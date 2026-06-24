PS Plus Extra und Premium im Juni 2026 – Sony testet gestaffelte Releases

Sony hat im Juni 2026 bei PlayStation Plus Extra und Premium am gewohnten Veröffentlichungsrhythmus gerüttelt und damit in Teilen der Community für richtig schlechte Laune gesorgt. Während neue Titel normalerweise am Dienstag nach der offiziellen Ankündigung gesammelt freigeschaltet werden, hat der Konzern in ausgewählten Märkten wie den USA, Japan und Großbritannien mit einer gestaffelten Veröffentlichung über den gesamten Monat experimentiert.

Auf dem europäischen Festland blieb hingegen alles beim Alten. Genau diese Mischung aus gewohntem Ablauf hierzulande und einem Testlauf in anderen Regionen sorgt aber für Verwirrung, weil sich der Spielekatalog im Juni je nach Land deutlich unterschiedlich entwickelt hat.

Der neue Zeitplan im Juni 2026

Welche PS-Plus-Extra- und Premium-Spiele wurden wann freigeschaltet? In den USA und Großbritannien startete der Monat für Abonnenten mit einem frühen Drop: Sonic X Shadow Generations wurde dort bereits am 10. Juni 2026 verfügbar gemacht. Die globalere Freischaltung folgte dann am 16. Juni 2026, als Final Fantasy 16 und Gitaroo Man freigeschaltet wurden.

Später im Monat ging es in den Testregionen mit weiteren Stufen weiter: Kingdom Come: Deliverance und Life Is Strange: Double Exposure sollten in den USA, Japan und Großbritannien erst am 23. Juni 2026 erscheinen. Noch später, nämlich am 30. Juni 2026, waren in diesen Regionen Black Desert und Blades of Fire an der Reihe.

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Datum (Juni 2026) Freischaltungen laut Test-Rhythmus Betroffene Regionen 10. Juni 2026 Sonic X Shadow Generations USA, Großbritannien 16. Juni 2026 Final Fantasy 16, Gitaroo Man Global 23. Juni 2026 Kingdom Come: Deliverance, Life Is Strange: Double Exposure USA, Japan, Großbritannien 30. Juni 2026 Black Desert, Blades of Fire USA, Japan, Großbritannien

Deutliche Ablehnung aus der Community

Warum kommt die gestaffelte Veröffentlichung so schlecht an? Vor allem Nutzer aus Großbritannien und den USA kritisieren die Aufteilung als unnötig kompliziert und in der Praxis frustrierend. Ein zentraler Vorwurf: Wer sein Abo rund um den Monatswechsel verlängern oder auslaufen lassen will, könnte sich benachteiligt fühlen, wenn große Highlights erst sehr spät verfügbar werden.

Die gestaffelten Veröffentlichungstermine sind das mit Abstand verbraucherfeindlichste überhaupt. Wenn dein Abo bald ausläuft, wirst du benachteiligt. Das hat eindeutig den Beigeschmack von Shrinkflation.

Auch die Kommunikation scheint im Alltag nicht sauber anzukommen. Einige berichten, dass sie wegen der teils regional abweichenden Termine davon ausgingen, dass Inhalte bereits verfügbar seien, und dann enttäuscht wurden.

Die Spiele über den Monat zu verteilen ist einfach furchtbar. Und dann machen sie es auch nur in drei Regionen. Das hat mich total verwirrt, und jetzt bin ich sauer, weil ich dachte, ich bekomme die Spiele heute.

Ein weiterer Punkt, der immer wieder auftaucht: Der Hype um einen Katalog-Refresh verpufft, wenn ein Titel, auf den viele warten, erst am 30. Juni 2026 aufschlägt und damit extrem nah an den nächsten Essential-Spielen liegt.

Vielleicht dachten sie, dass es das Interesse am Service aufrechterhält. Aber ehrlich gesagt zerstört es einfach den Hype, wenn das Spiel, auf das du dich freust, erst am 30. Juni verfügbar wird.

Sonys Schweigen und mögliche Folgen

Was steckt hinter dem neuen Release-Rhythmus? Sony hat sich zu den Gründen für den Testlauf in den USA, Großbritannien und Japan bislang nicht offiziell geäußert. Entsprechend bleibt offen, ob es sich um einen einmaligen Versuch handelt oder ob das Unternehmen den Ansatz künftig breiter ausrollen will.

In der Community hält sich vor allem eine Vermutung: Durch mehrere kleine Drops über den Monat verteilt sollen Nutzer regelmäßiger in den Service zurückkehren, statt nur einmal nach der monatlichen Ankündigung. Ob das Konzept am Ende aufgeht, hängt aber auch davon ab, wie Sony die Terminlage kommuniziert und ob die Aufteilung für Abonnenten einen spürbaren Mehrwert bringt.

Was meint ihr: Wäre ein gestaffelter Katalog-Release für euch ein gutes Update für PS Plus Extra und Premium, oder wollt ihr lieber den klassischen Dienstagstermin zurück? Schreibt es gerne in die Kommentare.