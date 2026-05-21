Take-Two Interactive rechnet intern offenbar mit einem gewaltigen Erfolg von Grand Theft Auto 6. Im Rahmen des aktuellen Earnings Calls hat der Publisher neue Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 veröffentlicht – und die fallen enorm aus.

Demnach erwartet Take-Two im kommenden Geschäftsjahr sogenannte Net Bookings in Höhe von 8 bis 8,2 Milliarden US-Dollar. Einen entscheidenden Anteil daran soll der Launch von GTA 6 haben.

GTA 6 treibt die Prognosen massiv nach oben

In seinem aktuellen Finanzbericht spricht Take-Two von einer „bahnbrechenden Veröffentlichungsplanung“ für das Geschäftsjahr 2027. Im Mittelpunkt steht dabei ganz klar Grand Theft Auto VI, das weiterhin am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Schon jetzt wird deutlich: Intern rechnet der Publisher mit einem historischen Erfolg.

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Die Prognose von bis zu 8,2 Milliarden Dollar würde:

einen massiven Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeuten,

neue Rekorde für Take-Two ermöglichen,

und zeigen, wie gigantisch die Erwartungen an GTA 6 inzwischen sind.

Warum die Zahl so wichtig ist

Bei den sogenannten „Net Bookings“ handelt es sich vereinfacht gesagt um die erwarteten Einnahmen des Unternehmens – also Verkäufe, digitale Inhalte, Mikrotransaktionen und weitere Umsätze.

Dass Take-Two trotz weiterhin fehlender Preisangaben bereits solche Summen prognostiziert, zeigt:

Der Publisher kalkuliert intern bereits sehr konkret mit GTA 6.

Die Erwartungen an Verkäufe und GTA Online dürften enorm sein.

Auch mögliche Premium-Editionen oder langfristige Online-Umsätze könnten bereits eingerechnet werden.

CEO Strauss Zelnick erklärte dazu, dass solche Prognosen selbstverständlich auf internen Annahmen zu Preisgestaltung, Verkaufszahlen und Release-Planungen basieren.

GTA 6 bleibt weiter auf Kurs

Neben den Finanzprognosen bestätigte Take-Two außerdem erneut den geplanten Release von GTA 6 am 19. November 2026.

Gleichzeitig kündigte Zelnick an, dass Rockstar Games im Sommer mit dem Marketing zum Spiel beginnen will. Preis, Vorbestellungen und Trailer 3 bleiben dagegen weiterhin offen.

Die Erwartungen an GTA 6 sind riesig

Kaum ein Entertainment-Produkt wird aktuell so stark erwartet wie GTA 6. Viele Analysten rechnen bereits damit, dass Rockstar Games:

Verkaufsrekorde brechen,

Streaming- und Social-Media-Plattformen dominieren,

und eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten veröffentlichen könnte.

Die neuen Prognosen von Take-Two zeigen nun erstmals auch offiziell, wie gigantisch die internen Erwartungen tatsächlich sind.

Was denkt ihr?

Kann GTA 6 die extrem hohen Erwartungen erfüllen oder setzt Take-Two die Messlatte inzwischen fast zu hoch an?