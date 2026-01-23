PS5 Pro & PlayStation Portal: So schlagen sich die 800-Euro-Konsole und der Streaming-Handheld

PlayStation Portal wurde zum Marktstart vielfach belächelt, Ähnliches galt für die hochpreisige PS5 Pro. Aktuelle Marktdaten aus den USA zeichnen jedoch ein deutlich anderes Bild: Beide Geräte finden ihr Publikum und erreichen messbar relevante Marktanteile.

PlayStation Portal erreicht 7 Prozent Nutzungsrate in den USA

Laut aktuellen Erhebungen von Circana nutzen inzwischen rund 7 Prozent aller PS5-Besitzer in den USA eine PlayStation Portal. Damit liegt die sogenannte Attach-Rate spürbar über dem im Oktober 2025 gemeldeten Wert von 5 Prozent. Die Zahlen stammen von Branchenanalyst Mat Piscatella.

Der kompakte Streaming-Handheld setzte ursprünglich zwingend eine vorhandene PS5 voraus und nutzte ausschließlich Sonys Remote-Play-Funktion. Ende 2025 wurde das Gerät jedoch durch ein größeres Update aufgewertet: Dank Cloud-Streaming lassen sich ausgewählte Titel nun auch ohne eigene Konsole spielen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein aktives PlayStation-Plus-Premium-Abonnement.

Der Preis von PlayStation Portal liegt weiterhin bei rund 220 Euro, womit sich das Gerät klar unterhalb klassischer Handheld-Konsolen positioniert.

PS5 Pro kommt auf 13 Prozent der PS5-Verkäufe

Auch die PS5 Pro zeigt laut Circana-Daten eine stabile Marktperformance. Im Jahr 2025 entfielen 13 Prozent aller PS5-Käufe in den USA auf das Pro-Modell – ein Wert, der angesichts des Einstiegspreises von rund 800 Euro (ohne Disc-Laufwerk) als solide gilt.

„13 Prozent der PS5-Käufe im Jahr 2025 betrafen Pro-Modelle“, fasste Piscatella die Zahlen nüchtern zusammen. In den sozialen Medien wurde dabei ein Vergleich zur PS4 Pro gezogen, der jedoch nur eingeschränkt sinnvoll ist. Die früheren Aussagen zur PS4 Pro bezogen sich auf den gesamten Lebenszyklus der Konsole und nicht auf einen Zeitraum direkt nach dem Marktstart.

Piscatella erklärte dazu bereits im September 2024: Die PS4 Pro machte in den USA rund 13 Prozent aller jemals verkauften PS4-Einheiten aus und sorgte vor allem für einen höheren Durchschnittspreis, ohne den Gesamtabsatz der Plattform signifikant zu verändern. Zielgruppe seien klar technikaffine Enthusiasten gewesen – nicht der Massenmarkt.

Fokus auf digitale Hardware setzt sich fort

Ergänzend zeigen die Circana-Daten einen weiteren Trend: 49 Prozent der verkauften PS5-Systeme und sogar 66 Prozent der Xbox-Series-Konsolen kamen 2025 ohne physisches Laufwerk aus. Digitale Inhalte und rein digitale Hardware gewinnen damit weiter an Bedeutung.

Die PS5 Pro wurde am 10. September 2024 offiziell vorgestellt und ist seit dem 7. November 2024 weltweit erhältlich. Sie bietet unter anderem eine leistungsstärkere GPU, verbessertes Raytracing, KI-gestütztes Upscaling (PSSR) sowie eine 2 TB große SSD. Ein Disc-Laufwerk ist optional für rund 80 Euro erhältlich.