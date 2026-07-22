Stalker 2: Heart of Chornobyl war für Xbox eines der wichtigsten zeitexklusiven Spiele der vergangenen Jahre. Nun sorgt eine neue Aussage von GSC-Game-World-Gründer Sergiy Grygorovych für Diskussionen: Microsoft soll für die zeitexklusive Xbox-Veröffentlichung mehr gezahlt haben, als die Entwicklung des Spiels selbst gekostet hat.

Das sagte Grygorovych laut mehreren Berichten in einem Gespräch mit dem ukrainischen YouTuber OLDBoi. Genaue Zahlen nannte er nicht, machte aber deutlich, dass der Deal für GSC Game World finanziell extrem attraktiv gewesen sei.

Stalker 2 war offenbar schon vor Release abgesichert

Laut Grygorovych habe GSC Game World durch den Xbox-Deal mehr eingenommen, als Stalker 2 in der Entwicklung gekostet habe. Übersetzt wird seine Aussage unter anderem so eingeordnet, dass sich das Spiel für das Studio bereits vor dem ersten Verkaufstag refinanziert hatte.

Für GSC Game World klingt das nach einer fast logischen Entscheidung. Das ukrainische Studio arbeitete über Jahre an einem enorm schwierigen Projekt, das nicht nur technisch ambitioniert war, sondern auch durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine massiv belastet wurde. Teile des Teams mussten umziehen, andere arbeiteten weiter unter extrem schwierigen Bedingungen. Der Guardian berichtete bereits 2024 ausführlich über die Entwicklung unter Kriegsbedingungen und die Verlagerung von Teilen des Studios nach Prag.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Vor diesem Hintergrund ist verständlich, warum ein garantierter Millionenbetrag von Microsoft für das Studio attraktiv war. Ein solcher Deal nimmt enormen finanziellen Druck aus der Produktion, besonders bei einem Spiel dieser Größenordnung.

Warum Xbox so viel Geld zahlte

Aus Microsofts Sicht ging es damals um mehr als nur ein weiteres Spiel im Kalender. Stalker 2 war ein auffälliger Titel für Xbox Series X|S, PC und den Game Pass. Das Spiel hatte schon früh viel Aufmerksamkeit, eine starke Marke im PC-Umfeld und eine klare Identität: düsterer Survival-Shooter, offene Zone, osteuropäische Atmosphäre, kein glattpolierter Mainstream-Einheitsbrei.

Laut Grygorovych war Xbox nach einem erfolgreichen Trailer besonders interessiert. Demnach soll Microsoft schnell gehandelt und den Deal abgeschlossen haben, nachdem die Resonanz auf das gezeigte Material stark ausfiel.

Für Xbox passte das perfekt in die damalige Strategie: Game Pass sollte mit großen Day-One-Veröffentlichungen attraktiver werden, und zeitexklusive Spiele sollten der Plattform ein stärkeres Profil geben.

War das ein guter Deal für Microsoft?

Genau diese Frage ist jetzt der spannende Teil. Für GSC Game World war die Sache offenbar ein Volltreffer. Für Xbox ist die Bewertung komplizierter.

Stalker 2 verkaufte sich zum Start stark. GSC Game World meldete nach dem Release 1 Million verkaufte Exemplare innerhalb von zwei Tagen, zusätzlich zu den Spielern über Game Pass. Später überschritt das Spiel laut GSC außerdem die Marke von 6 Millionen Spielern.

Das sind starke Zahlen. Gleichzeitig ist Stalker trotz Kultstatus keine Marke vom Kaliber Call of Duty, GTA oder FIFA. Wenn Microsoft tatsächlich mehr als das komplette Entwicklungsbudget gezahlt hat, dürfte intern genau geprüft worden sein, ob der Effekt auf Game Pass, Xbox-Image und Spielerbindung diesen Betrag rechtfertigt.

Stalker 2 kam direkt in den Game Pass

Ein wichtiger Faktor: Stalker 2 erschien zum Launch direkt im Xbox Game Pass. Dadurch konnte Microsoft das Spiel als starkes Day-One-Argument für den Dienst nutzen. Für Spieler war das attraktiv, für klassische Verkaufszahlen aber ein Sonderfall.

Solche Deals funktionieren nicht nur über direkte Verkäufe. Microsoft rechnet dabei mit mehreren Effekten:

mehr Game-Pass-Abos

höhere Bindung bestehender Abonnenten

stärkeres Xbox-Line-up

Aufmerksamkeit für die Plattform

Imagegewinn durch große Day-One-Releases

langfristige Nutzung über Updates und DLCs

Ob sich das bei Stalker 2 wirklich in dieser Größenordnung ausgezahlt hat, lässt sich von außen kaum beurteilen. Die neuen Aussagen zeigen aber, wie teuer diese Strategie gewesen sein könnte.

Im heutigen Xbox-Kontext wirkt der Deal anders

Brisant ist die Meldung vor allem deshalb, weil Xbox aktuell unter starkem Druck steht. Microsofts Gaming-Sparte wurde zuletzt von massiven Entlassungen, Studio-Kürzungen und einer Neuausrichtung begleitet. In diesem Umfeld wirken frühere Exklusiv- und Game-Pass-Deals automatisch kritischer.

Wenn ein Unternehmen einerseits sehr hohe Summen für zeitexklusive Inhalte ausgibt und später andererseits Studios verschlankt oder Projekte streicht, stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Strategie.

Natürlich muss man fair bleiben: Der Stalker-2-Deal wurde unter anderen Voraussetzungen geschlossen. Damals wollte Xbox den Game Pass aggressiv stärken und brauchte große Spiele, die direkt zum Launch im Abo verfügbar waren. Heute scheint Microsoft stärker auf Profitabilität, Priorisierung und große Kernmarken zu achten.

Für GSC Game World war es offenbar ein Glücksfall

Unabhängig von Microsofts Rechnung bleibt der Deal für GSC Game World offenbar ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Stalker 2 war kein gewöhnliches Projekt. Die Entwicklung wurde mehrfach verschoben, durch den Krieg in der Ukraine belastet und musste unter schwierigen Bedingungen fortgeführt werden.

Dass das Spiel am Ende erschien, mehr als eine Million Exemplare in zwei Tagen verkaufte und Millionen Spieler erreichte, ist für das Studio ohnehin ein großer Erfolg. Wenn der Xbox-Deal zusätzlich schon vor dem Launch die Kosten abgesichert hat, erklärt das, warum Grygorovych ihn rückblickend so positiv bewertet.

Was bedeutet das für künftige Xbox-Deals?

Die Aussage dürfte die Debatte über Game Pass und Exklusivdeals neu befeuern. Xbox hat jahrelang stark darauf gesetzt, Spiele direkt zum Release in den Game Pass zu bringen. Für Entwickler kann das sehr attraktiv sein, wenn Microsoft hohe Garantiesummen zahlt. Für Microsoft selbst wird die Rechnung aber schwieriger, je teurer solche Deals werden.

Gerade bei großen, aber nicht völlig massenmarkttauglichen Titeln stellt sich die Frage: Wie viel ist ein starker Game-Pass-Launch wert? Und ab wann wäre es sinnvoller, Geld direkt in eigene Studios, Marketing oder langfristige Projekte zu investieren?

Stalker 2 zeigt beide Seiten dieser Strategie. Für Spieler war der Game-Pass-Launch stark. Für GSC war der Deal offenbar finanziell hervorragend. Für Xbox bleibt offen, ob die enorme Summe im Verhältnis zum Effekt stand.

Ein guter Deal für GSC, eine schwierige Rechnung für Xbox

Die neuen Aussagen zu Stalker 2 machen deutlich, wie hoch Microsofts Einsatz bei Game-Pass- und Exklusivdeals gewesen sein kann. Dass Xbox angeblich mehr zahlte als die komplette Entwicklung kostete, ist ein starkes Signal.

Für GSC Game World war das offenbar ein Glücksfall und ein wichtiger finanzieller Schutz. Für Xbox ist die Geschichte komplizierter: Stalker 2 war erfolgreich, erreichte Millionen Spieler und stärkte den Game Pass. Gleichzeitig wirkt ein Deal dieser Größenordnung heute, mitten in Xbox’ Sparkurs, deutlich schwerer zu erklären.

Am Ende bleibt die Frage, die sich Microsoft bei künftigen Deals immer häufiger stellen dürfte: Wie viel Exklusivität kann und will sich Xbox noch leisten?