GTA 6 führt weltweit PS5-Store-Charts an, meist mit der Ultimate Edition

GTA 6 steht noch nicht einmal kurz vor dem Release und dominiert trotzdem schon jetzt die PS5-Charts rund um den Globus. Rockstars kommendes Open-World-Epos führt in praktisch jedem Land die Bestseller-Listen im PlayStation Store an und zwar nicht nur in den großen Märkten, sondern auch in eher kleinen Regionen, die man bei solchen Rankings selten auf dem Radar hat.

In den meisten Fällen liegt ausgerechnet die teurere Ultimate Edition ganz vorne. Konkrete Verkaufszahlen nennt Sony dabei wie üblich nicht, doch die momentane Platzierung zeichnet ein ziemlich klares Bild davon, wie hoch die Nachfrage Monate vor dem Start bereits ist.

Globale Dominanz im PlayStation Store

In welchen Ländern ist GTA 6 aktuell auf Platz 1? GTA 6 steht in Dutzenden überprüften Ländern an der Spitze der PS-Store-Bestsellerliste steht. Genannt werden ausdrücklich nicht nur die typischen Schwergewichte wie die USA oder Japan, sondern auch viele kleinere Märkte.

Dass ein einzelnes Spiel in so vielen Regionen gleichzeitig ganz oben steht, ist selbst für Blockbuster-Verhältnisse besonders. Normalerweise sieht man in einzelnen Ländern unterschiedliche Vorlieben, je nachdem, welche Genres oder Marken dort traditionell stark sind. Bei GTA 6 scheint dieser Effekt aktuell komplett ausgehebelt zu sein.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Platz 1 in großen Märkten wie den USA und Japan

Platz 1 auch in kleineren Ländern und Regionen, darunter Dänemark, Indonesien, Hongkong, Irland, Luxemburg und Malta

Spitzenplatz in praktisch jedem überprüften PS-Store-Land

Ultimate Edition als Verkaufstreiber

Welche Edition verkauft sich am besten? In fast allen Fällen führt die Ultimate Edition die jeweiligen Bestseller-Listen an. Das ist ein klares Signal, dass viele PS5-Fans nicht nur auf den Release warten, sondern direkt zur Premium-Variante greifen, sobald Vorbestellungen oder Käufe im Store möglich sind.

Was genau in der Ultimate Edition steckt, kann je nach Produktseite und Region variieren, doch der Trend ist eindeutig: Der Preis scheint die Zielgruppe gerade kaum zu bremsen. Für Rockstar ist das auch ein starkes Zeichen, dass das Vertrauen in die Marke Grand Theft Auto nach wie vor enorm ist.

Beobachtung Einordnung GTA 6 steht in vielen Ländern auf Platz 1 der PS-Store-Bestseller Extrem hohe Nachfrage bereits Monate vor Release Ultimate Edition liegt häufig vor anderen Versionen Viele greifen direkt zu Premium-Inhalten statt zur Standardfassung Keine offiziellen Stückzahlen öffentlich Chart-Platzierung dient als klarer Stimmungsindikator

Der Blick Richtung Release im November 2026

Wie lange kann GTA 6 die Spitze halten? Es wird spekuliert, dass GTA 6 diese Spitzenposition bis zum Launch am 19. November 2026 halten könnte und möglicherweise sogar noch lange darüber hinaus. Der Gedanke dahinter: Wenn ein Spiel schon Monate vorher fast überall auf Platz 1 steht, wird es erst recht spannend, wann es überhaupt einmal von einem anderen Titel verdrängt wird.

Zusätzlichen Zündstoff liefert dabei der Zeitpunkt. Bis zum Release sind es noch rund fünf Monate und es gab noch kein Gameplay. Der Hype basiert bislang also vor allem auf Marke, Erwartung und dem, was Rockstar in der Vergangenheit abgeliefert hat. Sollte in den kommenden Monaten umfangreicheres Material folgen, könnte die Vorbestell-Welle sogar noch größer werden.

Bleibt GTA 6 bis November 2026 auf Platz 1 oder erwartest du, dass ein anderer PS5-Release dem Giganten vorher noch die Show stiehlt? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare.