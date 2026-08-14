„Uncharted braucht kein Remake“: Serien-Designer fordert stattdessen ein neues Abenteuer

Soll Naughty Dog die ursprünglichen Uncharted-Spiele neu auflegen oder die Reihe endlich mit einem neuen Abenteuer fortsetzen? Für den früheren Entwickler Benson Russell ist die Antwort eindeutig: Ein Remake würde den Geist der Originale gefährden und sei vollkommen überflüssig.

Seit fast zehn Jahren warten Fans auf ein neues großes Uncharted-Abenteuer. Der bislang letzte Hauptteil, Uncharted 4: A Thief’s End, erschien im Mai 2016. Anstatt die ursprüngliche Trilogie erneut aufzulegen, sollte Naughty Dog nach Ansicht eines früheren Entwicklers deshalb lieber ein komplett neues Spiel produzieren.

Benson Russell, der bei Naughty Dog als Designer an den ersten drei Teilen sowie an The Last of Us beteiligt war, hält insbesondere ein Remake von Uncharted: Drake’s Fortune für wenig sinnvoll.

Uncharted ist weiterhin auf modernen Konsolen spielbar

In einem Interview mit FRVR erklärte Russell, dass Neuauflagen vor allem bei Spielen sinnvoll seien, die heute nur noch schwer zugänglich sind oder deren Bedienung stark veraltet ist. Als positives Beispiel nannte er das Remake von System Shock.

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Auf Uncharted treffe das jedoch nicht zu. Die ersten drei Teile wurden bereits 2015 in der Uncharted: The Nathan Drake Collection für PS4 überarbeitet und lassen sich dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der PS5 spielen.

Uncharted ist noch immer Teil des Zeitgeists. Es gibt bereits eine Version, die ihr auf modernen Konsolen spielen könnt und die euch diese Erfahrung bietet. Welchen Sinn hätte also ein weiteres Remaster oder Remake?

Russell zufolge müsste Naughty Dog die Geschichte des ersten Teils umfangreich umschreiben, um sie an den langsameren und emotionaleren Erzählstil der neueren Spiele des Studios anzupassen. Dabei müssten möglicherweise zusätzliche Szenen eingebaut, andere Inhalte entfernt und bekannte Schlüsselmomente verändert werden.

Dadurch könnte eine Neuauflage letztlich genau das verlieren, was das ursprüngliche Abenteuer auszeichnete. Ein solches Projekt würde für Russell daher eher wie ein Versuch wirken, mit einer bekannten Marke erneut Geld zu verdienen, als wie eine tatsächlich notwendige Modernisierung.

Neues Uncharted könnte Nathan Drakes Vergangenheit zeigen

Stattdessen würde Russell die Erfahrungen aus Uncharted 4 nutzen und ein völlig neues Spiel entwickeln. Dieses könnte zeitlich vor den bisherigen Abenteuern angesiedelt sein und bislang unbekannte Ereignisse aus Nathan Drakes Vergangenheit behandeln.

Nehmt die Erkenntnisse aus Uncharted 4 und entwickelt ein neues Spiel, das in der Vergangenheit oder zu einem anderen passenden Zeitpunkt angesiedelt ist.

Ob Naughty Dog tatsächlich an einem weiteren Uncharted arbeitet, ist derzeit nicht offiziell bestätigt. In den vergangenen Jahren gab es zwar wiederholt entsprechende Gerüchte, eine konkrete Ankündigung von Sony oder dem Entwicklerstudio steht bislang jedoch aus.

Naughty Dog konzentriert sich aktuell vor allem auf die neue Science-Fiction-Marke Intergalactic: The Heretic Prophet. Einen Veröffentlichungstermin besitzt das für die PS5 angekündigte Abenteuer noch nicht.

Würdet ihr lieber ein neues Uncharted spielen oder sollte Naughty Dog den ersten Teil als vollständiges Remake zurückbringen?