Epic Games Store am 12. März 2026 – Gratis-Spiele angekündigt, ohne Titel

Der Epic Games Store hat offiziell enthüllt, welche Gratis-Spiele am 12. März 2026 an den Start gehen. Wie gewohnt gilt: Einmal während des Aktionszeitraums der Bibliothek hinzugefügt, bleiben die Titel dauerhaft in eurem Account und können später jederzeit erneut installiert werden.

Damit liefert Epic pünktlich zur Wochenmitte Nachschub für alle, die regelmäßig den wöchentlichen Freebie-Deal mitnehmen. Entscheidend ist wie immer, dass ihr die Spiele rechtzeitig beansprucht, bevor die Aktion wieder wechselt.

So läuft die Gratis-Aktion im Epic Games Store ab

Wie bekommt ihr die kostenlosen Spiele am 12. März 2026? Ihr müsst euch lediglich mit eurem Epic-Konto im Store einloggen, die jeweiligen Aktionsseiten der Gratis-Titel aufrufen und sie mit einem Klick eurer Bibliothek hinzufügen. Ein aktives Abo ist dafür nicht nötig.

Wie lange bleiben die Spiele kostenlos? Der Epic Games Store wechselt seine kostenlosen Spiele üblicherweise im Wochenrhythmus. Heißt: Ihr habt nur ein begrenztes Zeitfenster, um die Titel zu sichern, danach werden sie durch neue Gratis-Spiele ersetzt.

Diese Gratis-Spiele sind für den 12. März 2026 angekündigt

Welche Free Games hat Epic für den 12. März 2026 bestätigt? Der Epic Games Store hat die kostenlosen Spiele für den 12. März offiziell angekündigt. In der bereitgestellten Themeninfo wurden allerdings keine konkreten Spieletitel genannt.

Sobald die Namen der Spiele feststehen, lohnt sich ein schneller Blick in den Store: Gerade bei besonders gefragten Titeln ist es praktisch, sie direkt am ersten Tag zu beanspruchen und dauerhaft in der Sammlung zu sichern.

Welche Genres wünscht ihr euch als nächstes als Gratis-Game im Epic Games Store, und habt ihr die letzten Freebies regelmäßig mitgenommen? Schreibt es gerne in die Kommentare.