microsoft „später in diesem Jahr“ mehr zu Project Helix zeigen werde.

Heutiges Xbox-Event war nur ein GDC-Recap

Die Aussage fiel als Reaktion auf Erwartungen rund um das neue Xbox Game Dev Update. Viele Fans hatten gehofft, dort erstmals größere Details zur neuen Xbox-Hardware zu sehen.

Laut Ronald handelte es sich bei dem rund 85 Minuten langen Video allerdings lediglich um eine Zusammenfassung der technischen Inhalte, die Microsoft bereits auf der Game Developers Conference 2026 präsentiert hatte.

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Damit bestätigt sich, dass Microsoft die eigentliche Vorstellung von Project Helix offenbar bewusst noch zurückhält.

Project Helix soll Xbox und PC stärker verbinden

Project Helix gilt aktuell als die wohl ambitionierteste Xbox-Hardware seit Jahren. Microsoft beschreibt die Plattform intern offenbar als eine Art Hybrid aus klassischer Konsole und PC.

Berichten zufolge soll die nächste Xbox:

weiterhin ein klassisches Konsolenerlebnis bieten

gleichzeitig aber stärker mit Windows verbunden sein

den Zugriff auf PC-Ökosysteme wie Steam oder Epic Games erleichtern

Windows-Apps unterstützen

Xbox- und PC-Entwicklung stärker vereinen

Microsoft verfolgt damit offenbar das Ziel, die Grenzen zwischen Xbox und PC zunehmend aufzulösen.

AMD, FSR Diamond und neue Hardware-Technologien

Bereits im März bestätigte Microsoft mehrere technische Grundlagen von Project Helix. Die Plattform entsteht gemeinsam mit AMD und setzt auf einen speziell entwickelten SoC.

Außerdem arbeitet Microsoft laut eigener Aussage an:

neuer DirectX-Technologie

RDNA-5-Grafiktechnik

verbesserten Raytracing-Funktionen

der neuen FSR-Diamond-Technologie

Vor allem bei Raytracing und KI-gestütztem Upscaling verspricht Microsoft einen deutlichen Sprung gegenüber der Xbox Series X|S.

Release wohl erst 2027

Offiziell angekündigt wurde der Veröffentlichungstermin bislang noch nicht. Aktuell deutet jedoch vieles auf einen Launch im Jahr 2027 hin.

Gerade deshalb dürfte Microsoft später in diesem Jahr wohl erstmals konkreter zeigen, wie sich Project Helix im Alltag nutzen soll und wie stark die Verbindung zwischen Xbox und PC tatsächlich ausfällt.