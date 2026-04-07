Xbox Game Pass April 2026 – alle neuen Spiele und Termine im Überblick

Microsoft stockt den Xbox Game Pass im April 2026 kräftig auf und liefert in den kommenden Wochen gleich mehrere Highlights nach. Neben dem heutigen Zugang von Final Fantasy 4 (ab 7. April 2026) steht vor allem ein großer Shooter im Rampenlicht: Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019 landet am 17. April 2026 im Abo.

Damit wächst die Call-of-Duty-Auswahl im Game Pass weiter, nachdem zuletzt bereits einzelne Teile wie Call of Duty: WWII, Modern Warfare 2 (2022), Modern Warfare 3 (2023), Black Ops 6 und Black Ops 7 in den Katalog gewandert sind. Mit Modern Warfare (2019) wird nun mindestens eine zusammenhängende Modern-Warfare-Reihe im Angebot runder.

Die wichtigsten Neuzugänge im April 2026

Welche Spiele kommen jetzt neu in den Xbox Game Pass? In der aktuellen Ankündigung stehen besonders vier Titel im Fokus: Call of Duty: Modern Warfare (2019) sowie drei Day-One-Veröffentlichungen, die direkt zum Release im Abo spielbar sind.

Gerade die Mischung aus großen Marken und frischen Konzepten fällt diesmal auf. Während Modern Warfare für klassisches Blockbuster-Feuerwerk steht, zielen die Day-One-Titel auf deutlich unterschiedliche Vorlieben ab, von cineastischem Cyberpunk bis hin zu ungewöhnlichen Multiplayer-Ideen.

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Replaced (Cloud, Xbox Series, PC) am 14. April 2026 als Day-One-Release

Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series, PC) am 21. April 2026 als Day-One-Release

Kiln (Cloud, Xbox Series, PC) am 23. April 2026 als Day-One-Release

Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, PC) am 17. April 2026

Komplette Liste der Game-Pass-Updates Anfang bis Ende April 2026

Welche Termine solltest du dir für April 2026 merken? Microsoft unterscheidet in der Übersicht zwischen komplett neuen Zugängen und Titeln, die innerhalb der Game-Pass-Stufen wechseln. Unterm Strich ergibt sich ein dicht gepackter Fahrplan vom 7. bis 23. April 2026, inklusive Rollenspiel-Klassiker, Sport, Strategie, Simulation und Action.

Hier ist die vollständige Liste mit allen genannten Spielen, Plattformen und Daten:

Final Fantasy 4 (Cloud, Xbox Series, PC) am 7. April 2026

DayZ (PC) am 8. April 2026

Endless Legend 2 (Game Preview, PC) am 8. April 2026

FBC: Firebreak (Cloud, Xbox Series, PC) am 8. April 2026

Planet Coaster 2 (Cloud, Xbox Series, PC) am 9. April 2026

Tiny Bookshop (Cloud, Xbox Series, PC) am 10. April 2026

Football Manager 26 (Cloud, Konsole, PC) am 13. April 2026

Hades 2 (Cloud, Xbox Series, PC) am 14. April 2026

Replaced (Cloud, Xbox Series, PC) am 14. April 2026

The Thaumaturge (Cloud, Xbox Series, PC) am 14. April 2026

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered (Cloud, Xbox Series, PC) am 16. April 2026

EA Sports NHL 26 (Cloud, Xbox Series) am 16. April 2026

Call of Duty: Modern Warfare (Cloud, Konsole, PC) am 17. April 2026

Little Rocket Lab (Cloud, Konsole, PC) am 21. April 2026

Sopa: Tale of the Stolen Potato (Cloud, Konsole, PC) am 21. April 2026

Vampire Crawlers (Cloud, Xbox Series, PC) am 21. April 2026

Kiln (Cloud, Xbox Series, PC) am 23. April 2026

Day-One-Releases und Vielfalt als Game-Pass-Ansage

Was steckt hinter den drei Day-One-Spielen? Replaced führt in eine düstere, cyberpunkige Version der USA der 1980er-Jahre und kombiniert cineastische Inszenierung mit 2.5D-Platforming. Inhaltlich dreht sich vieles um Identität und die Frage, ob eine KI menschlich werden kann.

Vampire Crawlers nimmt sich das Grundgefühl von Vampire-Survivors-artiger Dauer-Action, setzt aber auf einen eigenen Dreh: rundenbasierte Kämpfe, Rogue-Lite-Struktur, Deckbuilding und Dungeon-Crawling sollen das Konzept stärker in Richtung Taktik und Build-Planung schieben.

Kiln fällt als Multiplayer-Titel aus der Reihe: Hier geht es nicht nur ums Töpfern und Gestalten, sondern auch um kompetitive Elemente, die das kreative Grundprinzip mit Match-ähnlichen Situationen verbinden sollen. Zusammen mit Hades 2, Endless Legend 2, Football Manager 26, EA Sports NHL 26 und Oblivion Remastered wirkt der April 2026 damit wie ein Monat, der bewusst möglichst viele Geschmäcker abdecken will.

Welche der April-Neuzugänge im Xbox Game Pass reizt dich am meisten und freust du dich eher auf Call of Duty: Modern Warfare oder auf eines der Day-One-Spiele? Schreib es in die Kommentare.