Epic Games Store – Calico und LoneStar bis 4. Juni 2026 gratis sichern

Im Epic Games Store läuft die nächste Gratisrunde: Bis zum 4. Juni 2026 könnt ihr euch gleich zwei Spiele kostenlos sichern und dauerhaft in eure Bibliothek übernehmen. Dieses Mal sind es das Cozy-Game Calico und der Weltraum-Taktikmix LoneStar, die zusammen sonst rund 25 Euro kosten.

Wichtig ist vor allem der Zeitpunkt: Das Angebot endet am 4. Juni 2026 um 17:00 Uhr (MESZ). Wer es bis dahin nicht beansprucht, muss danach wieder den regulären Preis zahlen, sobald die Aktion ausläuft.

Diese beiden Games sind aktuell gratis

Welche Spiele sind bis zum 4. Juni 2026 kostenlos? In Woche 3 der aktuellen Mystery-Game-Aktion hat Epic Games Store die beiden Titel offiziell enthüllt. Beide waren zuvor noch nicht als Freebie im Epic Games Store verfügbar.

Zur besseren Übersicht hier die wichtigsten Eckdaten in einer Tabelle:

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Kostenloses Spiel Regulärer Preis Zeitraum LoneStar 12,99 Euro 28. Mai 2026 bis 4. Juni 2026 Calico 11,99 Euro 28. Mai 2026 bis 4. Juni 2026

Unterm Strich kommt ihr damit auf rund 24,98 Euro Gegenwert, die ihr euch mit einem kurzen Klick sparen könnt, sofern ihr rechtzeitig dran seid.

Calico setzt auf Cozy-Vibes im Katzen-Café

Worum geht es in Calico? Calico ist eine Cozy-Management-Simulation, in der ihr ein Fantasy-Katzen-Café in einer magischen Stadt betreibt. Im Fokus stehen eine entspannte Atmosphäre, pastellige Optik und das Ausbauen eures Cafés, während ihr euch um Tiere und kleine Aufgaben in der Umgebung kümmert.

Bei Kritiken kam Calico zum Release im Dezember 2020 eher durchwachsen weg, gelobt wurden vor allem Stil und Stimmung, während das Gameplay als recht simpel und technisch nicht immer sauber beschrieben wurde. Bei der Community wirkt das Bild deutlich positiver: Auf Steam kommt das Spiel auf sehr positive Nutzerwertungen, im Epic Games Store liegt die Bewertung aktuell bei 4,4 von 5 Sternen.

Wenn ihr auf entschleunigte Games steht, die sich gut nebenbei spielen lassen, ist Calico genau die Art von Freebie, die man zumindest mal mitnehmen sollte.

LoneStar kombiniert Raumschiffe, Taktik und Roguelite-Deckbuilding

Was für ein Spiel ist LoneStar? LoneStar ist ein taktischer Roguelite-Deckbuilder rund um Raumschiff-Kämpfe. Ihr seid als Kopfgeldjäger im All unterwegs und jagt gefährliche Ziele quer durch die Galaxis, wobei jede Mission in rundenbasierten Gefechten endet.

Das Besondere: Ihr verteilt Energie auf verschiedene Schiffsmodule und müsst dabei Angriff, Verteidigung und Synergien zwischen Piloten und Bauteilen sauber ausbalancieren. Nach erfolgreichen Aufträgen folgen Belohnungsentscheidungen und Events, die euch neue Ressourcen, Einheiten und Talente geben, um euer Schiff für schwierigere Kopfgelder weiter zu optimieren.

LoneStar startete im Januar 2024 im Early Access und erhielt im April 2025 das 1.0-Update. Auf Steam sind die Nutzerreviews sehr positiv, im Epic Games Store ist aktuell noch keine eigene Nutzerwertung hinterlegt.

So geht es mit der Mystery-Game-Aktion weiter

Wann kommen die nächsten Gratis-Spiele? Epic hat bereits zwei weitere Mystery-Titel für den 4. Juni 2026 angeteasert. Damit geht die Aktion mindestens noch eine Woche weiter, also bis in den Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis zum 11. Juni 2026.

Ob es danach noch weitergeht, ist derzeit offen. Historisch endete dieses Format teils nach vier Wochen, teils lief es aber auch länger. Klar ist nur: Am 4. Juni 2026 lohnt sich wieder ein Blick in den Store, wenn ihr die nächsten zwei Gratis-Games direkt einsammeln wollt.

Welche der beiden aktuellen Gratisaktionen nehmt ihr mit, und worauf hofft ihr bei den nächsten Mystery-Games? Schreibt es gern in die Kommentare.