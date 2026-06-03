Remedy Entertainment hat im Rahmen der State of Play einen neuen Story-Trailer zu Control Resonant veröffentlicht und dabei den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Der Nachfolger von Control erscheint am 24. September 2026 für PlayStation 5.

Neben dem Release-Datum enthüllte das Studio erstmals umfangreiche Details zur Handlung und bestätigte, dass diesmal nicht Jesse Faden, sondern ihr Bruder Dylan Faden die Hauptrolle übernimmt.

Dylan Faden steht im Mittelpunkt

Während Jesse Faden die zentrale Figur des ersten Control war, rückt Remedy nun ihren Bruder Dylan in den Fokus.

Dylan spielte im Original eine wichtige Rolle und galt lange Zeit als eine der gefährlichsten Figuren innerhalb der Geschichte. Unter dem Einfluss der paranatürlichen Macht namens Hiss wurde er zu einer Bedrohung für die gesamte Realität.

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In Control Resonant erwacht Dylan nach Jahren aus seinem Koma und muss sich in einer Welt zurechtfinden, die ihm fremd geworden ist. Gleichzeitig ist Jesse verschwunden – die einzige Person, zu der er jemals eine echte Verbindung hatte.

Die Suche nach seiner Schwester bildet einen zentralen Bestandteil der Handlung.

Manhattan wird von einer neuen Bedrohung heimgesucht

Der neue Trailer zeigt ein stark verändertes Manhattan. Paranormale Kräfte haben die Stadt deformiert. Gebäude verändern ihre Form, Realitäten verschieben sich und monströse Wesen streifen durch die Straßen.

Remedy beschreibt die neue Bedrohung als eine völlig neue Form der Resonanz, die die Welt auf unbekannte Weise beeinflusst. Dylan gerät dabei ins Zentrum der Ereignisse und muss sich den Gefahren stellen, die aus dieser veränderten Realität entstehen.

Neue Kräfte und eine wandelbare Waffe

Auch spielerisch entwickelt Remedy die bekannte Formel weiter.

Dylan verfügt über neue Fähigkeiten und nutzt eine wandelbare Waffe namens Aberrant. Laut den Entwicklern wird er im Verlauf der Geschichte weitere Kräfte erlernen, um gegen die Resonanz-Kreaturen und andere Feinde bestehen zu können.

Der Trailer zeigt bereits mehrere Kämpfe gegen groteske Gegner sowie Einsätze von übernatürlichen Fähigkeiten, die Fans des ersten Teils bekannt vorkommen dürften.

Die Geschichte der Geschwister geht weiter

Obwohl Dylan die Hauptfigur ist, bleibt Jesse weiterhin ein wichtiger Teil der Handlung.

Remedy betont, dass sich die Geschichte erneut um die Geschwister Faden dreht. Während Dylan diesmal die Ereignisse vorantreibt, beeinflusst Jesse weiterhin seinen Weg und spielt eine wichtige Rolle im Verlauf der Geschichte.

Die Entwickler beschreiben beide Spiele letztlich als die Geschichte zweier Geschwister, die sich ihrem Schicksal stellen müssen.

Vorbestellungen starten sofort

Zeitgleich mit der State of Play wurden die Vorbestellungen freigeschaltet.

Zusätzlich zur Standard-Version erscheint eine Digital Deluxe Edition, die Spielern 48 Stunden Vorabzugang gewährt.

Release im September

Release: 24. September 2026

24. September 2026 Plattform: PlayStation 5

PlayStation 5 Hauptfigur: Dylan Faden

Dylan Faden Schauplatz: Ein von paranatürlichen Kräften verzerrtes Manhattan

Mit Control Resonant setzt Remedy die Geschichte eines seiner erfolgreichsten Spiele fort und schlägt gleichzeitig ein neues Kapitel für die Geschwister Dylan und Jesse Faden auf.

Nach dem neuen Trailer dürfte klar sein: Fans des Remedy-Universums erwartet im September ein weiteres ungewöhnliches Abenteuer voller übernatürlicher Phänomene, rätselhafter Kräfte und surrealer Welten.