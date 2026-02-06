PS5 Pro, Slim & mehr: MediaMarkt startet Sale und schenkt euch die Mehrwertsteuer

MediaMarkt hat eine seiner beliebtesten Aktionen zurückgebracht. Im aktuellen Sale wird euch die Mehrwertsteuer erstattet. Der effektive Rabatt liegt wie gewohnt bei 15,966 Prozent und wird direkt im Warenkorb abgezogen. Besonders interessant fällt das Angebot diesmal für Konsolen aus.

PS5 Pro mit rund 128 Euro Ersparnis

Im Fokus steht die PlayStation 5 Pro, die im Rahmen der Aktion um rund 128 Euro günstiger ausfällt und somit aktuell nur 671,43 Euro kostet. Da Sonys Pro-Modell bislang als äußerst preisstabil gilt, sind Rabatte in dieser Größenordnung eher selten. Für alle, die mit dem Gedanken spielen, auf die leistungsstärkere PS5-Version umzusteigen, ist das aktuell eine der attraktivsten Gelegenheiten.

Der Sale ist seit Donnerstag (5. Februar) aktiv: In der App startete er bereits ab 6 Uhr, im Online-Shop ist er seit 20 Uhr für alle freigeschaltet.

Auch PS5 Slim und Nintendo Switch 2 reduziert

Neben der PS5 Pro sind weitere Konsolen Teil der Aktion. Die PlayStation 5 Slim ist ebenfalls günstiger zu haben. Gleiches gilt für die Nintendo Switch 2, die damit ebenfalls unter den regulären Marktpreis fällt.

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Darüber hinaus erstreckt sich der MwSt.-Rabatt auch auf PS5-Zubehör. Dazu zählen unter anderem der DualSense Wireless Controller sowie der Handheld PlayStation Portal. Auch viele Spiele sind Teil der Aktion.

Leistungsunterschiede: PS5 Pro vs. PS5 Slim

Technisch hebt sich die PS5 Pro klar von der PS5 Slim ab. Spiele mit dem Label „PS5 Pro Enhanced“ bieten zusätzliche Grafik- und Performance-Modi. Besonders beim Raytracing zeigen sich die Vorteile der Pro-Version durch realistischere Licht- und Reflexionseffekte.

Ein weiterer Pluspunkt ist der größere interne Speicher. Die PS5 Pro kommt mit 2 TB SSD, während die PS5 Slim je nach Variante 1 TB beziehungsweise 825 GB bietet. Bei allen Modellen lässt sich der Speicher jedoch per zusätzlicher SSD erweitern.

Laufzeit und Teilnahmebedingungen

Die Aktion läuft laut MediaMarkt vom 5. bis einschließlich 9. Februar 2026. Online startete der Sale am 5. Februar um 20:00 Uhr, über die MediaMarkt- oder Saturn-App bereits ab 6:00 Uhr morgens. Der Rabatt wird automatisch an der Kasse oder im Warenkorb abgezogen.

Teilnahmeberechtigt sind volljährige Endkunden mit myMediaMarkt- oder mySaturn-Konto. Der Nachlass gilt für gekennzeichnete, sofort verfügbare Artikel in teilnehmenden Märkten in Deutschland sowie im Online-Shop. Da einzelne Produkte nur begrenzt verfügbar sind, kann es zu einem vorzeitigen Ausverkauf kommen. Wer ein bestimmtes Angebot im Blick hat, sollte daher nicht zu lange warten.