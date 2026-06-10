Xbox will wieder mehr Exklusivspiele – aber nicht sofort

Xbox könnte in Zukunft wieder stärker auf Exklusivspiele setzen. Laut einem aktuellen Bericht hat Xbox-Chefin Asha Sharma erklärt, dass Microsoft weitere exklusive Titel entwickeln möchte, sobald das Xbox-Geschäft wieder gesünder aufgestellt ist.

Damit reagiert das Unternehmen offenbar auf die anhaltende Kritik vieler Fans. In den vergangenen Monaten hatte Microsoft immer mehr Xbox-Spiele auch für andere Plattformen geöffnet. Das sorgte zwar für mehr Reichweite, ließ aber gleichzeitig die Frage lauter werden, warum Spieler überhaupt noch zur Xbox-Konsole greifen sollten.

Xbox startet mit wenigen Exklusivtiteln

Sharma erklärte demnach, dass Xbox aktuell nicht in der stärksten wirtschaftlichen Lage sei. Deshalb wolle man zunächst mit ein oder zwei großen Exklusivtiteln starten. Wenn sich das Geschäft besser entwickle, könne Microsoft den Ansatz ausbauen und weitere Spiele exklusiv für Xbox anbieten.

Als Beispiele gelten derzeit Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution. Beide Titel sollen nicht für andere Konsolen erscheinen und damit wieder echte Argumente für Xbox Series X|S liefern.

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Gerade Gears of War ist dabei ein wichtiges Signal. Die Reihe gehört seit vielen Jahren zu den bekanntesten Xbox-Marken und war früher einer der Gründe, warum viele Spieler überhaupt zur Microsoft-Konsole griffen.

Microsoft sucht offenbar eine neue Balance

Ganz verabschieden dürfte sich Xbox von seiner Multiplattform-Strategie aber nicht. Dafür ist das eigene Spieleportfolio inzwischen zu groß. Marken wie Call of Duty sind wirtschaftlich viel zu wichtig, um sie komplett an eine einzige Plattform zu binden.

Stattdessen könnte Microsoft künftig stärker unterscheiden: Einige große Marken und Service-Spiele erscheinen weiter auf mehreren Plattformen, während ausgewählte First-Party-Titel wieder exklusiv bleiben. Damit würde Xbox versuchen, mehr Reichweite zu behalten und der eigenen Konsole trotzdem wieder mehr Profil zu geben.

Für viele Fans wäre das ein wichtiger Schritt. Denn eine Konsole braucht nicht nur Leistung, Dienste und Abos, sondern auch Spiele, die direkt mit ihr verbunden werden.

Exklusivspiele bleiben ein starkes Argument

PlayStation und Nintendo zeigen seit Jahren, wie wichtig exklusive Inhalte für eine Plattform sein können. Xbox hatte früher selbst starke Marken wie Halo, Gears of War und Forza, doch zuletzt wirkte die Strategie deutlich offener und dadurch auch weniger eindeutig.

Sollte Microsoft künftig wieder mehr ausgewählte Spiele exklusiv halten, könnte das der Xbox-Marke helfen. Zwei Titel allein reichen dafür aber nicht aus. Entscheidend wird sein, ob aus den Aussagen von Sharma ein langfristiger Plan entsteht.

Im Moment klingt es eher nach einem vorsichtigen Neustart als nach einer kompletten Kehrtwende. Xbox will offenbar wieder mehr Exklusivspiele – aber erst, wenn das eigene Geschäft stabil genug dafür ist.