Steam verschenkt Terrors to Unveil Day Off – gratis behalten bis 19. Mai 2026

Auf Steam läuft gerade wieder eine dieser Aktionen, die man leicht verpasst, wenn man nicht aktiv nach ihnen sucht. Bis zum 19. Mai 2026 um 19:00 Uhr deutscher Zeit könnt ihr das Horror-Spiel Terrors to Unveil Day Off kostenlos eurer Bibliothek hinzufügen und dauerhaft behalten.

Normalerweise kostet der Titel rund 4,99 Euro. Wer ihn rechtzeitig claimt, zahlt nichts und kann ihn auch später installieren, wenn gerade keine Zeit für einen Gruselabend ist.

Gratis behalten statt nur testen

Wie lange ist Terrors to Unveil Day Off gratis? Das aktuelle Free-to-Keep-Angebot endet am 19. Mai 2026. Danach wird das Spiel wieder zum regulären Preis verkauft, und das Zeitfenster ist wie üblich eher kurz.

Wichtig ist die Unterscheidung, die Steam bei Aktionen immer wieder macht: Diesmal handelt es sich um ein kostenlos behalten. Wer es innerhalb der Frist zur Bibliothek hinzufügt, behält es dauerhaft, unabhängig davon, ob es sofort installiert wird.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Parallel laufen auf Steam häufig auch Wochenend-Aktionen, bei denen Spiele nur für wenige Tage spielbar sind. In dieser Runde wird zum Beispiel GreedFall The Dying World zeitlich begrenzt kostenlos spielbar angeboten, allerdings nicht zum Behalten.

Das steckt im Horror-Titel von Psycho

Was ist Terrors to Unveil Day Off für ein Spiel? Terrors to Unveil Day Off ist ein psychologisches Horror-Spiel und der zweite Teil der Reihe von Entwickler Psycho. Release war im Dezember 2025, der erste Teil Intrusion ist auf Steam bereits dauerhaft kostenlos spielbar.

Laut Beschreibung soll euch Day Off in mehrere verstörende Geschichten werfen, die nach und nach die Erfahrungen der Figuren offenlegen. Die Atmosphäre setzt stark auf eine VHS-Optik, was dem Ganzen einen bewusst dreckigen Retro-Look verpasst und das Unbehagen zusätzlich anheizt.

Auf Steam steht der Titel aktuell bei Mostly Positive. Gelobt werden vor allem Stimmung und Jump-Scares, während Kritik unter anderem an der Ähnlichkeit zu Fears to Fathom sowie an der kurzen Spielzeit aufkommt.

Für wen sich der Download besonders lohnt

Für wen ist das Gratis-Angebot interessant? Wenn ihr Horror mögt und kein Problem mit einem kompakten Erlebnis habt, ist Day Off ein leichter Pick-up für die Bibliothek. Viele Reviews nennen eine Spielzeit von etwa rund einer Stunde, was je nach Vorlieben entweder perfekt für einen Abend ist oder zu wenig Substanz bietet.

Gerade weil Steam seine Free-to-Keep-Deals nicht immer prominent platziert, entstehen hier oft kleine Überraschungen abseits der ganz großen Releases. Und selbst wenn euch der Stil am Ende nicht packt, ist das Risiko bei 0 Euro überschaubar.

Wie steht ihr zu kurzen Horror-Spielen mit starkem VHS-Look: genau euer Ding oder lieber ein längerer Story-Trip? Schreibt es gern in die Kommentare.