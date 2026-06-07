Lange war es ziemlich ruhig um State of Decay 3. Nun hat Microsoft beim Xbox Games Showcase 2026 endlich neues Material zum kommenden Zombie-Survival-Spiel von Undead Labs gezeigt.

Der neue Trailer liefert frische Gameplay-Eindrücke aus der zerstörten Welt des Spiels und macht deutlich: Auch im dritten Teil geht es nicht nur darum, Zombies aus dem Weg zu räumen. Im Mittelpunkt stehen erneut Überleben, Ressourcenknappheit, Gemeinschaft, Siedlungsbau und die ständige Gefahr durch die sogenannte Blutseuche.

Gleichzeitig wurde das Release-Fenster bestätigt: State of Decay 3 erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PC und PS5. Außerdem wird der Titel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein und Xbox Play Anywhere unterstützen.

State of Decay 3 setzt wieder auf Überleben statt Zombie-Action von der Stange

Die Welt von State of Decay 3 ist von der Zombie-Apokalypse gezeichnet. Jahre nach dem Ausbruch der Blutseuche kämpfen die verbliebenen Menschen weiter ums Überleben. Spieler übernehmen nicht nur eine einzelne Hauptfigur, sondern kümmern sich um eine ganze Gemeinschaft von Überlebenden.

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Genau dieser Ansatz war schon in den Vorgängern der große Unterschied zu vielen anderen Zombie-Spielen. State of Decay ist weniger lineares Action-Spektakel und mehr Survival-Sandbox: Ihr sucht nach Nahrung, Medizin, Waffen und Baumaterialien, baut eure Basis aus, verteidigt eure Siedlung und versucht, eure Gruppe irgendwie durch den nächsten Tag zu bringen.

Der neue Trailer zeigt, dass Undead Labs diesen Kern beibehält. Statt schneller Arcade-Action setzt State of Decay 3 auf eine düstere Stimmung, langsame Bedrohung und Situationen, in denen eine falsche Entscheidung schnell teuer werden kann.

Permadeath und individuelle Überlebende kehren zurück

Ein wichtiger Bestandteil der Reihe bleibt auch in State of Decay 3 erhalten: Die Überlebenden sind keine austauschbaren Begleiter. Jeder Charakter bringt eigene Fähigkeiten, Stärken und Schwächen mit. Wer stirbt, ist dauerhaft verloren.

Dieser Permadeath-Ansatz sorgt dafür, dass Kämpfe gegen Zombies mehr Gewicht bekommen. Es geht nicht nur darum, eine Mission neu zu starten, sondern um den Verlust eines Mitglieds der eigenen Gemeinschaft. Gerade dadurch entsteht dieser typische State-of-Decay-Druck: Jede Tour nach draußen kann nützlich sein, aber auch katastrophal enden.

Auch Crafting, medizinische Versorgung und der Ausbau der eigenen Siedlung sollen wieder eine zentrale Rolle spielen. Die Basis ist nicht nur ein sicherer Rückzugsort, sondern das Herz der gesamten Gruppe.

Koop und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt

State of Decay 3 soll erneut gemeinsam mit Freunden gespielt werden können. Der Trailer deutet an, dass der Aufbau und die Verteidigung von Siedlungen im Team eine wichtige Rolle spielen.

Damit bleibt Undead Labs dem Konzept treu, bei dem die Zombie-Apokalypse nicht nur aus Kämpfen besteht, sondern aus vielen kleinen Entscheidungen: Welche Ressourcen werden gebraucht? Wen schickt man raus? Welche Mission ist das Risiko wert? Und wie lange hält die eigene Gemeinschaft dem Druck noch stand?

Die Blutseuche scheint dabei erneut ein zentrales Element der Spielwelt zu sein. Sie beeinflusst nicht nur die Untoten, sondern prägt die gesamte Atmosphäre von State of Decay 3.

State of Decay 3 erscheint auch für PS5

Besonders bemerkenswert ist die Plattformliste. State of Decay 3 erscheint nicht nur für Xbox Series X|S und PC, sondern auch für PlayStation 5.

Damit setzt Microsoft seinen aktuellen Multiplattform-Kurs weiter fort. Beim Xbox Games Showcase wurden mehrere ehemals klar mit Xbox verbundene Marken auch für Sonys Konsole bestätigt. State of Decay 3 gehört nun ebenfalls dazu.

Für Xbox-Spieler bleibt der Titel trotzdem ein wichtiger Bestandteil des eigenen Ökosystems. Zum Launch ist State of Decay 3 direkt im Xbox Game Pass enthalten. Außerdem unterstützt das Spiel Xbox Play Anywhere, wodurch Käufer zwischen Xbox und PC wechseln können.

Release 2027, genauer Termin fehlt noch

Ein konkreter Release-Tag wurde noch nicht genannt. Fest steht bislang nur: State of Decay 3 erscheint im Laufe des Jahres 2027.

Nach der langen Wartezeit dürfte das neue Gameplay für Fans trotzdem ein wichtiges Signal sein. Undead Labs zeigt endlich mehr vom Spiel, Microsoft nennt ein Release-Fenster und die Plattformen stehen fest.

Für Fans von Survival, Koop und Zombie-Sandboxen bleibt State of Decay 3 damit einer der spannendsten Titel im kommenden Xbox-Line-up. Nicht, weil es die lauteste Zombie-Show liefert, sondern weil hier wieder die Frage im Mittelpunkt steht: Wie lange hält eure Gruppe durch, wenn die Welt längst aufgegeben hat?