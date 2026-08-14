GTA 6: Angeblicher Netflix-Leak verspricht drei lange Videos – doch es gibt Zweifel

Bekommen Fans auf Netflix nicht nur einen, sondern gleich drei ausführliche Einblicke in GTA 6? Ein vermeintlicher Screenshot aus Portugal erweckt genau diesen Eindruck. Die Aufnahme lässt sich allerdings nicht verifizieren und weist mehrere Ungereimtheiten auf.

Am 27. August 2026 erwartet Fans eine ausführliche Präsentation zu GTA 6. Der sogenannte Extended Look wird zunächst exklusiv für Netflix-Abonnenten ausgestrahlt. Nun sorgt ein angeblicher Eintrag auf der portugiesischen Netflix-Seite für Spekulationen über den Umfang der Präsentation.

Ein auf Reddit verbreiteter Screenshot zeigt drei vermeintliche Episoden mit folgenden Laufzeiten:

23 Minuten und 37 Sekunden

24 Minuten und 41 Sekunden

18 Minuten und 29 Sekunden

Zusammengerechnet würde Netflix damit mehr als 66 Minuten Material zu GTA 6 zeigen. Einige Fans vermuten deshalb, dass Rockstar Games drei getrennte Videos zu verschiedenen Bereichen des Open-World-Spiels vorbereitet haben könnte.

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Zeigt Rockstar wirklich drei GTA-6-Videos?

Bestätigt ist diese Interpretation nicht. Selbst wenn die dargestellten Einträge echt wären, würde daraus zunächst nur hervorgehen, dass auf Netflix drei Episoden hinterlegt waren. Ob es sich dabei um Gameplay-Präsentationen, Entwicklerbeiträge, Platzhalter oder unterschiedliche Abschnitte derselben Sendung handelt, wäre weiterhin vollkommen offen.

Mittlerweile ist die Episodenübersicht von der angeblichen portugiesischen Netflix-Seite verschwunden. Auf der regulären Netflix-Seite wird lediglich Grand Theft Auto VI: An Extended Look angekündigt. Hinweise auf drei einzelne Videos oder weitere Veröffentlichungstermine gibt es dort nicht.

Auch die offizielle Ankündigung von Netflix spricht ausschließlich von einem ausführlichen Einblick, der am 27. August um 21 Uhr deutscher Zeit Premiere feiern soll. Eine Laufzeit nennt der Streamingdienst bislang nicht.

Angeblicher Netflix-Screenshot möglicherweise gefälscht

Innerhalb der GTA-Community werden inzwischen erhebliche Zweifel an der Echtheit des Screenshots geäußert. Unter anderem soll die Aufnahme eine nicht angemeldete Netflix-Seite zeigen. In diesem Zustand werden normalerweise keine vollständigen Episodeninformationen angezeigt.

Darüber hinaus kursieren offenbar mehrere unterschiedliche Varianten des Bildes. Einige davon enthalten fehlerhafte Logos, auffällige Texte oder voneinander abweichende Laufzeiten. Das lässt zumindest die Möglichkeit offen, dass der ursprüngliche Screenshot bearbeitet oder mithilfe generativer KI erstellt wurde.

Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games, Take-Two oder Netflix gibt es nicht. Bis entsprechende Informationen vorliegen, sollten die vermeintlich drei Episoden daher lediglich als unbestätigtes Gerücht betrachtet werden.

Gesichert ist bislang nur, dass Netflix-Abonnenten am 27. August einen neuen und offenbar umfangreicheren Einblick in GTA 6 erhalten. Das Spiel selbst erscheint am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S.

Wie lang sollte die kommende Präsentation zu GTA 6 eurer Meinung nach ausfallen?