Crimson Desert – Darum verzichtet Pearl Abyss auf eine Post-Launch-Roadmap

Pearl Abyss hat sich mit Crimson Desert seit dem Launch am 19. März einen Ruf erarbeitet, den viele Live-Service-Spiele gerne hätten: schnelle Patches, spürbare Verbesserungen und regelmäßig neue Inhalte. Umso auffälliger ist, was fehlt: eine klassische Post-Launch-Roadmap mit festen Terminen und klaren DLC-Versprechen.

Genau zu dieser Entscheidung hat sich nun Will Powers, Head of Publishing bei Pearl Abyss, geäußert. Das Studio wolle sich nach Release nicht an einen starren Fahrplan ketten, sondern Updates konsequent danach ausrichten, was in der Community tatsächlich passiert und gebraucht wird.

Der bewusste Verzicht auf feste Versprechen

Warum gibt es keine Post-Launch-Roadmap für Crimson Desert? Laut Powers vermeidet Pearl Abyss bewusst Inhalte mit fixen Daten, weil diese Erwartungen zementieren, die sich später nur schwer erfüllen lassen, wenn sich Prioritäten verschieben. Statt vorab zu behaupten, welche Features wann kommen, will das Team erst beobachten, was nach dem Start wirklich funktioniert, wo Frust entsteht und welche Systeme eine Überarbeitung brauchen.

Diese Herangehensweise passt zu dem Tempo, das Crimson Desert seit März an den Tag legt: Updates kommen nicht nur häufig, sondern greifen auch direkt in zentrale Bereiche ein. Neben Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen wurden dabei auch Mechaniken angepasst, die in der Praxis nicht so ankamen wie geplant.

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Ein konkretes Beispiel sind Änderungen an den Steuerungsoptionen. Auch hier sei Feedback ein Treiber gewesen, um Bedienung und Zugänglichkeit weiter zu optimieren, statt erst Monate später ein großes Paket zu schnüren.

Community als Taktgeber für Updates

Welche Rolle spielt Feedback aus der Community? Pearl Abyss betrachtet Rückmeldungen nicht als Pflichtprogramm, sondern als Grundlage für Prioritäten. Powers bringt es sinngemäß auf den Punkt, dass gute Ideen von überall kommen können und man nicht zu stolz sei, sie zu übernehmen.

Eine gute Idee kann von überall kommen.

Das zeigt sich besonders bei Features, die nicht nur Kleinkram sind, sondern das Erlebnis spürbar verändern. Ein prominentes Beispiel: Schwierigkeitsoptionen. Auslöser war unter anderem eine viel beachtete Diskussion in sozialen Netzwerken, in der ein 73-jähriger Fan schilderte, wie sehr ihm das Spiel gefällt, er aber wegen eingeschränkter Sehkraft, langsameren Reaktionszeiten und Arthritis Probleme in anspruchsvollen Passagen hat.

Statt so ein Thema mit einem Verweis auf die ursprüngliche Design-Idee abzutun, reagierte Pearl Abyss mit einer Lösung, die mehr Menschen abholt. Gerade bei einem großen Action-Adventure ist das ein Signal: Zugang und Komfort werden nicht als Gegensatz zu Herausforderung verstanden, sondern als Optionen, die sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen lassen.

Große Systeme werden nachjustiert statt vertagt

Welche Updates haben bereits größere Probleme gelöst? Ein weiterer Streitpunkt betraf das Verhalten der Gegner-Spawns, nachdem Teile der Karte weitgehend befriedet wurden. Wer die riesige Welt sehr gründlich aufräumte, konnte an einen Punkt kommen, an dem kaum noch Feinde auftauchten. Das klang zunächst nach Belohnung, führte aber zu ganz praktischen Problemen: Herausforderungen ließen sich schwerer abschließen, Erfahrungspunkte waren weniger effizient zu farmen und der Ausbau aller drei Charaktere wurde unnötig zäh.

Die Reaktion darauf war die Einführung einer Re-blockade-Funktion. Damit lässt sich einstellen, ob Gegner wieder erscheinen sollen und wie häufig das passiert. Es ist ein typisches Beispiel für den Pearl-Abyss-Ansatz: lieber beobachten, wo emergentes Spielverhalten kippt, und dann gezielt nachschärfen, anstatt Monate vorher Inhalte zu versprechen, die am Bedarf vorbeigehen.

Unterm Strich deutet alles darauf hin, dass Crimson Desert weiter regelmäßig frische Updates bekommt, auch wenn Pearl Abyss die eigenen Pläne nicht als Roadmap im Voraus festnagelt.

Wie steht ihr zu diesem Ansatz ohne feste Roadmap: mehr Vertrauen durch Flexibilität oder weniger Planungssicherheit, weil klare Termine fehlen? Schreibt es gerne in die Kommentare.