Deadpool ist offenbar noch lange nicht fertig mit dem MCU. Nachdem Ryan Reynolds in der Vergangenheit mehrfach angedeutet hatte, dass er den Söldner mit der großen Klappe nicht mehr zwingend in einem klassischen Solo-Film ins Zentrum stellen möchte, klingt die Lage jetzt wieder deutlich optimistischer.

Bei einem Auftritt auf dem Fanatics Fest 2026 sprach Reynolds über die Zukunft von Wade Wilson und machte klar: Ein weiteres Deadpool-Projekt ist in Arbeit. Ganz offiziell mit Titel, Starttermin und Marvel-Ankündigung ist Deadpool 4 zwar noch nicht vorgestellt, doch Reynolds arbeitet bereits an Ideen und hat offenbar konkrete Comic-Vorlagen im Blick.

Ryan Reynolds spricht über neue Deadpool-Pläne

Laut aktuellen Berichten bestätigte Reynolds beim Fanatics Fest, dass Deadpool zurückkehren soll. Besonders spannend ist dabei, dass er nicht einfach nur von einer Fortsetzung im üblichen Sinne sprach, sondern von bislang ungenutzten Momenten aus den Comics.

Reynolds verwies dabei auf „Deep Cuts“ aus der Deadpool-Historie, also eher tief vergrabene Comic-Ideen, Figuren oder Storylines, die bislang nicht in den Filmen aufgegriffen wurden. Unter anderem werden in diesem Zusammenhang die Arbeiten von Fabian Nicieza und Gerry Duggan genannt.

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Für Fans der Vorlage klingt das ziemlich vielversprechend. Denn Deadpool ist in den Comics deutlich mehr als nur Sprüche, Blut und vierte Wand. Die Figur funktioniert gerade dann besonders gut, wenn absurde Meta-Ideen, obskure Marvel-Figuren und emotionale Brüche zusammenkommen.

Kein klassischer Solo-Film?

Der vielleicht wichtigste Punkt: Der nächste Deadpool-Auftritt muss nicht zwingend ein klassischer Solo-Film werden. Reynolds hatte bereits zuvor erklärt, dass er Deadpool künftig eher als Figur in einer Gruppe sehe. Für ihn funktioniere Wade Wilson besonders gut, wenn er andere Figuren kommentieren, stören und aus dem Konzept bringen kann.

Genau deshalb wird nun darüber spekuliert, ob Deadpool 4 eher als Ensemble-Film angelegt sein könnte. Das würde sehr gut zur aktuellen Marvel-Lage passen. Nach der Übernahme von 20th Century Fox stehen den Marvel Studios die X-Men und Mutanten endgültig offen, und Deadpool & Wolverine hat bereits gezeigt, wie gut Wade Wilson als chaotischer Störfaktor zwischen anderen Marvel-Figuren funktioniert.

Ein Film, in dem Deadpool nicht allein im Zentrum steht, sondern mit mehreren Mutanten oder X-Men-Figuren kollidiert, wäre also durchaus naheliegend.

Marvel hat Deadpool nach dem Mega-Erfolg kaum liegen lassen

Dass Disney und Marvel den Charakter weiter nutzen wollen, überrascht ohnehin kaum. Deadpool & Wolverine wurde 2024 zum erfolgreichsten R-Rated-Film der Geschichte. Disney selbst feierte den Rekord damals offiziell, während Box Office Mojo das weltweite Einspielergebnis mit rund 1,338 Milliarden US-Dollar ausweist.

Damit ist Deadpool nicht nur eine Fan-Lieblingsfigur, sondern auch wirtschaftlich einer der stärksten Marvel-Trümpfe der letzten Jahre. Nach mehreren durchwachsenen MCU-Phasen war Deadpool & Wolverine ein riesiger Erfolg und brachte gleichzeitig die alte Fox-Mutantenwelt mit dem MCU zusammen.

Entsprechend schwer vorstellbar ist, dass Marvel Wade Wilson einfach wieder für Jahre in die Schublade legt.

Was ist mit Hugh Jackman als Wolverine?

Eine der großen offenen Fragen lautet natürlich: Kehrt Hugh Jackman als Wolverine zurück? Bestätigt ist das für einen möglichen neuen Deadpool-Film aktuell nicht. Nach dem Erfolg von Deadpool & Wolverine dürfte Marvel aber sehr genau wissen, wie beliebt das Zusammenspiel zwischen Reynolds und Jackman ist.

Gleichzeitig könnte Reynolds’ Ensemble-Idee bedeuten, dass Deadpool künftig nicht automatisch wieder nur an Wolverine gekoppelt wird. Denkbar wäre auch, dass Wade Wilson in ein größeres Mutanten-Projekt rutscht oder als Bindeglied zwischen alten Fox-Figuren und dem kommenden X-Men-Neustart dient.

Im Raum stehen außerdem die großen kommenden Marvel-Filme Avengers: Doomsday und Avengers: Secret Wars, bei denen viele Fans ohnehin mit Multiversums- und X-Men-Bezügen rechnen. Ob Deadpool dort auftaucht, ist bislang aber nicht offiziell bestätigt.

Wann könnte Deadpool 4 erscheinen?

Einen Termin gibt es noch nicht. Und hier ist etwas Vorsicht angebracht: Auch wenn Reynolds wieder über Deadpool spricht, bedeutet das nicht, dass der Film schon kurz vor dem Dreh steht.

Marvel hat derzeit mehrere Großprojekte in der Pipeline, darunter die nächsten Avengers-Filme. Außerdem brauchen Deadpool-Filme traditionell Zeit, weil Ton, Meta-Humor, Gewaltgrad und MCU-Anbindung sauber funktionieren müssen. Zwischen Deadpool 2 und Deadpool & Wolverine lagen immerhin mehrere Jahre.

Realistisch ist daher: Deadpool 4 oder ein neues Deadpool-Ensemble-Projekt kommt, aber wohl nicht sofort. Fans sollten eher mit einer längeren Wartezeit rechnen, bis Marvel den Film offiziell mit Titel, Cast und Termin ankündigt.

Deadpool bleibt Marvels Sonderfall

Der Reiz an Deadpool liegt genau darin, dass er nicht wie ein normaler Superheld funktioniert. Er darf das MCU kommentieren, lächerlich machen, auseinandernehmen und trotzdem Teil davon sein. Reynolds scheint genau diese Rolle weiter ausbauen zu wollen.

Wenn der nächste Film wirklich stärker auf obskure Comic-Elemente und ein Ensemble setzt, könnte das für Marvel sogar eine Chance sein: weniger klassischer vierter Solo-Aufguss, mehr chaotischer Sonderfall mit Mutanten, Meta-Humor und Fanservice für Comic-Leser.

Noch fehlt die offizielle Marvel-Ankündigung. Aber nach Reynolds’ Aussagen ist klar: Deadpool ist nicht weg. Wade Wilson plant offenbar schon den nächsten großen Regelbruch.